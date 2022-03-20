Девушка устроила допрос радиолюбителю

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Мужчина спокойно сидел в машине и занимался своим любимым делом, пока его не заметила бдительная девушка из TikTokа.
- Вы тут незаконно все это делаете, я вызову ГИБДД!
- Вызывайте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор видео истерика неадекватная радиолюбители тикток фото
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Даже если он объяснит, что он делает, она всё равно не поймёт.
В принципе мужик тоже тиктокер, только его "тик-ток" вот такой вот суровый и "подозрительный".