Почему европейцы не смогли колонизировать Китай как Индию?

Обе державы прошли этапы формирования крупных государств, доминировали в своей части света и попали под удар европейских колониальных завоеваний.

Однако Поднебесная смогла сохранить политическую самостоятельность, а Индостан – нет. Почему у колониальной Европы не получилось завоевать Китай, как Индию?

Как происходила колонизация Индии?

История колонизации Индии началась в XVI веке с вторжения на полуостров Португалии. В 1510 году португальцы заняли Гоа, а к 1661 году сформировали полноценное Индийское колониальное королевство из опорных пунктов по всему побережью Индостана.

В 1600 году к разделу Индии присоединилась Англия, в 1602 – Голландия, в 1612 – Дания. Вслед за ними поспешили Франция, Австрия, Швеция и Пруссия.

Наибольших успехов добилась Британская империя, которая сумела не только разбить туземные армии, но также вытеснить из Индии европейских соперников. К 1858 году англичане объединили под своим управлением всю территорию субконтинента.

Формально, более 60% индийской территории вошла в империю на правах вассальных княжеств и сохранила автономию. Однако британцы контролировали политику и торговлю марионеточных государств и держали все важные государственные посты. Колониальная армия подавляла все восстания против европейского владычества.