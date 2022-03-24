Пассажиры авиарейса аплодировали выдворению скандалистки

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Пассажиры авиарейса из Турции, следовавшего в британский Манчестер, проводили аплодисментами скандалистку, устроившую дебош на борту. Она кричала на бортпроводников и била других пассажиров после того, как рейс неожиданно перенаправили в Вену.
Пассажиры, летевшие из Турции в Манчестер, ликовали после того, как агрессивную пассажирку увели с рейса, который пришлось перенаправить в Вену. Пассажирка рейса из Манчестера в Анталию стала буйной примерно в середине запланированного четырехчасового рейса в понедельник, вспоминают очевидцы. По словам свидетеля, нетрезвая пассажирка для начала устроила скандал персоналу из-за младенцев, плачущих в полете. Затем она разошлась и даже начала бить других пассажиров.
В результате рейс пришлось перенаправить в австрийскую столицу, где женщину вывели из самолета. Самолет улетел в Анталию на два часа позже запланированного.
По словам одного из пассажиров, женщина стала скандалить примерно через час и 20 минут полета. «Было много шума, — говорит свидетель. - Сначала она кричала с места, потом пошла в нос самолета. Она была очень зла на стюардесс и никак не могла успокоиться. Ее голос становился все громче и агрессивнее – она кричала людям в лицо. Другие люди говорили, что она начала скандалить еще в аэропорту, до того, как села в самолет. Вроде бы, ей не нравился детский плач. Один из пассажиров что-то сказал, и она ударила его по лицу. Затем встал мужчина, чтобы попытаться урегулировать ситуацию и отвести ее в заднюю часть самолета».
По словам одного из пассажиров, женщина стала скандалить примерно через час и 20 минут полета. «Было много шума, — говорит свидетель. - Сначала она кричала с места, потом пошла в нос самолета. Она была очень зла на стюардесс и никак не могла успокоиться. Ее голос становился все громче и агрессивнее – она кричала людям в лицо. Другие люди говорили, что она начала скандалить еще в аэропорту, до того, как села в самолет. Вроде бы, ей не нравился детский плач. Один из пассажиров что-то сказал, и она ударила его по лицу. Затем встал мужчина, чтобы попытаться урегулировать ситуацию и отвести ее в заднюю часть самолета».
В итоге экипаж принял решение посадить рейс в Вене. Когда самолет приземлился и ее стали выводить, женщина уже на выходе ударила другого пассажира. «Это первый раз, когда нам пришлось приземлиться из-за скандала на борту, - рассказал свидетель. - Экипаж очень хорошо справился с ситуацией. Когда эта женщина ударила другую пассажирку, вариантов у них уже не было».
Авиакомпания впоследствии разослала текстовое сообщение пассажирам с извинениями за инцидент. В сообщении говорилось: «Здравствуйте, мы сожалеем, что из-за деструктивного поведения попутчика ваш рейс был перенаправлен в Вену. Мы работаем над ситуацией, чтобы вы как можно скорее отправились в путь».
Авиакомпания впоследствии разослала текстовое сообщение пассажирам с извинениями за инцидент. В сообщении говорилось: «Здравствуйте, мы сожалеем, что из-за деструктивного поведения попутчика ваш рейс был перенаправлен в Вену. Мы работаем над ситуацией, чтобы вы как можно скорее отправились в путь».
Аэропорт Манчестера отказался комментировать ситуацию, заявив, что это дело авиакомпании.
В авиакомпании Jet2 подтвердили инцидент. Оператор рейса также подтвердил, что рейс успешно продолжился в Анталию после высадки пассажира. «Мы можем подтвердить, что сегодня утром рейс LS895 из Манчестера в Анталию был перенаправлен в Вену, чтобы можно было высадить нарушившего правила пассажира. Как авиакомпания, следующая семейным ценностям, мы придерживаемся подхода абсолютной нетерпимости к деструктивному поведению на борту».
В авиакомпании Jet2 подтвердили инцидент. Оператор рейса также подтвердил, что рейс успешно продолжился в Анталию после высадки пассажира. «Мы можем подтвердить, что сегодня утром рейс LS895 из Манчестера в Анталию был перенаправлен в Вену, чтобы можно было высадить нарушившего правила пассажира. Как авиакомпания, следующая семейным ценностям, мы придерживаемся подхода абсолютной нетерпимости к деструктивному поведению на борту».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы тоже поскандалил :)
И только потом выясняется что перенаправили вынужденно из-за дебоширки...
А вообще, у них что, нечем спеленать её было и скотча рот заклеить?
Автор не заморачивается адекватностью текста приперепостах...
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Так из Турции или в Анталью?