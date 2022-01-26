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Кулинарные хроники Африки: место, где едят всё

Кулинарные хроники Африки: место, где едят всё (23 фото)

Автор:
26 января 2022 14:17
Сообщество : Еда
Метки: Африка   еда   кулинария   необычное   удивительное   
2442
23

Каждая страна, каждый народ может похвастаться своими кулинарными предпочтениями. И, пожалуй, единственный континент в мире, где едят все, что растет, шевелится. ползает, плавает и живет.

Кулинарный рынок Африки это все что бегает, шевелится и растет. Здесь могут быть обезьяны, мелкие антилопы, лесные свиньи, водяные крысы, летучие мыши. Пойманных крокодилов и крупных сомов привозят живыми, и на глазах покупателей разрубают мачете, жарят личинок и варят улиток.

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Мелких гусениц продают в банках, змей и ужей - свернутых кольцами.

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Метки: Африка   еда   кулинария   необычное   удивительное   
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27  комментариев
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5k
Roman 2 часа назад
"едят все" - тот случай, когда буква Ё нужна.
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33k
Mamin Sibiriak 12 минут назад
В Африке едят всё.
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1k
Иван 39 минут назад
Зато никакого пальмового масла, и ГМО .Пальмовое масло они не едят,в Россию все отправляют. Посмотрите репортажи на эту тему, аппетит пропадет .
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24k
Юрьевич 47 минут назад
Там есть племена, которые и вас сожрут с удовольствием
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7k
Ysik 51 минуту назад
Когда отправился в командировку в Танзанию-Кению, тоже думал, что придется жрать всякую гадость. Оказалось, что местные любят блины (разные сорта муки, а в остальном очень похоже), огурцы (настоящее местное лакомство, даже в уличных палатках местного быстрофуда продаются недорогие чищенные огурчики), помидоры (обычно под пальмы сажают, было удивительно сесть под пальму, чтобы отдохнуть и найти там помидорчик), лук, картошку, жаренные на масле пирожки (чаще всего с картошкой), рыбу, рис, козлятину, говядину, бобовые, перцы, фрукты (и не сказать что сильно экзотические), супчики с картошкой и т.д. На побережье ел осьминогов и кальмаров, а в глубине континента видел на рынке сушеных и соленых (местные их для готовки используют, а я под пиво схомячил). Из совсем уж экзотики, была только теплая кровь с молоком. Но все мне рассказывали, что в какой-то деревне, слышали и видели, как кто-то ел обезьян, комаров и т.д. Из неприятного (в кухне) только дикая антисанитария и вода очень плохого качества.
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7k
Trenzel2003 54 минуты назад
Может "ковид" не из Китая пошел, а с африки? и на подходе еще какая нибудь гадость?
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Как насчёт перспективы разнообразия кушаний (пока они ещё в наличии) в международном образовании ЕС в ближайшем будущем?

Добра вам во всём и от всех!
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4k
Наталья Час назад
"Кулинарные хроники Африки: место, где едят все". Не совсем понятно - всЕ или всЁ? Ну есть же нормальная русская буква. Смысл предложения может поменять.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересно, а по какой фиг в тех местах Земли, где в изобилии произрастает разнообразнейшая, вкуснейшая, полезнейшая, питательнейшая растительная пища, человек исторически всё-таки добывает всякую живую мелочёвку, вплоть до червячков-паучков, лишают их жизни и лопают чтобы получить животный белок? Просто, видимо, несчастные, изначально не просвещены теорией веганского движения.
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7k
Янус Полуэктович 2 часа назад
у автора на клавиатуре нет буквы "Ё"?
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3k
дед Сергей 2 часа назад
Хорошо хоть людей перестали есть
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444
Dr.Gonzo 2 часа назад
Едят ВСЕ или едят ВСЁ ?
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234
колян Dr.Gonzo 13 минут назад
Едят всё! Но не все
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19k
Serg2001 2 часа назад
Из всего предложенного заинтересовали только осьминоги... ну и возможно бананы... )
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16k
uutb 2 часа назад
Китайцам не показывайте! А то, не дай Бог опять....
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418
Nevad Black 2 часа назад
змеи и ужи))))
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281
Повелитель Бури 2 часа назад
Котлеты из комаров?
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281
Повелитель Бури Ном-Номыч 55 минут назад
Да уж. Не знал. Спасибо.
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−5
Aleksey 2 часа назад
пожалуй я воздержусь
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