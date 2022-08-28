Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет

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Практически 60 лет назад, в августе 1962 года в Крым приехала большая съёмочная группа во главе с режиссёром Генрихом Оганесяном для съёмок фильма "3+2". Это был совершенно новый для СССР формат: большая половина фильма снималась в одной локации, а вторая половина представляла из себя то, что во всём мире называется "road movie" или, проще говоря, фильм-путешествие.
Автор Андрей Василисков.
Увы, был в апреле.
Интересного вам просмотра!
Автор Андрей Василисков.
Увы, был в апреле.
Интересного вам просмотра!
1.
Съёмочная группа в Новом Свете
Спустя 60 лет я приехал в Крым и прокатился по местам съёмок фильма, который, стал если не культовым то очень популярным в СССР. Заканчиваю демагогию, давайте сравнивать!
4.
Снимались эти сцены в городе Алушта на пляже неподалёку от улицы Ленина. Сейчас здесь многое изменилось - Алушту прилично застроили, а на заднем плане уже лет 30 виднеется главный алуштинский недострой - знаменитый "Утюг".
Людей в апреле практически нет.
Людей в апреле практически нет.
5.
После этого фильм переносит нас в главную локацию съёмок, которая находится более чем в 100 километрах от предыдущей - дикий пляж в посёлке Новый Свет, где отдыхают Сундуков и компания в исполнении Андрея Миронова, Евгения Жарикова и Геннадия Нилова.
7.
Увы, сейчас отдохнуть тут вдали от людей у вас точно не получится. Да и свою "Волгу" загнать сюда даже не удастся, даже если она у вас каким-то чудом сохранилась. Пляжик огорожен и наполовину застроен.
9.
Первую тройку игроков мы посмотрели, теперь давайте перейдём к +2. Вот они на горбатом "Запорожце" едут по крымским серпантинам
15.
Вот таким своеобразным маршрутом, двигаясь в совершенно противоположном направлении, девушки добираются до Нового Света.
16.
Не в качестве сравнения, а просто между строк - несмотря на то, что фактически большая часть фильма снята в одном месте - смотреть его вообще не скучно: Генрих Оганесян уделял огромное внимание деталям и использовал несколько совершенно новых приёмов: например, фильм снят на широкоформатную плёнку, фактически панорамно, поэтому каждый кадр хочется рассматривать. Ну а качество картинки для тех годов - просто невероятное!
17.
Тем временем, Наташа и Вадим отправляются в город. Ближайший город к лагерю - это Судак, но оказываются они в Алуште около автовокзала :)
18.
Здесь изменилось практически всё - рядом с автовокзалом появился подземный переход и выросло несколько ларьков. Ну а сделать кадр один-в-один вообще невозможно, ведь вокруг ещё и забор "транспортной безопасности стоит".
19.
Но до Судака наши герои всё-таки добираются - чтобы поесть в ресторане. И тут маленький сюрприз от съёмочной группы - официантом Наташи и Вадима выступает не кто иной, как сам Генрих Оганесян, режиссёр фильма.
20.
Как я уже сказал, место, где находится ресторан - это Судак, а если точнее - местная набережная. Сейчас ресторанчика здесь нет, но место легко угадывается по силуэту гор на заднем плане.
22.
Вадик и Наташа вкусно ужинают в ресторане Судака с видом на Чёрном море. Ну а после этого наши герои отправляются в сторону лагеря, по пути захватив с собой роскошный вид на Генуэзскую крепость в Судаке.
24.
Ребята возвращаются в лагерь, где творится настоящая походная романтика.
И снова я выражаю огромное почтение режиссёру Генриху Оганесяну: в плане картинки этот фильм - настоящая конфетка, равных которому в советском кинематографе тех лет даже близко не было.
И снова я выражаю огромное почтение режиссёру Генриху Оганесяну: в плане картинки этот фильм - настоящая конфетка, равных которому в советском кинематографе тех лет даже близко не было.
25.
И вот он, побег. Консервная банка системы "Запорожец" срывается с места и устремляется в приключение по крымским дорогам.
30.
И вот, 21-я Волга выезжает на самый красивый участок дороги "Алушта - Судак", который идёт прямо вдоль моря.
31.
Снималось где-то здесь. Точный ракурс повторить не удалось - поставить машину там просто негде, а идти вдоль дороги километр - занятие сомнительное. Но место явно угадывается - и, ничего себе, даже столбики сохранились!
40.
Парни тоже решают развернуться. Ну по сюжету, в смысле. По факту как ехали в сторону Алушты, так и едут. Вот сцена на изгибе дороги около Морского.
43.
Ещё одна маленькая находка - если присмотреться, то можно увидеть, что конструкции моста до сих пор оригинальные!
46.
И вот он, хэппи-энд!
На этом всё. Если вы смотрели этот фильм только по телевизору - очень советую пересмотреть его панорамную версию на Ютубе - она очень качественно отреставрирована и в ней очень много деталей, которые не попали в кадр телевизионной версии, всё-таки панорамная съёмка вмещает в себя куда больше информации.
На этом всё. Если вы смотрели этот фильм только по телевизору - очень советую пересмотреть его панорамную версию на Ютубе - она очень качественно отреставрирована и в ней очень много деталей, которые не попали в кадр телевизионной версии, всё-таки панорамная съёмка вмещает в себя куда больше информации.
47.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР интересно история кино фотографии
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