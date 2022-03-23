Во Владивостоке подростки спасли детей, который провалились под лёд

Студента прогуливались по парку, как вдруг увидели детей, которые бегали по льду. В один момент школьники провалились. Вместе с прохожим студенты кинулись на помощь.
Второкурсники Дима и Артём из Судостроительного колледжа гуляли в парке Минного городка. Рядом на озере гуляли школьники - они прыгали по льду. Секунда, хруст — и те оказались в воде. Недолго думая парни вместе с прохожим кинулись на помощь. Мужчина кинулся в воду, ломая лёд, а парни нашли огромную ветку. Совместными усилиями детей вытащили на берег. К счастью, никто не пострадал.
За смелый поступок студенты и мужчина вскоре получат награды.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин
- В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила
- Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"
- В Орле бабульки буквально смели сахар с полок
- Собутыльник отца заметил в комнате тощую малышку с обмороженными ногами
Понравилось39