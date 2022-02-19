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Японская киберспортсменка оскорбила всех низкорослых мужчин

Японская киберспортсменка оскорбила всех низкорослых мужчин (5 фото)

Автор:
19 февраля 2022 13:43
Сообщество : Спорт
Метки: киберспорт   низкорослый   оскорбление   японка   
976
5

Как из-за шутки лишиться карьеры.

Современный мир это минное поле для тех, у кого плохо с чувством юмора и терпимостью к окружающим.

Если ты публичный человек, то все это умножается в несколько раз. Порой, неуместное высказывание может перечеркнуть карьеру.

Есть тысячу примеров, но каждый раз появляется новый индивидуум, который портит себе карьеру.

Даже если ваша работа заключается в том, чтобы играть с такими же людьми, которые зачастую асоциальны.

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Японская киберспортсменка Кана Тани испортила себе карьеру и потеряла контракт с командой Cyclops Athlete Gaming из-за того, что она позволила себе оскорбительные высказывания в адрес мужчин с низким ростом.

Она заявила, что мужчины ниже 170 сантиметров не имеют "человеческих прав". Вероятно, спортсменка имела в виду игровые права, но пользователи уверены в обратном. Дело в том, что Кана Тани уже не раз попадала в истории из-за резких высказываний. Так, например, киберспортсменка призывала покончить с собой нищебродов.

Теперь с такой подпорченной репутацией, вероятнее всего, Тани теперь и сама может остаться без средств к существованию.

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Метки: киберспорт   низкорослый   оскорбление   японка   
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18  комментариев
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1k
Егор Терентьев Полчаса назад
Доигралась "спортсменка"
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0
Мария Полминуты назад
Они ведь не виноваты в этом. Очень глупое оскорбление.
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43k
Максим Т. 53 секунды назад
Да.. "спорт", ля
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10k
Alex Djeff 3 минуты назад
Уважаемые админы!!! При таком количестве ботов, чтение комментов теряет всякий смысл.
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0
анастасия путилова 9 минут назад
Почему вообще оскорбляют за рост, это глупо
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9k
? ? ? 11 минут назад
на допинг её проверьте...
"киберспорт", блин..наверняка симы припрятала
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−3
Вадим Волков 14 минут назад
Некрасивый поступок, но без токсичности в этом виде спорта никуда
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−1
Третьякова 15 минут назад
Сейчас бы рушить человеку карьеру за токсичность
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67k
Максим 16 минут назад
Зря не написали.. Рост самой критикантки - 150 см.. Судя по всему она просто любит сосать не нагибаясь.
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−2
Ульяна у 16 минут назад
Неожиданная новость...
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2k
Иван 17 минут назад
Так ей надо было сказать что она это говорит не как спортсменка, а как обычный человек.
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4k
Hugo_RnD Полчаса назад
абзац... "Так, например, киберспортсменка призывала покончить с собой нищебродов."(с) - это нормально, все промолчали, а вот высказывание по поводу роста - сразу всё - и контракт разорвали и осудили...
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29k
Игорь Полчаса назад
Мне кажется, что это не правильная тенденция - называть задротов спортсменами.
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−3
petr5elivanov Полчаса назад
круто, что
теперь все низкие в тильде ахаха
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−3
дарья гром Полчаса назад
Ого ,вот это у неё смелости хватило !
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