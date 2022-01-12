20 необычных карт, которые помогут взглянуть на мир иначе

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Подборка годноты, размещённая для любителей географии, картографии и статистики. Экономические и погодные, статистические и просто занимательные карты на любой вкус и цвет.
Карта самого потребляемого мяса в Европе
Самым распространённым мясом в Европе является свинина, на втором месте идёт курятина.
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Самый дешевый интернет (не мобильный) в мире по средней стоимости 1 ГБ данных в 2021 году.
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Источник:
Подборка годноты, размещённая для любителей географии, картографии и статистики. Экономические и погодные, статистические и просто занимательные карты на любой вкус и цвет.
Ха, очень интересная расцветка шкалы.... Самый высокий уровень черный) иронично
А! Окраинцы ещё не проснулись.