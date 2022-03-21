Не одни только пёсики: какие животные оказали серьёзное влияние на становление и развитие мира

Что касается коров, то они издавна не только снабжали людей молоком и молочными продуктами, а также мясом, но и служили на благо медицине. Так доктор Эдвард Дженнер проводил эксперименты с коровьей оспой и создал в итоге вакцину, позволившую спасти множество жизней.

Что касается овец, то эти глуповатые, но полезные благодаря шерсти и мясу животные послужили и на благо науке. Так, в 1783 году в Версале был поставлен опыт с участием овечки по воздействию невесомости на живой организм: в полёт отправились овца, петух и утка. Эксперимент завершился благополучно, и вскоре после этого в полёт отправились уже люди. Конечно, нельзя не упомянуть и овечку Долли – первое в мире клонированное млекопитающее. Споры касаемо этической стороны вопроса продолжаются и по сей день, но не исключено, что в будущем эта технология позволит возродить к жизни вымершие виды.