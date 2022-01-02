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В Москве произошла массовая драка из-за бутылки коньяка

В Москве произошла массовая драка из-за бутылки коньяка (3 фото)

Автор:
02 января 2022 16:45
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   драка   жить в россии   криминал   новости   новый год   
1905
3
И не просто драка, а еще и с применением оружия!

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Метки: алкоголь   драка   жить в россии   криминал   новости   новый год   
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16  комментариев
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3k
Дмитрий ! Час назад
Где такой "дом мужчин"?
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9k
12345678910 6 минут назад
Где это в России можно купить алкоголь ночью ?!?
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17k
Vital Idol 20 минут назад
ночью коньяк покупали?! из под полы?!
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558
X Æ A-12 Полчаса назад
Это так удивительно! Алкобасы набили друг-другу рыло.
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47k
Albert GER 44 минуты назад
мне нравятся заголовки)))
ставлю на черное, и драка была за то шо кто-то когхо-то нах послал.
инфа 200%. а то мы пацанами не пистились. по много меньшей причине - например : "а шо у тебя шапочка синяя, питор шоли??"
и понеслось)))
ну или тротуар узкий...
когда хочеццо, причина всегда есть.
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279
Трям Albert GER 20 минут назад
Ты забыл сказать, что это были хохлы! Ты же именно так представляешь себе всех посетителей фишек? Да, мигрант?
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29k
LEPA 48 минут назад
Опосля в рояль насрали,чудно время провели!
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39
На хер ЗАПАД! 49 минут назад
Дом мужчин?
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13
Zmey Gorynych 49 минут назад
Раз с ножевым - к гадалке не ходи - чуркобесы! Вообще - достал нож - автоматом "покушение на убийство".... А в данном случае еще и группой. Нормально так получится
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34k
Опаньки Час назад
какой коньяк-то хотя бы был?
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