Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет

46.

И вот он, хэппи-энд!

На этом всё. Если вы смотрели этот фильм только по телевизору - очень советую пересмотреть его панорамную версию на Ютубе - она очень качественно отреставрирована и в ней очень много деталей, которые не попали в кадр телевизионной версии, всё-таки панорамная съёмка вмещает в себя куда больше информации.