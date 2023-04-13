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30 фотографий, которые легко могли бы стать обложками музыкальных альбомов

30 фотографий, которые легко могли бы стать обложками музыкальных альбомов

Автор:
13 апреля 2023 14:46
Сообщество : Картинка дня
Метки: забавно   интересные снимки   картинка дня   классные фотки   классные фотографии   обложки альбомов   почему бы нет   снимки   
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Чтобы в эпоху цифрового контента глаз за что-то зацепился, это «что-то» должно быть действительно стоящим. Интернет-проект Images That Could Be Album Covers собирает самые необычные и захватывающие фотографии со всей Сети. Они бы фантастически смотрелись на обложке крутого музыкального альбома!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   интересные снимки   картинка дня   классные фотки   классные фотографии   обложки альбомов   почему бы нет   снимки   
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Hugo_RnD Час назад
фотошопа многовато в подборке...
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Kra 5 минут назад
Больше половины фотошоп ))
Но картинки классные!
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