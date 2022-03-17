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Известная порноактриса занялась озвучкой компьютерной игры

Известная порноактриса занялась озвучкой компьютерной игры (3 фото)

Автор:
17 марта 2022 16:05
Сообщество : Игромир
Метки: актриса   геймер   дота2   киберспорт   команда   саша грей   стрим   
281
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Так что геймеры всласть насладятся её томным и возбуждающим голосом.

Саша Грей - наверное, самая известная порноактриса. Любители «клубнички» знают её по выдающимся талантам эээ… необычных видов развлечений. Как говорится, «её любили и спереди, и сзади», причём так яростно, что любая другая девушка от такого напора улетела бы на Луну. А этой хоть бы что, даже не уставала.

Потом Саша завязала со своим нелёгким ремеслом и переключилась на съемки художественных фильмов. Тут у неё ничего не получилось - в обычном кино не надо садиться партнёрам на лицо или хлестать друг друга ремнём. Поэтому карьера не сложилась. Тогда она переключилась на компьютерные игры.

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Сейчас она стримит и успешно собирает донаты. Зрителям нравится как она игриво взвизгивает, избивая боссов в каком-нибудь Elden Ring. А недавно она занялась и озвучкой - скоро игроки в Dota 2 услышат её хрипловатый шепот в бандле (наборе) для любимой игры. Что характерно, этот набор сделан для российской команды Winstrike. Как заявил ей представитель: «Сделали (цензура) бандл с очень-очень медийной девочкой». Вот эта девочка и есть Саша Грей - она по достоинству оценила наших парней-киберспортсменов и не поленилась с ними посотрудничать.

Так что все уже приготовились, но…Valve не выпустила командные бандлы именно для игроков из Восточной Европы. Возможно, компания подключилась к антироссийской истерике - сейчас на Западе это «в тренде». А может из-за того, региональную кибер-лигу отложили на неопределённый срок (пока в Европе всё более-менее не устаканится). Надеемся, что всё-таки из-за второго варианта. Было бы неприятно узнать, что и Valve начинает травить российских геймеров просто из-за национальной принадлежности. Это недопустимо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   геймер   дота2   киберспорт   команда   саша грей   стрим   
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8  комментариев
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1k
poбт 2 часа назад
озвучивает хлюпанье и чавканье болота под ногами?
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4k
Григорий Бабкин 36 минут назад
Я наверное удивлю, но "известная" порноактриса известна только российским рукоблудам. Заграничные дрочилы её тупо не знают. Мне нравится порнушка с красивыми бабами. Смотрю и не стесняюсь об этом сказать. НО! О существовании этой особи узнал только из российских новостных сайтов. Поверьте, в том же пиндостане такое количество "актрис", что она среди них потеряется.
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5k
Shtoppi Час назад
И какие же моменты она в играх озвучивать будет? Наверное там где нужно страдания и вопли женские сымитировать?))))
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1k
Григорий Водениктов Час назад
так дота для педиков, а Сашка вроде натурал!
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5k
Mowgley Час назад
Так-так, игроков в Dota скоро будем определять по волосатым ладошкам
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я извиняюсь, известная в каких кругах?
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