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Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет

Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет

Автор:
28 августа 2022 21:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   история   кино   фотографии   
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Практически 60 лет назад, в августе 1962 года в Крым приехала большая съёмочная группа во главе с режиссёром Генрихом Оганесяном для съёмок фильма "3+2". Это был совершенно новый для СССР формат: большая половина фильма снималась в одной локации, а вторая половина представляла из себя то, что во всём мире называется "road movie" или, проще говоря, фильм-путешествие.
Автор Андрей Василисков.
Увы, был в апреле.
Интересного вам просмотра!

Источник:

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Метки: СССР   интересно   история   кино   фотографии   
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7  комментариев
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3k
sos1960sos Час назад
Фильм прекрасный, смотрел не один раз, но только сейчас заметил ящик из - под снарядов в качестве скромного женского багажа...
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4k
Владимир Полчаса назад
дороги в 63-ем были получше, чем в 22-ом
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367
Миха Час назад
отличный фильм!
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27k
pokevon Час назад
Очень хороший фильм!

Пересматривать можно бесконечно, вообще не надоедает,
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4k
Шилов 2 часа назад
Кстати, кто не знает. Снималось одновременно два варианта фильма: широкоэкранный и обычного формата. Широкоэкранный на 12 минут длиннее и у них несколько разный монтаж и ракурсы сцен, поскольку съемки шли двумя кинокамерами. В общем, например, тут можно почитать поподробнее: https://kinocomedy.livejournal.com/428911.htmlhttps://kinocomedy.livejournal.com/428911.html
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Локация луково юзаная с гудовым лайфхаком.
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