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Девушка устроила допрос радиолюбителю

Девушка устроила допрос радиолюбителю (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 марта 2022 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   истерика   неадекватная   радиолюбители   тикток   фото   
1657
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Мужчина спокойно сидел в машине и занимался своим любимым делом, пока его не заметила бдительная девушка из TikTokа.

- Вы тут незаконно все это делаете, я вызову ГИБДД!

- Вызывайте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   истерика   неадекватная   радиолюбители   тикток   фото   
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25  комментариев
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648
Шурман Час назад
Дура , как печально что таких очень много
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451
В. Л. Минуту назад
Надо же какой терпеливый мужик, ссучару нах на 3-й сек. послал бы.
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25k
Ashabad 2 минуты назад
Тёмные века приближаются...

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915
Алексей 4 минуты назад
Да всё ясно. Сидит чувак в зимнем лесу пледом накрылся и клавиатурой придавил. А под пледом у него чего? А?.. Под пледом у него ЧЛЕН!.. А член он для чего? А?.. Вот то-то. Это ж точно зоофил. Сидит и через наушники слушает, как белки чпокаются.
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4k
Дмитрий 6 минут назад
Предлагаю дождаться наряда ГИБДД. Тогда то точно всё станет ясно! Всё! Ждём.
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13k
ss 6 минут назад
Идиотка...
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20k
Евгений 6 минут назад
Она тупая.
Даже если он объяснит, что он делает, она всё равно не поймёт.
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37k
jonnyD 7 минут назад
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10k
Олегbl4 9 минут назад
Проявила бдительность-молодец. Но лучше вызывай полицию, если есть страхи, сомнения, подозрения и опасения.
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4k
Дмитрий 10 минут назад
Тфю б...ь. Опять из-за этой е...той сеанс связи с инопланетянами прое...л!
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8
Alexander 14 минут назад
Этот гад облучает меня находясь непонятно гдеб. А у меня х.. не стоит теперь. Вот гад!Напишу на него в ООН.
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34k
Опаньки 24 минуты назад
а можно для меня пояснить что он делает ? )
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133
dim 24 минуты назад
Когда уже этот тикток забанят?....
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43k
Максим Т. Полчаса назад
Хорошо, что эта тупая курица такое не встретила))
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859
Copycat Полчаса назад
вот хабалка) сама не понимает чем человек занимается но ъепть решила заколупаться до мужика, надеюсь ей в её тиктоке объяснили как она не права
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2k
Заряд бодрости 38 минут назад
покажите мне ипальник этой отягощенной интеллектом бабы??? страна должна ждать своих хероев
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3k
Палыч 47 минут назад
...и тут он достает пистолет и стреляет этой дуре в лобешник.Я думал так окончится все
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29k
Игорь 52 минуты назад
Ну тууупаяяя!!!
В принципе мужик тоже тиктокер, только его "тик-ток" вот такой вот суровый и "подозрительный".
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70k
Пётровыч Час назад
Ну конечно, это же агент ЦРУ сидит и в наглую взламывает домофон в кремле.
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648
Шурман Час назад
[мат] !
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