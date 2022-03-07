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15 удачных кадров, сделанных в нужный момент

15 удачных кадров, сделанных в нужный момент (16 фото)

Автор:
07 марта 2022 09:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: за секунду до   интересные снимки   люди   природа   фото   фотографы   фотофакты   
4009
16

Мастерство фотографа состоит не только в том, чтобы сделать качественный снимок. Поймать нужный момент куда сложнее, чем найти правильный ракурс.

Фото, сделанные вне студии, чаще получаются более интересными и живыми. Авторы этих снимков сумели подловить тот самый момент.


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Метки: за секунду до   интересные снимки   люди   природа   фото   фотографы   фотофакты   

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2k
Radugananebe 2 часа назад
Последняя - огонь!
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12k
Типа граф 14 минут назад
Классные фоты
, поржал
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