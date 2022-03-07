15 удачных кадров, сделанных в нужный момент

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Мастерство фотографа состоит не только в том, чтобы сделать качественный снимок. Поймать нужный момент куда сложнее, чем найти правильный ракурс.
Фото, сделанные вне студии, чаще получаются более интересными и живыми. Авторы этих снимков сумели подловить тот самый момент.
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