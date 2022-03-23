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Во Владивостоке подростки спасли детей, который провалились под лёд

Во Владивостоке подростки спасли детей, который провалились под лёд (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 09:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   владивосток   дети   интересное   спасение   фото   
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Студента прогуливались по парку, как вдруг увидели детей, которые бегали по льду. В один момент школьники провалились. Вместе с прохожим студенты кинулись на помощь.

Второкурсники Дима и Артём из Судостроительного колледжа гуляли в парке Минного городка. Рядом на озере гуляли школьники - они прыгали по льду. Секунда, хруст — и те оказались в воде. Недолго думая парни вместе с прохожим кинулись на помощь. Мужчина кинулся в воду, ломая лёд, а парни нашли огромную ветку. Совместными усилиями детей вытащили на берег. К счастью, никто не пострадал.

За смелый поступок студенты и мужчина вскоре получат награды.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   владивосток   дети   интересное   спасение   фото   
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6  комментариев
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Человек Наблюдающий Час назад
Герои ! Молодцы! От души!
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6k
Думай о хорошем! 44 минуты назад
надеюсь подзатыльников им там же надавали
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9k
Андрей Ма-С Час назад
А почему не озвучили имя "прохожего"? А он просто МОЛОДЕЦ!!! Дже в такой ситуации мозг у него работал на все 110%. Сначала одного вытащил а потом за вторым поплыл. А если бы пытался их обоих сразу вытянуть был велик шанс всем троим уйти под лед. Я надеюсь все таки и этого ГЕРОЯ мы все же узнаем.
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azuver Час назад
Пацаны красавцы. Уважения.Родители должны гордиться своими МУЖИКАМИ.
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3k
Гугенот 2 часа назад
Моё детство прошло во Владике. Помню зимой поехали с родителями в центр города и меня отпустили побегать по льду в Спортивной Гавани. Там народу много, все рыбу ловят. Короче, безопасно. Как бы. Бродил я по льду в 20-30 метрах от берега и случайно в лунку наступил которая чуть примёрзла. Короче по грудь в прорубь провалился. От страха сам вылез. От подмышек и ниже весь мокрый. Перепугался, что родичи по шее надают, и в итоге вообще никому не сказал. Так и ехал в троллейбусе делая вид, что всё окей. Хрен его знает как я не подхватил воспаление лёгких или ещё что.
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