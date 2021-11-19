Как флиртуют в разных странах

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Культуры могут быть самыми разными, но флиртуют везде. Правда именно из-за этих культур в самых разных странах тот же самый внимательный взгляд может означать полярно разное.
Пожалуй, стоит изучить разные обычай и правила флирта, чтобы случайно не попасть впросак, когда будете путешествовать.
Франция
Переливчатый французский язык, дружеские поцелуи в щеку при встрече, теплые круассаны по утрам - эта страна по праву считается одной из самых романтичных. Но это первое впечатление. Французы очень тщательно подходят к выбору своих партнеров и редко выражают свои чувства. Если французу понравилась девушка, то они будут вести легкие беседы на простые темы, а признаком глубокой симпатии будет вовсе не страстные поцелуи у Эйфелевой башни, а желание рассмешить.
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Великобритания
Британцы ценят в людях два качества: хорошее чувство юмора/сарказм и острый юмор. Да, именно на них и строится английский флирт: люди будут рассказывать веселые исторические факты, разбавляя их научными анекдотами. Нельзя в ответ использовать шутки в стиле "колобок повесился", и рассказывать глупости. Обычно незнакомец может завести разговор о погоде, но дольше трех минут эту увлекательную тему поддерживать не стоит.
Канада
Для этой страны характерно уважение к личному пространству. Флирт северян практически незаметен для окружающих, даже объект флирта его порой не замечает. Нельзя навязывать возможному партнеру выбор и склонять его к близости. Мужчины не будут заваливать цветами, бесконечно писать и петь под окнами дифирамбы, ну а девушки в свою очередь вряд ли будут присылать тонны эмодзи-сердечек и приносить завтраки в постель. Для канадцев это все не проблема - они считают такое поведение признаком уважения и того, что один человек выбрал другого без дополнительных уговоров в виде подарков и дорогих свиданий.
Греция
Мастера беседы, которые мгновенно переключаются с серьезных разговоров о политике на достаточно интимные темы. То, что во многих странах может показаться достаточно вульгарным и даже похабным, для греков будет просто обычным общением. Они считают, что чем больше флиртовать, то тем больше можно узнать друг друга и стать хорошими приятелями или даже парой.
Иран
Исламская страна, в ней царят очень строгие законы, особенно касающиеся отношений. Никаких романтичных жестов в публичных местах, тут даже на улыбку незнакомца могут отреагировать очень негативно. Флиртуют только оставшись наедине друг с другом. Чаще всего знакомство происходит при помощи родственников, но в последние годы традиции ослабевают, сейчас становится возможным знакомство на улице. Мужчина при первой встрече может только попросить телефон, а само свидание может состояться и через пару недель, а до этого будут вестись долгие разговоры по телефону о культуре, религии и науке.
Доминиканская республика
В этой стране основной доход жителей зависит от туристов. Это вынуждает и мужчин, и женщин флиртовать с иностранцами, чтобы те ощущали себя в Доминикане комфортно и весело. Особенно если человек путешествует один и несомненно чувствует себя порой одиноким. Женщины Доминиканы отзывчивы и приветливы, а мужчины готовы сделать предложение руки и сердца чуть ли не на третий день знакомства. Но это все не более, чем курортный роман.
Испания
Социологи провели исследования, согласно которым испанские мужчины намного пассивнее женщин. А так сразу и не подумаешь. Женщины спокойно подходят знакомиться в клубе, оставляют свой номер телефона и зовут на свидание. При этом, испанские женщины ориентированы все-таки на поиск постоянного партнера.
Италия
Известно, что итальянцы - мастера романтики. Вот уж кто легко даст понять, что вы ему нравитесь, так это итальянец. С первых часов знакомства они будут говорить вам ласковые слова, прикасаться и стараться быть как можно ближе. Но это не значит, что они ветрены: они с уважением относятся к женщинам, внимательно относятся к их желаниям и многие из них однолюбы.
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