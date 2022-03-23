Стенка на стенку: в Новой Москве приезжие устроили массовую драку

Кто-то из очевидцев драки вызвал полицию, и уже в 21.20 стражи порядка пытались отловить участников потасовки, которые спешно ретировались, пытаясь спрятаться в подъездах домов. Впрочем, одному товарищу убежать было сложно - в пылу замеса он получил ножевое ранение. От госпитализации пострадавший не отказался. Пострадавшему 24 года, он уроженец одной из республик Средней Азии.



