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Рождение рекламы: постеры Эжена Оже

Рождение рекламы: постеры Эжена Оже (31 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:42
Сообщество : Искусство
Метки: Эжен Оже   графика   иллюстрации   интересно   искусство   постеры   рекламные плакаты   творчество   
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Французский художник XIX века Эжен Оже - один из новаторов в жанре постера и создателей рекламного плаката в том виде, в котором мы его знаем и сегодня.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эжен Оже   графика   иллюстрации   интересно   искусство   постеры   рекламные плакаты   творчество   
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