Японская киберспортсменка оскорбила всех низкорослых мужчин

Как из-за шутки лишиться карьеры.
Современный мир это минное поле для тех, у кого плохо с чувством юмора и терпимостью к окружающим.
Если ты публичный человек, то все это умножается в несколько раз. Порой, неуместное высказывание может перечеркнуть карьеру.
Есть тысячу примеров, но каждый раз появляется новый индивидуум, который портит себе карьеру.
Даже если ваша работа заключается в том, чтобы играть с такими же людьми, которые зачастую асоциальны.
Японская киберспортсменка Кана Тани испортила себе карьеру и потеряла контракт с командой Cyclops Athlete Gaming из-за того, что она позволила себе оскорбительные высказывания в адрес мужчин с низким ростом.
Она заявила, что мужчины ниже 170 сантиметров не имеют "человеческих прав". Вероятно, спортсменка имела в виду игровые права, но пользователи уверены в обратном. Дело в том, что Кана Тани уже не раз попадала в истории из-за резких высказываний. Так, например, киберспортсменка призывала покончить с собой нищебродов.
Теперь с такой подпорченной репутацией, вероятнее всего, Тани теперь и сама может остаться без средств к существованию.
Источник:
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"киберспорт", блин..наверняка симы припрятала
теперь все низкие в тильде ахаха