Известная порноактриса занялась озвучкой компьютерной игры

Так что геймеры всласть насладятся её томным и возбуждающим голосом.
Саша Грей - наверное, самая известная порноактриса. Любители «клубнички» знают её по выдающимся талантам эээ… необычных видов развлечений. Как говорится, «её любили и спереди, и сзади», причём так яростно, что любая другая девушка от такого напора улетела бы на Луну. А этой хоть бы что, даже не уставала.
Потом Саша завязала со своим нелёгким ремеслом и переключилась на съемки художественных фильмов. Тут у неё ничего не получилось - в обычном кино не надо садиться партнёрам на лицо или хлестать друг друга ремнём. Поэтому карьера не сложилась. Тогда она переключилась на компьютерные игры.
Сейчас она стримит и успешно собирает донаты. Зрителям нравится как она игриво взвизгивает, избивая боссов в каком-нибудь Elden Ring. А недавно она занялась и озвучкой - скоро игроки в Dota 2 услышат её хрипловатый шепот в бандле (наборе) для любимой игры. Что характерно, этот набор сделан для российской команды Winstrike. Как заявил ей представитель: «Сделали (цензура) бандл с очень-очень медийной девочкой». Вот эта девочка и есть Саша Грей - она по достоинству оценила наших парней-киберспортсменов и не поленилась с ними посотрудничать.
Так что все уже приготовились, но…Valve не выпустила командные бандлы именно для игроков из Восточной Европы. Возможно, компания подключилась к антироссийской истерике - сейчас на Западе это «в тренде». А может из-за того, региональную кибер-лигу отложили на неопределённый срок (пока в Европе всё более-менее не устаканится). Надеемся, что всё-таки из-за второго варианта. Было бы неприятно узнать, что и Valve начинает травить российских геймеров просто из-за национальной принадлежности. Это недопустимо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А если серьёзно, то нигде, кроме как на "Фишках", я этой особы не видел. Нет, я конечно знаком по тем же "Фишкам" с её родом занятий, но неужели она действительно ИЗВЕСТНАЯ актриса? Офигеть!