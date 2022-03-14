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Девочка из рекламы сока: почему пропала с экранов и как выглядит в свои 25 лет

Девочка из рекламы сока: почему пропала с экранов и как выглядит в свои 25 лет (10 фото)

Автор:
14 марта 2022 09:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   девочка   диана шпак   сок   тогда и сейчас   фото   
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В самом начале нулевых российское телевидение просто пестрило разнообразной рекламой. Тогда еще не было придумано идеального шаблона, поэтому постановщикам приходилось включать фантазию. Возможно именно по этой причине реклама того времени надолго осталась в памяти зрителей и была в какой-то степени народной.

Среди одной из самых популярных была реклама различных соков. О маленькой девочке, которая неожиданно стала лицом бренда «Моя семья» мы и поговорим.

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Диана Шпак появилась на свет 27 января 1997-го года в Лос-Анджелесе. Когда ей стукнуло 2 года родители приняли решение переехать в Москву. Диана была фотогеничным ребенком. После домашней фотосессии родители отправили ее фотографии в столичные актерские агентства. Несколько особо удачных снимков даже оказались на обложках детских книг и журналов.

После первого успеха Диана попала на телевидение. В самом начале она снималась в рекламе «Киндер-сюрприза». Многие зрители могут помнить ее в рекламе «Фруктового сада», где юная актриса предстала в образе «Сливы лиловой».

Однако прославил Диану рекламный ролик сока под названием «Моя семья», многие фразы из которого стали цитатами. Идея продемонстрировать в рекламе жизнь простой веселой семьи была настолько удачной, что компания решила выпустить несколько продолжений. За свою небольшую роль Диана на Московском фестивале рекламы получила награду за лучший женский образ 2003 года.

Благодаря свалившейся популярности Шпак начали приглашать в кино. В 2004-ом она дебютировала фильмом «Грехи отцов» и в том же году сыграла в картине «Лесная царевна». В 2005-ом Диану пригласили в телесериал «Люба, дети и завод», отдав одну из главных ролей. В дальнейшем юная актриса снималась довольно часто, но преимущественно в эпизодах. Последняя работа в кино датируется 2009-ым годом, тогда Диана сыграла Марину Шимандину в фильме ужасов «Юленька».

Годом позже она снова появилась на российских экранах, правда в качестве ведущей интеллектуального телешоу «Сокровище нации».

После школы Диана решила вернуться в Америку, чтобы получить образование. В одних источниках указывается, что она решила учиться на сценариста, а по другим - заняться режиссурой. В любом случае во время учебы она открыла для себя новый талант - писательский. С 2015-го года девушка выпустила около 6 книг, которые, надо признать, у целевой подростковой аудитории пользуются большой популярностью.

Как сложится ее судьба в дальнейшем - остается только догадываться. Возможно она сможет стать писателем, режиссером, сценаристом или вернуться к профессии актрисы.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   девочка   диана шпак   сок   тогда и сейчас   фото   
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