Почему сам Геринг, говоря про Бориса Ковзана, запрещал своим летчикам сближаться с этим «невменяемым русским»

Так 24 июня 1941 года летчик Борис Ковзан на своем И-15 бис вступил в неравную схватку с немецким разведчиком Дорнье-215, отправив весь его экипаж в мир иной.

В этом бою Борис Ковзан открыл счет своим победам в воздухе. Об этом летчике сегодня наш рассказ.

Борис Ковзан, закончил Одесскую авиационную школу и с самых первых дней оказался на войне.

Его самоотверженность и стремление биться до конца неоднократно отмечались командованием.

Зачастую расстреляв весь боекомплект до последнего патрона, Борис шел на таран, да так умело, что каждый раз сбивая немецкие самолеты, он благополучно сажал свою машину на землю.