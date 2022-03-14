Девочка из рекламы сока: почему пропала с экранов и как выглядит в свои 25 лет

Диана Шпак появилась на свет 27 января 1997-го года в Лос-Анджелесе. Когда ей стукнуло 2 года родители приняли решение переехать в Москву. Диана была фотогеничным ребенком. После домашней фотосессии родители отправили ее фотографии в столичные актерские агентства. Несколько особо удачных снимков даже оказались на обложках детских книг и журналов.

После первого успеха Диана попала на телевидение. В самом начале она снималась в рекламе «Киндер-сюрприза». Многие зрители могут помнить ее в рекламе «Фруктового сада», где юная актриса предстала в образе «Сливы лиловой».