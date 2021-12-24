Рождение рекламы: постеры Эжена Оже

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Французский художник XIX века Эжен Оже - один из новаторов в жанре постера и создателей рекламного плаката в том виде, в котором мы его знаем и сегодня.
Французский художник-плакатист и иллюстратор Эжен Ожэ родился в 1861 году в Париже. Он начал учиться у Шарля Верно, печатника, который специализировался на плакатах, и стал литографом. В этот период он познакомился с несколькими известными художниками-плакатистами, в том числе с Адольфом Леоном Виллеттом, Жаном-Луи Фореном и Теофилем Александром Стейнленом. В свободное время он изучал живопись в Академии Жюлиана и восхищался Жюлем Шере, новатором в дизайне плакатов.
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В 1890-х годах Оже открыл свою собственную мастерскую и начал разрабатывать плакаты, сначала по контракту с Верно, а затем с Пьером Веркассоном. Постепенно он выработал свой собственный стиль, отойдя от роскошных женщин, любимых Шере. К 1900 году он работал почти исключительно в жанре карикатуры. После 1902 года он сотрудничал с La Lanterne, ежедневным журналом с антиклерикальными настроениями.
В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, Оже в карикатурном виде изобразил многих выдающихся людей, в том числе королеву Викторию Поля Крюгера, а также изобразил глав государств в Постоянном арбитражном суде для рекламы мятной пастилы Жиффарда. Среди других компаний, с которыми он работал, можно упомянуть Maggi, Gellé frères, Bazar de l'Hôtel de Ville и Réglisse Zan.
Во время войны Оже нарисовал очень мало плакатов - вместо них он сосредоточился на резиновых моделях и выкройках для рекламных воздушных шаров. Он умер в 1936 году в возрасте 74 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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