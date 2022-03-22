"Чувствую себя голой": пользователи соцсетей про отмену масочного режима

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В регионах России постепенно начали отменять масочный режим. Где-то это уже случилось, где-то это совсем скоро должно произойти. Те пользователи соцсетей, кто уже ощутил на себе данный "откат" к началу 2020 года, поделились своими впечатлениями с нами.
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2. Многие так сильно отвыкли выходить из дома без маски, что сейчас испытывают очень странные ощущения
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кстати и перегар тоже удобно скрывать )
но мне как нормальному человеку никогда маска не была по душе - вообще любая помеха свободному дыханию напрягает, а так как я ещё всегда когда солнечно натягиваю очки темные то маска для меня ещё не удобней становится
Китайцы носят маски лет уж тридцать, если не больше - в городах у них экология похожа на жопу, а в сельской местности китайцы масок и не видели.
ну и получается что корону мы таки победили - выработали коллективный иммунитет рас уж все без масок и ничего страшного не происходит)
П.С. чтобы, слитно
...ЧТОБЫ следить за тем, ЧТОБЫ люди...
- Но они же в одежде!
- Но под одеждой то они голые!