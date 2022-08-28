Я напишу для тебя песню о любви с шестью бемолями

Как ни странно, рождение песни, ставшей одной из "визитных карточек" Муслима Магомаева, оказалось косвенным образом связано с… летними Олимпийскими играми, проходившими в 1972 году в Мюнхене. Случилось так, что Александра Пахмутова написала к этому мероприятию вдохновляющую песню «Герои спорта» и, в срочном порядке, искала того, кто бы её мог исполнить.
Когда песня была предложена Муслиму Магомаеву, тот начал отнекиваться — мол, она мне не очень подходит, отдайте её лучше Эдуарду Хилю. На что Пахмутова сказала, что Хиля в Москве нет, поэтому — выручай. А в виде компенсации пообещала написать для Магомаева красивую песню о любви «с шестью бемолями».
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Данное обещание Александра Николаевна выполнила, хотя и с поправками.
А. Пахмутова:
«Она оказалась в ре-миноре, пришлось взять на полтона ниже, и остался один бемоль. Это и была «Мелодия»».
Музыка вышла потрясающей, но композитор сильно сомневалась, что из неё когда-нибудь получится песня. Дело в том, что размер «Мелодии» был слишком прихотливым для текста, постоянно менялся и требовал строчек разной длины.
Н. Добронравов:
«Там третьи и четвёртые строчки с очень перебивающимся ритмом. И ударение почти на каждом слоге — «ДнИ-чтО-нА-мИ-прОй-дЕ-нЫ». Это было очень сложно написать».
Чтобы добиться нужного результата Николаю Добронравову пришлось потратить целый год (он говорил, что за это время успел бы написать два поэтических сборника). Вариантов текста было множество, и, по мнению поэта, в песню попал далеко не самый лучший — зато самый ритмически точный.
Источником вдохновения для песни послужил древнегреческий миф о музыканте Орфее, который благодаря своему таланту убедил Аида отпустить из царства мёртвых свою жену Эвридику. Однако у Добронравова акценты сильно сместились. В мифе Аид поставил Орфею условие - не оглядываться на Эвридику, когда они будут выходить из загробного мира. Орфей запрет нарушил и потерял жену второй раз - уже навсегда.
В песне же всё не так - здесь героя предаёт сама возлюбленная. Недаром «Мелодия» звучит так грустно и сумрачно.
Ты моя мелодия,
Я твой преданный Орфей…
Дни, что нами пройдены,
Помнят свет нежности твоей.
Всё, как дым, растаяло,
Голос твой теряется вдали…
Что тебя заставило
Забыть мелодию любви?
Ты - моё сомнение,
Тайна долгого пути...
Сквозь дожди осенние
Слышу я горькое "прости".
Зорь прощальных зарево,
Голос твой теряется вдали...
Что тебя заставило
Предать мелодию любви?
Ты - моё призвание,
Песня, ставшая судьбой.
Боль забвенья раннего
Знал Орфей, преданный тобой.
Стань моей Вселенною,
Смолкнувшие струны оживи.
Сердцу вдохновенному
Верни мелодию любви!
«Мелодия» не только позволяла Магомаеву в полной мере раскрыть свой вокальный диапазон, но и идеально вписывалась в его лирическое настроение — в 1972 году у Муслима Магометовича начался роман с оперной певицей Тамарой Синявской. Песня так понравилась певцу, что он принял её мгновенно — без правок и пожеланий.
А. Пахмутова:
«Когда я её ему показала, ему так понравилось, что он не стал ждать партитуру. Вообще-то я никогда не отдаю песню без партитуры, но тут он выпросил клавир. У него через три дня был концерт, и он за это время уже успел заказать аранжировку и спел её с большим успехом. Потом я уже сделала свою аранжировку. Муслим записал «Мелодию» по моей партитуре».
А так как Синявская в то время была за рубежом (стажировалась в миланском театре «Ла Скала»), то певец не утерпел и прокрутил ей запись новой песни прямо по телефону.
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Надо сказать, что Пахмутова и Добронравов очень переживали за судьбу «звёздной» пары.
М. Магомаев:
«В честь Тамариного возвращения в Москву я дал концерт во Дворце съездов, но она не смогла на него прийти… Александра Пахмутова и Николай Добронравов, почувствовав, что в наших с Тамарой отношениях назревает разрыв, написали для нее песню «Прощай, любимый». Но прощания не получилось…».
В 1974 году Магомаев женился на Синявской и прожил с ней всю жизнь. Ну, а «Мелодию» до сих пор любят исполнять певцы, желающие продемонстрировать возможности своего голоса. Кстати, сам Магомаев считал, что после него эту песню лучше всего исполнял кабардино-балкарский певец Заур Тутов.
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Самую же неожиданную аранжировку «Мелодии» сделал бельгийский гитарист Франсис Гойя, записавший целый альбом инструментальных каверов на песни Пахмутровой. В его руках витиеватая музыка зазвучала в ритме… аргентинского танго.
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