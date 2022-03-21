Не одни только пёсики: какие животные оказали серьёзное влияние на становление и развитие мира

Как известно, собака – лучший друг человека. Нет смысла с этим спорить. Но есть и другие животные, без одомашнивания которых мир был бы совсем другим.
Влияние некоторых видов на развитие человечества кажется не совсем очевидным. Но это только на первый взгляд.
Козы стали одним из первых животных, одомашненных человеком. Хотя они строптивы и упрямы, уже с 8200 года до нашей эры они служили людям, удовлетворяя потребности в молоке, мясе, шерсти, шкурах. В дело шли кости и сухожилия, а помёт использовался для растопки.
Изначально лошадей просто банально ловили с целью съесть. Объездить их получилось примерно 5,5 тыс. лет назад. Соответственно, они внесли свою лепту в освоение новых земель и, как следствие, даже появление и исчезновение государств.
Свободно мигрирующие хвостатые существа, а, точнее, их неизменные спутники – блохи неоднократно становились причинами жутких эпидемий, выкашивавших до половины населения Европы.
О пользе лечения пиявками писали ещё Авиценна и Гиппократ. В Средневековье очень популярна была концепция удаления «дурной крови»: пациенту с этой целью ставили до 40 пиявок сразу. Гирудотерапия получила развитие после открытия особого фермента – гирудина, содержащегося в слюне пиявок и обладающего антикоагулянтным действием.
Что касается коров, то они издавна не только снабжали людей молоком и молочными продуктами, а также мясом, но и служили на благо медицине. Так доктор Эдвард Дженнер проводил эксперименты с коровьей оспой и создал в итоге вакцину, позволившую спасти множество жизней.
Что касается овец, то эти глуповатые, но полезные благодаря шерсти и мясу животные послужили и на благо науке. Так, в 1783 году в Версале был поставлен опыт с участием овечки по воздействию невесомости на живой организм: в полёт отправились овца, петух и утка. Эксперимент завершился благополучно, и вскоре после этого в полёт отправились уже люди. Конечно, нельзя не упомянуть и овечку Долли – первое в мире клонированное млекопитающее. Споры касаемо этической стороны вопроса продолжаются и по сей день, но не исключено, что в будущем эта технология позволит возродить к жизни вымершие виды.
Попытка китайцев в 1958 году избавиться от воробьёв, выклёвывавших посевы, привела к дисбалансу существовавшей экосистемы. Поскольку кроме небольшой части посевов говорливые птицы поедали и насекомых-вредителей. Те не преминули воспользоваться ситуацией и моментально размножились. Да так активно, что в стране начался голод, спровоцировавший гибель миллионов людей. В итоге воробьёв пришлось срочно закупать в других странах.
А какими животными вы бы дополнили этот список?
Источник:
АНТИФИШКИ
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