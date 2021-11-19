Как флиртуют в разных странах

Для этой страны характерно уважение к личному пространству. Флирт северян практически незаметен для окружающих, даже объект флирта его порой не замечает. Нельзя навязывать возможному партнеру выбор и склонять его к близости. Мужчины не будут заваливать цветами, бесконечно писать и петь под окнами дифирамбы, ну а девушки в свою очередь вряд ли будут присылать тонны эмодзи-сердечек и приносить завтраки в постель. Для канадцев это все не проблема - они считают такое поведение признаком уважения и того, что один человек выбрал другого без дополнительных уговоров в виде подарков и дорогих свиданий.