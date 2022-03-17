Известная порноактриса занялась озвучкой компьютерной игры

Саша Грей - наверное, самая известная порноактриса. Любители «клубнички» знают её по выдающимся талантам эээ… необычных видов развлечений. Как говорится, «её любили и спереди, и сзади», причём так яростно, что любая другая девушка от такого напора улетела бы на Луну. А этой хоть бы что, даже не уставала.

Потом Саша завязала со своим нелёгким ремеслом и переключилась на съемки художественных фильмов. Тут у неё ничего не получилось - в обычном кино не надо садиться партнёрам на лицо или хлестать друг друга ремнём. Поэтому карьера не сложилась. Тогда она переключилась на компьютерные игры.