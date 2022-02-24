33 удивительных рисунка, которые обманывают глаза и мозг

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Японская художница-самоучка Ария создает гиперреалистичные 3D-рисунки с эффектом оптической иллюзии — герои и объекты ее работ словно вылезают из бумаги! Сперва Ария делает набросок того, что она хочет нарисовать, а затем закрашивает его цветными карандашами и вносит последние штрихи, чтобы ее двухмерные работы казались трехмерными.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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