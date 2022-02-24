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33 удивительных рисунка, которые обманывают глаза и мозг

33 удивительных рисунка, которые обманывают глаза и мозг (34 фото)

Автор:
24 февраля 2022 21:56
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   оптическая иллюзия   рисунки   творчество   художник   
731
34

Японская художница-самоучка Ария создает гиперреалистичные 3D-рисунки с эффектом оптической иллюзии — герои и объекты ее работ словно вылезают из бумаги! Сперва Ария делает набросок того, что она хочет нарисовать, а затем закрашивает его цветными карандашами и вносит последние штрихи, чтобы ее двухмерные работы казались трехмерными.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   оптическая иллюзия   рисунки   творчество   художник   
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
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12k
кира 2 часа назад
Фантастика!
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