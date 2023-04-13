30 фотографий, которые легко могли бы стать обложками музыкальных альбомов

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Чтобы в эпоху цифрового контента глаз за что-то зацепился, это «что-то» должно быть действительно стоящим. Интернет-проект Images That Could Be Album Covers собирает самые необычные и захватывающие фотографии со всей Сети. Они бы фантастически смотрелись на обложке крутого музыкального альбома!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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