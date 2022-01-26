Кулинарные хроники Африки: место, где едят всё

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Каждая страна, каждый народ может похвастаться своими кулинарными предпочтениями. И, пожалуй, единственный континент в мире, где едят все, что растет, шевелится. ползает, плавает и живет.
Кулинарный рынок Африки это все что бегает, шевелится и растет. Здесь могут быть обезьяны, мелкие антилопы, лесные свиньи, водяные крысы, летучие мыши. Пойманных крокодилов и крупных сомов привозят живыми, и на глазах покупателей разрубают мачете, жарят личинок и варят улиток.
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Мелких гусениц продают в банках, змей и ужей - свернутых кольцами.
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Метки: Африка еда кулинария необычное удивительное
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Источник: https://womanadvice.ru/kuhnya-efiopiihttps://womanadvice.ru/kuhnya-efiopii