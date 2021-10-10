Как живёт королевский пингвин: 10 интересных особенностей из жизни крупной нелетающей птицы

7. Все будут прыгать, и я...

Королевские пингвины боятся воды. Да, их жизнь неразрывно связана с подводным плаванием, но иногда пернатые слишком долго настраиваются на то, чтобы войти в антарктические воды. Они могут часами кружить на берегу. Намерения очевидны, каждый хочет в воду, каждый хочет есть. Вот только никак не решается. С чем связано это явление — не ясно. Но как только в воду нырнёт первый пингвин, следом за ним отправятся и остальные все.