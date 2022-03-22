FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Пандемия 795 постов • 135 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
"Чувствую себя голой": пользователи соцсетей про отмену масочного режима

"Чувствую себя голой": пользователи соцсетей про отмену масочного режима (21 фото)

Автор:
22 марта 2022 22:16
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Роспотребнадзор   карантин   коронавирус   маска   ограничение   пандемия   
2063
21
В регионах России постепенно начали отменять масочный режим. Где-то это уже случилось, где-то это совсем скоро должно произойти. Те пользователи соцсетей, кто уже ощутил на себе данный "откат" к началу 2020 года, поделились своими впечатлениями с нами.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: covid19   Роспотребнадзор   карантин   коронавирус   маска   ограничение   пандемия   
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Ау 2 часа назад
Так в чем проблема? носите маски и не нойте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
lowB 6 минут назад
Просто теперь надо, чтобы все лица 100% распознавались в любой ситуации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
What??? 8 минут назад
Да хоть в противогазах ходите, меньше будете светить своими мерзкими рожами! Голыми они себя чувствуют, идиоты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Лаврушкин 18 минут назад
властям теперь не до ковида, им теперь войнушку сопровождать велено..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 23 минуты назад
В начале пандемии ощущала облегчение от того, что люди на кассах стоят на расстоянии друг от друга, так как это наиболее комфортный для меня режим "общения" с незнакомцами. Лафа, видимо, заканчивается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
samsr 38 минут назад
Да не снимайте из хоть и во сне, [мат] жрал все детство немытое яблоко,малину,клубнику с землёй, а тепей ой ля чихнул все бяда, что за бред, не чувствую себя неуютно без маски, только если простужен, то это норма надеть дабы не чихать на других в метро, не путайте культуру с истерией,всем мира и здоровья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chlorpikrin 50 минут назад
А ведь правда, ковид, грипп, туберкулез и пр. хрень, никто не отменял!
Кстати и перегар тоже удобно скрывать
)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
924
Copycat Час назад
Ну не знаю ребята, я видел конечно как ещё задолго до пандемии молодежь (ну подрости клет около 15ти) таскали черные маски (была такая мода) вот им да по приколу
но мне как нормальному человеку никогда маска не была по душе - вообще любая помеха свободному дыханию напрягает, а так как я ещё всегда когда солнечно натягиваю очки темные то маска для меня ещё не удобней становится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это плохо. Это рано. Это неоправданно. Это популистское решение. Будет всплеск заболеваемости. Неужели героическому народу великой России так трудно надевать маску в местах массового пребывания людей? Почему-то, скажем, китайцы не считают за труд это делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Cornho 2 часа назад
Последний раз я ездил на общественном транспорте в августе. Что-то не припомню, чтобы все были в масках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Luc72 2 часа назад
- Ну дак все всегда ходили голыми на улице.
- Но они же в одежде!
- Но под одеждой то они голые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
тем, кому не достает маски, - проявите креативность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр 2 часа назад
Нет повода не поныть, то ныли что маски надо носить, теперь ноют что можно не носить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляло из себя первое российское телевидение Что представляло из себя первое российское телевидение "Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19 "Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19 "Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет? "Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет? Тотальный локдаун в России: слухи или реальность? Тотальный локдаун в России: слухи или реальность? Лондон, гуд бай: реакция соцсетей на новый штамм COVID-19, бушующий в Великобритании Лондон, гуд бай: реакция соцсетей на новый штамм COVID-19, бушующий в Великобритании Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63834



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как немцы рассказали правду о Сталинграде
0
22
Как немцы рассказали правду о Сталинграде
Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься
6
57
Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
0
2
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
Как поддержат строительную отрасль в Москве?
0
12
Как поддержат строительную отрасль в Москве?
Неожиданные товары, по которым ударили санкции (6 фото)
Неожиданные товары, по которым ударили санкции (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
6
42

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#автомир#Россия#авто аварии#Ynews#авария дня#технологии#Девушка
#фото#ватермарк#дтп#подборка#аварии#Приколы#картинки#кино#Спорт#дефицит
#прикол#животные#автомобили#история#факты#СССР#люди#новости#в мире#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться