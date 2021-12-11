Удивительные явления наших будней

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Жизнь не перестает удивлять нас странными предметами, явлениями и просто картинками, которые можно заснять на память - и поделиться удивлением с другими людьми в сети.
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Сегодня во время прогулки в лесу нашел корень дерева, который похож на гигантского кальмара.
Это не яблоко. Это плод кизила. Некоторые говорят, что на вкус он как смесь клубники и банана. Другие говорят, что его вкус похож на вкус манго.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не "Кипящая кастрюля с водой на плите, вид сверху", а "Кастрюля с выкипевшей водой, ...".