Во Владивостоке подростки спасли детей, который провалились под лёд

Второкурсники Дима и Артём из Судостроительного колледжа гуляли в парке Минного городка. Рядом на озере гуляли школьники - они прыгали по льду. Секунда, хруст — и те оказались в воде. Недолго думая парни вместе с прохожим кинулись на помощь. Мужчина кинулся в воду, ломая лёд, а парни нашли огромную ветку. Совместными усилиями детей вытащили на берег. К счастью, никто не пострадал.