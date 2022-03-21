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Не одни только пёсики: какие животные оказали серьёзное влияние на становление и развитие мира

Не одни только пёсики: какие животные оказали серьёзное влияние на становление и развитие мира (7 фото)

Автор:
21 марта 2022 15:43
Сообщество : Животные
Метки: Животное   влияние   история   коза   лошадь   овца   одомашнивание   польза   
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Как известно, собака – лучший друг человека. Нет смысла с этим спорить. Но есть и другие животные, без одомашнивания которых мир был бы совсем другим.

Влияние некоторых видов на развитие человечества кажется не совсем очевидным. Но это только на первый взгляд.


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Козы стали одним из первых животных, одомашненных человеком. Хотя они строптивы и упрямы, уже с 8200 года до нашей эры они служили людям, удовлетворяя потребности в молоке, мясе, шерсти, шкурах. В дело шли кости и сухожилия, а помёт использовался для растопки.


Изначально лошадей просто банально ловили с целью съесть. Объездить их получилось примерно 5,5 тыс. лет назад. Соответственно, они внесли свою лепту в освоение новых земель и, как следствие, даже появление и исчезновение государств.


Свободно мигрирующие хвостатые существа, а, точнее, их неизменные спутники – блохи неоднократно становились причинами жутких эпидемий, выкашивавших до половины населения Европы.


О пользе лечения пиявками писали ещё Авиценна и Гиппократ. В Средневековье очень популярна была концепция удаления «дурной крови»: пациенту с этой целью ставили до 40 пиявок сразу. Гирудотерапия получила развитие после открытия особого фермента – гирудина, содержащегося в слюне пиявок и обладающего антикоагулянтным действием.


Что касается коров, то они издавна не только снабжали людей молоком и молочными  продуктами, а также мясом, но и служили на благо медицине. Так доктор Эдвард Дженнер проводил эксперименты с коровьей оспой и создал в итоге вакцину, позволившую спасти множество жизней.

Что касается овец, то эти глуповатые, но полезные благодаря шерсти и мясу животные послужили и на благо науке. Так, в 1783 году в Версале был поставлен опыт с участием овечки по воздействию невесомости на живой организм: в полёт отправились овца, петух и утка. Эксперимент завершился благополучно, и вскоре после этого в полёт отправились уже люди. Конечно, нельзя не упомянуть и овечку Долли – первое в мире клонированное млекопитающее. Споры касаемо этической стороны вопроса продолжаются и по сей день, но не исключено, что в будущем эта технология позволит возродить к жизни вымершие виды.


Попытка китайцев в 1958 году избавиться от воробьёв, выклёвывавших посевы, привела к дисбалансу существовавшей экосистемы. Поскольку кроме небольшой части посевов говорливые птицы поедали и насекомых-вредителей. Те не преминули воспользоваться ситуацией и моментально размножились. Да так активно, что в стране начался голод, спровоцировавший гибель миллионов людей. В итоге воробьёв пришлось срочно закупать в других странах.

А какими животными вы бы дополнили этот список?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Животное   влияние   история   коза   лошадь   овца   одомашнивание   польза   
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10  комментариев
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86k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Слоники
Индия давно и успешно эксплуатирует слоников
Куры-утки-гуси
Европа давно и успешно кушает птицу и их яйцы
Кисики
Люди издревна гладят кисиков и позволяют ловить мышей и крысок
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11k
Kostick Час назад
ну тащет незаслуженно забыта всеразличная рыба. а представив, сколько ее было в морях-реках-озерах пусть даже пару сотен лет.
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23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
по мне у лошадей в этом вопросе нет конкурентов
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1k
bigkoss 2 часа назад
Где котики????
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1k
Pogost 2 часа назад
Про собаку чет не вспомнил никто.....
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20k
Luc72 2 часа назад
Что то мало про овец. Нам на уроках истории даже в каком то классе про то, "как овцы съели людей" рассказывали, в Англии, в 16 веке. Сейчас не знаю, это в 80-х еще было

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