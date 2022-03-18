18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека

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Если кому-то кажется, что он плохо получается на фотографиях, возможно, это дело можно исправить.
Ведь практика показывает, что дело не в самом человеке, а в свете, ракурсе и выражении лица. Это всё может сыграть как на пользу тому, кто фотографируется, так и во вред. Вот, например, девушки показывают, как легко они могут превратиться на снимках из милых красоток в настоящих Шреков. Смотрите сами!
Контрасты
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Важно уметь посмеяться над собой
Русалочка
Помните, как Ариэль расчёсывала волосы вилкой? Наверное, так она бы и выглядела по утрам без макияжа.
Днём и вечером
Ночь и следующее утро
Магия ракурса
Мастерство гримас
На свадьбе и в естественной среде обитания
Корчить рожицы можно бесконечно
Внутри каждого есть два волка
Всегда важно найти момент, чтобы улыбнуться
Это один и тот же человек
У каждой уважающей себя девушки должен быть второй подбородок
Глазки в кучу
Ох уж это освещение
Опасно
А вы так умеете?
Разница в пару мгновений
Источник:
АНТИФИШКИ
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С макияжем милашка, а на утро думаешь что лучше: дожидаться пока накрасится или срочно и плотно опохмеляться
Кстати, здесь половина походу именно таких