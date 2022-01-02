В Москве произошла массовая драка из-за бутылки коньяка

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И не просто драка, а еще и с применением оружия!
Ночью, 1 января, дом мужчин отправились в магазин, чтобы купить коньяк. По пути им встретилась компания людей, которые попросили их тоже купить им алкоголя.
Один из мужчин остался с новой компанией, а второй пошел покупать спиртное. Когда он вернулся, то произошла драка, так как новые знакомые отняли купленную бутылку коньяка.
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ставлю на черное, и драка была за то шо кто-то когхо-то нах послал.
инфа 200%. а то мы пацанами не пистились. по много меньшей причине - например : "а шо у тебя шапочка синяя, питор шоли??"
и понеслось)))
ну или тротуар узкий...
когда хочеццо, причина всегда есть.