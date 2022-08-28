Я напишу для тебя песню о любви с шестью бемолями

В песне же всё не так - здесь героя предаёт сама возлюбленная. Недаром «Мелодия» звучит так грустно и сумрачно.



Ты моя мелодия,

Я твой преданный Орфей…

Дни, что нами пройдены,

Помнят свет нежности твоей.



Всё, как дым, растаяло,

Голос твой теряется вдали…

Что тебя заставило

Забыть мелодию любви?



Ты - моё сомнение,

Тайна долгого пути...

Сквозь дожди осенние

Слышу я горькое "прости".



Зорь прощальных зарево,

Голос твой теряется вдали...

Что тебя заставило

Предать мелодию любви?



Ты - моё призвание,

Песня, ставшая судьбой.

Боль забвенья раннего

Знал Орфей, преданный тобой.



Стань моей Вселенною,

Смолкнувшие струны оживи.

Сердцу вдохновенному

Верни мелодию любви!



«Мелодия» не только позволяла Магомаеву в полной мере раскрыть свой вокальный диапазон, но и идеально вписывалась в его лирическое настроение — в 1972 году у Муслима Магометовича начался роман с оперной певицей Тамарой Синявской. Песня так понравилась певцу, что он принял её мгновенно — без правок и пожеланий.



А. Пахмутова:



«Когда я её ему показала, ему так понравилось, что он не стал ждать партитуру. Вообще-то я никогда не отдаю песню без партитуры, но тут он выпросил клавир. У него через три дня был концерт, и он за это время уже успел заказать аранжировку и спел её с большим успехом. Потом я уже сделала свою аранжировку. Муслим записал «Мелодию» по моей партитуре».



А так как Синявская в то время была за рубежом (стажировалась в миланском театре «Ла Скала»), то певец не утерпел и прокрутил ей запись новой песни прямо по телефону.