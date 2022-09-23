Пассажиру грозит 20 лет тюрьмы за драку с проводником

Если Ли будет признан виновным в федеральном уголовном преступлении, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Ожидается, что на днях он предстанет перед судом в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что инцидент начался после того, как подозреваемый начал бессмысленно бормотать про себя об «убийцах» на борту самолета, направлявшегося в Калифорнию,. Как сообщают другие пассажиры, он шептал: «На самолете 10 убийц». Вскоре он совершил нападение. Видео, снятое пассажиром Барри Ливингстоном, фиксирует ситуацию сразу после словесной перепалки пассажира со стюардессами, когда бортпроводник-мужчина стоит в проходе перед подозреваемым, который находится вне поля зрения и не на своем месте.