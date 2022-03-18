18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека

Ведь практика показывает, что дело не в самом человеке, а в свете, ракурсе и выражении лица. Это всё может сыграть как на пользу тому, кто фотографируется, так и во вред. Вот, например, девушки показывают, как легко они могут превратиться на снимках из милых красоток в настоящих Шреков. Смотрите сами!

Контрасты