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Стенка на стенку: в Новой Москве приезжие устроили массовую драку

Стенка на стенку: в Новой Москве приезжие устроили массовую драку (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 марта 2022 08:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Новая москва   видео   выяснение отношений   драка   мигранты   полиция   
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Более 20 человек с битами и палками схлестнулись в бою во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре.

Вчера, 22 марта, в Новой Москве заметили эпичное побоище. Толпа людей с акцентом, вооружившись битами и палками, выясняла отношения. Что явилось причиной конфликта, пока неизвестно.


Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и ненормативная лексика!

Кто-то из очевидцев драки вызвал полицию, и уже в 21.20 стражи порядка пытались отловить участников потасовки, которые спешно ретировались, пытаясь спрятаться в подъездах домов. Впрочем, одному товарищу убежать было сложно - в пылу замеса он получил ножевое ранение. От госпитализации пострадавший не отказался. Пострадавшему 24 года, он уроженец одной из республик Средней Азии.


В настоящее время полиция устанавливает причастных к потасовке и выясняет причины драки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Новая москва   видео   выяснение отношений   драка   мигранты   полиция   
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20  комментариев
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922
Павел Кузнецов 2 часа назад
Все такие приезжие моментально должны стать отъезжими
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27k
lem02 14 минут назад
Скандинавы хреновы...
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2k
Bar 20 минут назад
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22k
Inter 24 минуты назад
всех депортировать с запретом въезда, кто ударил ножом посадить в тюрьму, а потом депортировать
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
На Скандинавском бульваре? Опять эти норвежцы с датчанами бьются!
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4k
Ivan 55 минут назад
Хотят войны? В военкомат, черенки от лопат в руки и на передовую. И нам хорошо, и хохлы честнее будут о толпах орков писать.
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58
Asfixis Час назад
Резьба по дереву.
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552
С того Берега моря Час назад
«Приезжие»???
Чурки!!!
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3k
Умница-красавица Час назад
На Скандинавском , б..ть бульваре. Дрались табуретками из Икеа
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6k
Duckk Час назад
Судя по треску - битва Буратин...
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13k
info-kozirev 2 часа назад
Надо было ментам перестрелять всех участников,нахрен нам не нужны всякий сучий сброд.
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2k
Денис 2 часа назад
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1k
Иван 2 часа назад
Опять поспорили кто больше Путина любит.
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804
Tabas_co 2 часа назад
Кто-нибудь понимает, чего они орут? Что не поделили?
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6k
Echo 2 часа назад
как пыль из ковра выбивают
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997
Ksenia2 2 часа назад
А чего в Москве дерутся? Разве они не знают, где сейчас можно показать удаль молодецкую?
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19k
С.В. 2 часа назад
зачем помешали, пусть чурки сами себя ликвидируют
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