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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (23 фото)

Автор:
23 марта 2022 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
886
23
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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14  комментариев
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1k
Fiverknot Час назад
Комментарий к фото
Оскорбинки от слова оскарблять?)
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9k
MakDag 8 минут назад
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Не понимаю тех, кто закупает мешками сахар и впридачу туалетную бумагу. Зачем, если жoпa слиплась?..
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17k
Corvus Corax 46 минут назад
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ЛамборГини, мля... школота...
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1k
Victor 46 минут назад
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да в ж.пу такую адекватность.
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188
eutace Victor 10 минут назад
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лучше туда комментарий )
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13k
Юрий Николаевич Час назад
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Инсту отрубили, можете больше не тренироваться.
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Юрий Николаевич Час назад
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Ребёнка содержать дешевле.
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