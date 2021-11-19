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Как флиртуют в разных странах

Как флиртуют в разных странах (9 фото)

Автор:
19 ноября 2021 15:39
Сообщество : RealFishki
Метки: женщина   интересное   мужчина   отношения   правила   путешествия   
3050
9
Культуры могут быть самыми разными, но флиртуют везде. Правда именно из-за этих культур в самых разных странах тот же самый внимательный взгляд может означать полярно разное.
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Метки: женщина   интересное   мужчина   отношения   правила   путешествия   
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63k
Нанук Паналык 2 часа назад
В Питере...
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28k
Альтист Данилов Минуту назад
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andrey morozov 12 минут назад
https://youtube.com/shorts/vTON3byGazE?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/vTON3byGazE?feature=share
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22k
Bar0 Час назад
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22k
Дмитрий Час назад
Флирт,есть флирт-это всегда разговор.
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352
Chaim Kushnir 2 часа назад
ну уж приводить такой чертятник, как Британия примером "британцы ценят, британцы любят"... )
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1k
Анна Анна 2 часа назад
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Владимир 2 часа назад
я-привлекателен,вы-чертовски милы...встретимся в полночь у амбара
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9k
Andrei 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Александр Алехин 2 часа назад
Скиньте видео как флиртуют в Германии.
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8k
krivsan 2 часа назад
сложная тема от аффтора,у каждого свои подходы как "вдуть",а тут целая сага
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32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
В мусульманских странах флиртуют на ощупь.
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7k
Ivan 2 часа назад
Как флиртуют в разных странахПосмотреть
Как флиртуют в разных странах
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133
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
А где же Принцесса Лея в роли Натали Портман?

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HeMHora 2 часа назад
текст ссылки только я бы подправил: "ещё больше [мат] историй тут"
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Снежный Барс 2 часа назад
Всё меняется, когда мужчина очень богат. Всё происходит гораздо быстрее и не зависит от национальности
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