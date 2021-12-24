Рождение рекламы: постеры Эжена Оже

Французский художник-плакатист и иллюстратор Эжен Ожэ родился в 1861 году в Париже. Он начал учиться у Шарля Верно, печатника, который специализировался на плакатах, и стал литографом. В этот период он познакомился с несколькими известными художниками-плакатистами, в том числе с Адольфом Леоном Виллеттом, Жаном-Луи Фореном и Теофилем Александром Стейнленом. В свободное время он изучал живопись в Академии Жюлиана и восхищался Жюлем Шере, новатором в дизайне плакатов.