Как живёт королевский пингвин: 10 интересных особенностей из жизни крупной нелетающей птицы

Наш герой чуть мельче императорского, а жёлтые пятна на его голове — чуть ярче. Как и другие виды, он обладает водоотталкивающим оперением и делает достойные жировые запасы. Но в образе жизни королевского пингвина множество уникальных особенностей.
10. Дружеское плечо
Королевские пингвины проживают там, где термометр чувствует себя неуютно: на Маккуори, Херде и других океанических островах. Природа, конечно, позаботилась о естественном согревании, но мало. Пингвины решили вопрос с отоплением самостоятельно. Для согрева они сбиваются, прижимаясь друг к другу настолько плотно, насколько это возможно. Градус внутри «толпы» буквально подскакивает — когда на улице -50°C, внутри группы температура достигает +25-30°C!
9. Солёный привкус жизни
Августейшим особам нужно много жидкости. И обычно пингвины добывают её во время таяния снега. Явление для Антарктиды, прямо сказать, не частое. Можно было бы проломить лёд клювом, только он слишком мал и совсем не приспособлен для этого. Поэтому в организме королевских пингвинов появились специальные железы, помогающие выводить соль. Следовательно, «птицы во фраках», умеют пить солёную воду. И это не отражается негативно на их здоровье.
8. Сила в единстве
У королевских птиц нет «президента», «премьер-министра» и «парламента». Первобытно-общинный строй! Если кто-то замёрзнет больше остальных, то его пропустят в центр. Птенцов никто не гонит из группы после взросления. А на время брачного периода пингвины превращаются в своеобразных солдат. Идут строем, выстроившись не то по росту, не то по уважению. Интересно, что каждая группа — линяющие, молодые, зрелые — идут отдельно от других.
7. Все будут прыгать, и я...
Королевские пингвины боятся воды. Да, их жизнь неразрывно связана с подводным плаванием, но иногда пернатые слишком долго настраиваются на то, чтобы войти в антарктические воды. Они могут часами кружить на берегу. Намерения очевидны, каждый хочет в воду, каждый хочет есть. Вот только никак не решается. С чем связано это явление — не ясно. Но как только в воду нырнёт первый пингвин, следом за ним отправятся и остальные все.
6. Пиня, иди ровно!
Есть отдельные виды пингвинов, которые предпочитают селиться на ландшафтных неровностях. Наш герой не такой. Самой подвижной «запчастью» его тела выступает голова. Птица ходит с горделивой осанкой, словно носит лечебный корсет. Но мало кто знает, что аристократическая стать — это результат почти идеально ровного позвоночника. Изгибов на нём мало, поэтому королевские пингвины живут на больших, но максимально ровных территориях.
5. Центростремительное ускорение
У королевских пингвинов много естественных врагов. Чтобы замаскироваться, пингвин использует природный окрас как маскхалат. Белое брюхо отсвечивает и сливается с поверхностью воды — защита от атаки снизу. «Фрак» скрывает тушку пернатого от глаз наземного хищника. Если смотреть сверху, то маскировка под «тёмную воду». Чтобы ретироваться, пингвин развивает невероятно высокую скорость. А по земле катается на пузе, как на салазках.
4. Какой упитанный!
Вместе с весенним потеплением приходит брачный сезон. Все королевские пингвины в срочном порядке сбрасывают тёплые перья, и перемещаются ближе к скоплениям гальки. Самцы выстраиваются в ряд и делают круг почёта. Они активно крутят головами, что должно намекнуть самкам об их готовности к созданию пары. Могут крылья-плавники поднимать, могут громко кричать. Но самка всё равно выбирает самого упитанного пингвина — ему же ещё потомство согревать.
3. Смена пажеского караула
Пара кружится вокруг своей оси, трогая друг друга крыльями и клювом. Значит «свадьба» намечается. После периода ухаживаний самка выдаст одно единственное яйцо и сразу же передаст его самцу. Тот спрячет «сокровище» в жировую складку и будет терпеливо ожидать самку. Ей нужно уплыть на 3 недели в море! Цель проста — набрать жирка. Вскоре она вернётся, и самец по аналогии отправится на жировые «заработки».
2. Стратегический ресурс
Во время гнездования самки делают глубокие ямы прямо в снегу. Иногда они напоминают сообщающиеся сосуды — нора одной «дамы» имеет тропинку к гнезду другой. Галька несёт в себе стратегическое значение — чем её больше вокруг гнезда, тем меньше вероятность того, что яичко соприкоснётся с холодной поверхностью. И самки начинают воровать гальку друг у друга. Кстати, некоторые идут дальше. Если что-то случилось с родным яичком, могут позаимствовать соседское.
1. Выдайте костюмчик
Внешний вид птенцов оставляет желать лучшего. Вместо чёрно-белого оперения — коричневый пух. Да, он располагается в три слоя, но всё же это — пух. Во время суровых морозов стая собирается вместе для согрева. Птенцов помещают в центр. Их «подшёрсток» может качественно согреть, но водоотталкивающими свойствами он не обладает. Поэтому мальцы совсем не заходят в воду. Дебют приходится на момент достижения двухгодовалого возраста, когда птенцы одеваются во фрак!
Источник:
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