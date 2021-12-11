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Удивительные явления наших будней

Удивительные явления наших будней (32 фото)

Автор:
11 декабря 2021 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   загадочно   неожиданно   познавательно   странно   странные вещи   удивительно   чего только не увидишь   
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32
Жизнь не перестает удивлять нас странными предметами, явлениями и просто картинками, которые можно заснять на память - и поделиться удивлением с другими людьми в сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   загадочно   неожиданно   познавательно   странно   странные вещи   удивительно   чего только не увидишь   
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5  комментариев
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4k
B@r@bux 2 часа назад
Эх мОлодежь, мОлодежь. Ну как можно благородную Кикимору Болотную обозвать банальным зомби.
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Alexandr 11 минут назад
Плод кизила - красная ягода. А что это я не знаю.
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322k
Booharik 57 минут назад


Это не "Кипящая кастрюля с водой на плите, вид сверху", а "Кастрюля с выкипевшей водой, ...".
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8k
Дмитрий Данилов 3 часа назад
Я видел тоже самое из самолета
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