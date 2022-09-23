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Пассажиру грозит 20 лет тюрьмы за драку с проводником

Пассажиру грозит 20 лет тюрьмы за драку с проводником

Автор:
23 сентября 2022 16:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: American Airlines   Ynews   Гражданская авиация   бортпроводник   драка   криминал   нападение   новости   рейс   тюрьма   
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Пассажир American Airlines избил бортпроводника после того, как ему отказали в чашке кофе, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в нападении.
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Пассажир American Airlines напал на ничего не подозревающего бортпроводника, потому что ему отказали в чашке кофе. Этот скандальный случай запечатлел один из пассажиров, ставших свидетелями происшествия.
Инцидент произошел на рейсе 377 из Сан-Хосе-дель-Кабо в Лос-Анджелес. По прибытии в аэропорт Лос-Анджелеса подозреваемый — 33-летний Александр Тунг Куу Ли из Вестминстера — был задержан по подозрению во вмешательстве в работу летного экипажа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: American Airlines   Ynews   Гражданская авиация   бортпроводник   драка   криминал   нападение   новости   рейс   тюрьма   
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6  комментариев
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756
Олег 17 минут назад
пару дней назад про наши авиалинии подобная новость была: так там штраф 500-5000 грозит. как не отвратно признавать, но есть чему поучиться у наших "партнеров"
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1k
vijilante Полчаса назад
Под "скоростями" , 100% .
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1k
Sergius SPb Час назад
В Америке жизнь стюарда гораздо ценнее чем в РФ.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Сначала научись переводить, а потом делай посты.
Даже гуглоперевод лучше тебя.
Падежи и пол переврал, а ты всю суть.

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11k
кот базилий 2 часа назад
У НИХ посадят, а у нас штраф и гуляй вася, ждем следующего эпизода.
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2k
Роман 2 часа назад
Если перевести оригинальный твит, то "пассажир" был недоволен тем, что его не пустили посикать в первый класс..
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