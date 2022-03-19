Почему европейцы не смогли колонизировать Китай как Индию?

Китай и Индия входят в число наиболее древних цивилизаций планеты, ведут свою преемственность с III тысячелетия до н.э.
Обе державы прошли этапы формирования крупных государств, доминировали в своей части света и попали под удар европейских колониальных завоеваний.
Однако Поднебесная смогла сохранить политическую самостоятельность, а Индостан – нет. Почему у колониальной Европы не получилось завоевать Китай, как Индию?
Как происходила колонизация Индии?
История колонизации Индии началась в XVI веке с вторжения на полуостров Португалии. В 1510 году португальцы заняли Гоа, а к 1661 году сформировали полноценное Индийское колониальное королевство из опорных пунктов по всему побережью Индостана.
В 1600 году к разделу Индии присоединилась Англия, в 1602 – Голландия, в 1612 – Дания. Вслед за ними поспешили Франция, Австрия, Швеция и Пруссия.
Наибольших успехов добилась Британская империя, которая сумела не только разбить туземные армии, но также вытеснить из Индии европейских соперников. К 1858 году англичане объединили под своим управлением всю территорию субконтинента.
Формально, более 60% индийской территории вошла в империю на правах вассальных княжеств и сохранила автономию. Однако британцы контролировали политику и торговлю марионеточных государств и держали все важные государственные посты. Колониальная армия подавляла все восстания против европейского владычества.
Карта владений Великобритании в Индии и Индокитае
Колониальный Китай
Попытки колонизации Китая были предприняты в середине XIX века в ходе Опиумных войн.
Поводом к противостоянию стал запрет китайского правительства на импорт английских наркотиков. Настоящая причина заключалась в закрытой китайской политике, характеризующейся полным нежеланием взаимодействовать с европейцами вообще. Однако видеть бездонный рынок Поднебесной пустым англичане не могли.
В 1839 году Великобритания отправила в Китай экспедиционный корпус, который уничтожил местный флот и занял ключевые торговые города. В 1856 году разыгралась Вторая опиумная война, к которой присоединились Франция и США.
Итогом двух конфликтов стало открытие китайских портов для торговли, оккупация многих прибрежных территорий, колоссальная контрибуция, а также разрешение европейцам использовать китайцев в качестве дешевой рабочей силы в своих колониях.
И всё же, империя Цин сохранила бóльшую часть своей территории. Она подтвердила статус регионального лидера, не была разделена между великими державами как Африка и не вошла в состав Британии или другой европейской страны на правах колонии. Таким образом, зависимость Китая выражалась только в экономическом плане.
Как Китаю удалось сохранить политическую независимость?
Разница между Индией и Китаем в том, что Поднебесная к моменту вторжения была объединена в единую империю с сильной центральной властью, а Индия переживала период феодальной раздробленности.
Империя Цин представляла собой колоссальную по масштабам территорию, населенную близкими по культуре и вероисповеданию народами, а также объединённую обширным и сложным госаппаратом.
Можно было победить устаревшую китайскую армию и оккупировать ряд территорий, но занять многомиллионный Китай не представлялось возможным. Мятежи здесь приобретали небывалый размах.
Отличным примером является восстание тайпинов в Китае 1850-1864 гг, охватившее сразу 30 миллионов человек! Несмотря на подавление восстания, народное сопротивление сделало колонизацию региона невыполнимой задачей. Цинскому правительству позволили жить, чтобы контролировать свою нацию.
Кроме того, Китай в течение сотен лет совершенствовал свой госаппарат. По сути, страной управлял не император, а множество чиновников, объединённых сложной системой управления. Заменить такую систему и установить колониальную администрацию на территории всей Поднебесной европейские страны просто не могли.
Разделяй и властвуй
В XVI-XIX веках Индия была разделена на несколько крупных мусульманских и индуистских султанатов, которые, в свою очередь, состояли из сотен полунезависимых княжеств.
Могольская империя, Биджапурский султанат, государство маратхов и многие другие боролись каждый сам за себя и все против всех, не забывая про внутренние смуты и крестьянские восстания. Они даже не думали, что немногочисленные европейские армии захватят весь регион.
Разобщенность народов и внутренние религиозные разногласия позволили легко контролировать захваченные территории, проводя в жизнь доктрину «разделяй и властвуй».
Впрочем, в Индии население было не меньше, чем в Китае, и британские власти кое-как подавляли местные бунты. Так, после восстания 1857 года британцам с трудом удалось удержать за собой субконтинент. С обеих сторон погибло около 200 тысяч человек.
По итогу, Китай не был раздёлен на части и сохранил свою власть в регионе даже после прихода европейцев. В XX веке страна погрузится в хаос из-за гражданской войны и конфликтов с Японией и оправится лишь к 1950-ым годам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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