FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14285 постов • 2840 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека

18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека (19 фото)

Автор:
18 марта 2022 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   внешность   забавно   лицо   мимика   прикол   самоирония   фото   
902
19

Если кому-то кажется, что он плохо получается на фотографиях, возможно, это дело можно исправить.

Ведь практика показывает, что дело не в самом человеке, а в свете, ракурсе и выражении лица. Это всё может сыграть как на пользу тому, кто фотографируется, так и во вред. Вот, например, девушки показывают, как легко они могут превратиться на снимках из милых красоток в настоящих Шреков. Смотрите сами!


Контрасты

×
×

Важно уметь посмеяться над собой

Русалочка

Помните, как Ариэль расчёсывала волосы вилкой? Наверное, так она бы и выглядела по утрам без макияжа.


Днём и вечером

Ночь и следующее утро

Магия ракурса

Мастерство гримас

На свадьбе и в естественной среде обитания

Корчить рожицы можно бесконечно

Внутри каждого есть два волка

Всегда важно найти момент, чтобы улыбнуться

Это один и тот же человек

У каждой уважающей себя девушки должен быть второй подбородок

Глазки в кучу

Ох уж это освещение

Опасно

А вы так умеете?

Разница в пару мгновений

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   внешность   забавно   лицо   мимика   прикол   самоирония   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Цыц тут у меня 57 минут назад
У меня бывшая так же трансформировалась свое время. Потом, правда что то поняла и привела себя в относительный порядок, если так можно сказать о 50-летней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Алекс Чебурашкин 24 минуты назад
Ты не накрашенная страшная и накрашенная))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Jora Kykynaher Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 38 минут назад
Хуже когда наоборот...
С макияжем милашка, а на утро думаешь что лучше: дожидаться пока накрасится или срочно и плотно опохмеляться

Кстати, здесь половина походу именно таких
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
Виктор Глущенко Tim_G 24 минуты назад
Если не все .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка Как добиться чего угодно с помощью рта и языка "Казаться, а&nbsp;не&nbsp;быть": девушки, которые очень любят фотошоп и фильтры "Казаться, а не быть": девушки, которые очень любят фотошоп и фильтры 17 фотографий из семейных альбомов, которые раньше считались вполне нормальными 17 фотографий из семейных альбомов, которые раньше считались вполне нормальными Предметы, которые удачно притворились чем-то иным Предметы, которые удачно притворились чем-то иным Объясните, как вас зовут, не&nbsp;называя своего имени Объясните, как вас зовут, не называя своего имени 15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир" 15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир"
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1278250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое
1
76
«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое
В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность
0
83
В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность
Набирающие популярность в сообществах
Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у Абрамовича долги за аренду
0
17
Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у...
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
0
15
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#люди#дтп#Украина#кино#Еда#авто аварии#Приколы
#Юмор#история#интересное#Россия#картинки#аварии#шоу бизнес#США#знаменитости#фотографии
#интересно#ватермарк#факты#подборка#Ynews#автомобили#автомир#санкции#позитив#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться