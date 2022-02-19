Японская киберспортсменка оскорбила всех низкорослых мужчин

Современный мир это минное поле для тех, у кого плохо с чувством юмора и терпимостью к окружающим.



Если ты публичный человек, то все это умножается в несколько раз. Порой, неуместное высказывание может перечеркнуть карьеру.



Есть тысячу примеров, но каждый раз появляется новый индивидуум, который портит себе карьеру.

Даже если ваша работа заключается в том, чтобы играть с такими же людьми, которые зачастую асоциальны.