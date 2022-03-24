Пассажиры авиарейса аплодировали выдворению скандалистки

В результате рейс пришлось перенаправить в австрийскую столицу, где женщину вывели из самолета. Самолет улетел в Анталию на два часа позже запланированного.

По словам одного из пассажиров, женщина стала скандалить примерно через час и 20 минут полета. «Было много шума, — говорит свидетель. - Сначала она кричала с места, потом пошла в нос самолета. Она была очень зла на стюардесс и никак не могла успокоиться. Ее голос становился все громче и агрессивнее – она кричала людям в лицо. Другие люди говорили, что она начала скандалить еще в аэропорту, до того, как села в самолет. Вроде бы, ей не нравился детский плач. Один из пассажиров что-то сказал, и она ударила его по лицу. Затем встал мужчина, чтобы попытаться урегулировать ситуацию и отвести ее в заднюю часть самолета».