Стенка на стенку: в Новой Москве приезжие устроили массовую драку

Более 20 человек с битами и палками схлестнулись в бою во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре.
Вчера, 22 марта, в Новой Москве заметили эпичное побоище. Толпа людей с акцентом, вооружившись битами и палками, выясняла отношения. Что явилось причиной конфликта, пока неизвестно.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и ненормативная лексика!
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Кто-то из очевидцев драки вызвал полицию, и уже в 21.20 стражи порядка пытались отловить участников потасовки, которые спешно ретировались, пытаясь спрятаться в подъездах домов. Впрочем, одному товарищу убежать было сложно - в пылу замеса он получил ножевое ранение. От госпитализации пострадавший не отказался. Пострадавшему 24 года, он уроженец одной из республик Средней Азии.
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В настоящее время полиция устанавливает причастных к потасовке и выясняет причины драки.
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АНТИФИШКИ
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Чурки!!!