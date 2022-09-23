Пассажиру грозит 20 лет тюрьмы за драку с проводником

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Пассажир American Airlines избил бортпроводника после того, как ему отказали в чашке кофе, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в нападении.
Violence in the air: a friend was travelling from Cabo to LAX, when a passenger hit a flight attendant for not letting use him the first class bathroom. He was later restrained by other passengers and arrested upon touchdown. The video shot was by Barrie Livingstone pic.twitter.com/PntVqWyWs9— Saad Mohseni (@saadmohseni) September 22, 2022
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Пассажир American Airlines напал на ничего не подозревающего бортпроводника, потому что ему отказали в чашке кофе. Этот скандальный случай запечатлел один из пассажиров, ставших свидетелями происшествия.
Инцидент произошел на рейсе 377 из Сан-Хосе-дель-Кабо в Лос-Анджелес. По прибытии в аэропорт Лос-Анджелеса подозреваемый — 33-летний Александр Тунг Куу Ли из Вестминстера — был задержан по подозрению во вмешательстве в работу летного экипажа.
Инцидент произошел на рейсе 377 из Сан-Хосе-дель-Кабо в Лос-Анджелес. По прибытии в аэропорт Лос-Анджелеса подозреваемый — 33-летний Александр Тунг Куу Ли из Вестминстера — был задержан по подозрению во вмешательстве в работу летного экипажа.
Если Ли будет признан виновным в федеральном уголовном преступлении, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Ожидается, что на днях он предстанет перед судом в Лос-Анджелесе.
Сообщается, что инцидент начался после того, как подозреваемый начал бессмысленно бормотать про себя об «убийцах» на борту самолета, направлявшегося в Калифорнию,. Как сообщают другие пассажиры, он шептал: «На самолете 10 убийц». Вскоре он совершил нападение. Видео, снятое пассажиром Барри Ливингстоном, фиксирует ситуацию сразу после словесной перепалки пассажира со стюардессами, когда бортпроводник-мужчина стоит в проходе перед подозреваемым, который находится вне поля зрения и не на своем месте.
Сообщается, что инцидент начался после того, как подозреваемый начал бессмысленно бормотать про себя об «убийцах» на борту самолета, направлявшегося в Калифорнию,. Как сообщают другие пассажиры, он шептал: «На самолете 10 убийц». Вскоре он совершил нападение. Видео, снятое пассажиром Барри Ливингстоном, фиксирует ситуацию сразу после словесной перепалки пассажира со стюардессами, когда бортпроводник-мужчина стоит в проходе перед подозреваемым, который находится вне поля зрения и не на своем месте.
Явно обменявшись с пассажиром резкими словами, бортпроводник поворачивается, чтобы уйти, - и тут Ли нападает на него.
Слышно, как кто-то из пассажиров кричит от испуга или от неожиданности. Те, кто бнаходился в салоне, явно шокированы поведением неадекватного Ли.
Можно увидеть, как еще один член экипажа спешит за наручниками. По совпадению, на борту самолета также находился продюсер KFMB-TV, филиала CBS в Сан-Диего, который сказал, что пассажиры «помогали удержать» подозреваемого, когда сотрудники привязывали его к сиденью с помощью гибких наручников — устройства, похожего на застежку-молнию, используемого авиакомпаниями для удержания неадекватных пассажиров. Затем подозреваемый был выведен из самолета полицией аэропорта Лос-Анджелеса после того, как самолет приземлился, и задержан в ожидании расследования инцидента.
«АAmerican Airlines не приемлют акты насилия в отношении членов нашей команды, — заявил официальный представитель Дерек Уоллс. - Человеку, причастному к этому инциденту, никогда не будет позволено путешествовать с нами в будущем, и мы будем тесно сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании».
Ассоциация профессиональных бортпроводников (APFA), профсоюз, представляющий более 26 000 бортпроводников American Airlines, также публично отреагировала на нападение.
Ассоциация профессиональных бортпроводников (APFA), профсоюз, представляющий более 26 000 бортпроводников American Airlines, также публично отреагировала на нападение.
Rоличество инцидентов с недисциплинированными пассажирами резко сократилось с тех пор, как в апреле были отменены требования о ношении масок для самолетов, сообщает авиакомпания. Тем не менее, в этом году FAA инициировало почти 680 расследований таких нападений, что намного больше, чем обычно.
В настоящее время FAA расследует этот инцидент. Подозреваемый все еще находится под стражей, ему предъявлено обвинение пв федеральном преступлении - вмешательстве в работу членов летного экипажа и бортпроводников.
В настоящее время FAA расследует этот инцидент. Подозреваемый все еще находится под стражей, ему предъявлено обвинение пв федеральном преступлении - вмешательстве в работу членов летного экипажа и бортпроводников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: American Airlines Ynews Гражданская авиация бортпроводник драка криминал нападение новости рейс тюрьма
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Даже гуглоперевод лучше тебя.
Падежи и пол переврал, а ты всю суть.