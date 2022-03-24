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Пассажиры авиарейса аплодировали выдворению скандалистки

Пассажиры авиарейса аплодировали выдворению скандалистки (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Турция   авиарейс   драка   задержка рейса   манчестер   новости   пассажиры   
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Пассажиры авиарейса из Турции, следовавшего в британский Манчестер, проводили аплодисментами скандалистку, устроившую дебош на борту. Она кричала на бортпроводников и била других пассажиров после того, как рейс неожиданно перенаправили в Вену.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Турция   авиарейс   драка   задержка рейса   манчестер   новости   пассажиры   
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13  комментариев
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22k
Юрий Час назад
"начала бить других пассажиров" - А ответку ей в табло никто не осмелился дать?
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2k
Semen Минуту назад
Ойййй, блаженные... им бы не ерундой заниматься, а тепло одеждой запастись...
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13k
Сергей 12 минут назад
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11k
Alex 19 минут назад
И как я жил без этой бесценной информации.
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−55
X_Y_Z_ Полчаса назад
фу какое кончило с металлом в носу, лучше бы не показывали
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6k
Tim_G 45 минут назад
Сначала пишется что рейс ХЗ почему перенаправили в Вену...
Я бы тоже поскандалил :)
И только потом выясняется что перенаправили вынужденно из-за дебоширки...
А вообще, у них что, нечем спеленать её было и скотча рот заклеить?
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1k
Пошляк Стебаныч 50 минут назад
Пассажиры, летевшие из Турции
===
Так из Турции или в Анталью?
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3k
Александр Час назад
Правильно! Животных нужно перевозить в специальных контейнерах и для этого есть специально отведённое место в нижней части воздушного судна! А это и есть животное. Похоже корова. Кольцо в носу выдаёт принадлежность к этой разновидности млекопитающих.
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