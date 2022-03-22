«Сказал кочегар кочегару...» Как запускали двигатель «Титаника»

А раньше автомобили – кто не видел или не делал этого сам, тот наверняка видел в кино – нужно было «заводить» специальной изогнутой рукояткой, электрического стартера тогда ещё не изобрели. Само собой, запустить «с рукоятки» можно только относительно небольшой и маломощный двигатель.

Одна из разновидностей ручного пуска – кик-стартер, который можно встретить в конструкции многих мотоциклов. Вместо рукоятки там используется специальный рычаг, по которому нужно сильно «пнуть» ногой один или несколько раз.