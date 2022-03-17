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Почему сам Геринг, говоря про Бориса Ковзана, запрещал своим летчикам сближаться с этим «невменяемым русским»

Почему сам Геринг, говоря про Бориса Ковзана, запрещал своим летчикам сближаться с этим «невменяемым русским» (4 фото)

Автор:
17 марта 2022 07:40
Метки: Великая Отечественная война   авиация ВОВ   военная авиация   война   вторая мировая война   
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В первые дни войны нашим летчикам, как впрочем, и всем остальным, пришлось особенно туго. Застигнутые врасплох они даже не успевали поднять в воздух свои машины, по причине того, что немцы расстреливали нашу технику прямо на аэродромах.

Так 24 июня 1941 года летчик Борис Ковзан на своем И-15 бис вступил в неравную схватку с немецким разведчиком Дорнье-215, отправив весь его экипаж в мир иной.


В этом бою Борис Ковзан открыл счет своим победам в воздухе. Об этом летчике сегодня наш рассказ.


Борис Ковзан, закончил Одесскую авиационную школу и с самых первых дней оказался на войне.

Его самоотверженность и стремление биться до конца неоднократно отмечались командованием.


Зачастую расстреляв весь боекомплект до последнего патрона, Борис шел на таран, да так умело, что каждый раз сбивая немецкие самолеты, он благополучно сажал свою машину на землю.

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Так было и 29 октября 1941, когда Б.Ковзан на своем Як-1 срезал оперение самолету-разведчику Ме-111, и 21 февраля 1942 года, когда Б.Ковзан дал бой немецкому бомбардировщику Ю-88, и 7 июля 1942 года, когда победа опять осталась за нашим асом.


Три тарана и все в нашу пользу! Став настоящей легендой, Борис Ковзан не на шутку заставил напрячься шефа люфтваффе Германа Геринга.


Поговаривают, что он самолично отдал приказ своим летчикам никогда не сближаться с этим «невменяемым русским», поскольку каждый раз победа оставалась за ним.


К сожалению, четвертый таран, на который по обыкновению пошел Борис Ковзан, расстреляв все патроны, закончился для него не самым лучшим образом. Хотя летчик и остался жив, но получил при этом тяжелое ранение.


13 августа в боях за Старую Руссу Новгородской области капитан Борис Ковзан пошел на лобовой таран с немецким истребителем Ме-109.


Фашист оказался тоже не из робкого десятка, что в свою очередь сыграло с ним злую шутку. Видимо забыв про предупреждение своего босса Геринга не связываться к Борисом Ковзаном, он все-таки пошел на сближение, за что и поплатился.


Вот как сам Борис Ковзан описывает тот таран:
...С этим наглым фашистским пилотом я уже имел встречу. Но тогда он ушёл. В том же бою, я решил не упускать случая. Ни у него, ни у меня уже не было боеприпасов. Я предложил ( понятными лётчику знаками ) лобовую атаку. Он не струсил, рассчитывал, видно, что я не выдержу… Но не тут - то было. Наши самолёты столкнулись. Конечно, разбились вдребезги…

Разбив метким попаданием фонарь кабины нашего летчика, немец уже праздновал победу, но радость его была недолгой.


После столкновения самолеты буквально рассыпались на мелкие кусочки. При этом раненого капитана Ковзана выбросило через разбитый фонарь наружу. У немца шансов выжить не было совсем.


Как раскрылся парашют Борис не помнил, не иначе сам ангел-хранитель помог ему выжить.

Его полуживого обнаружили в болоте местные крестьяне, затем переправив партизанам, а те уже доставили героя в госпиталь.


Проведенные 10 месяцев в госпитале оказались для нашего летчика самыми трудными. В результате операций правый глаз пришлось удалить.


За свой подвиг капитан Борис Ковзан бал представлен к званию Герой Советского Союза.

Несмотря на тяжелое ранение, до конца войны Б.Ковзан записал на свой счет еще 28 побед, 4 из которых с помощью тарана. Говорил же Геринг, не приближаться к этому «невменяемому русскому»!

Борис Ковзан в кругу семьи


В 1958 году полковник Ковзан вышел в отставку. Умер 31 августа 1985 года.


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Метки: Великая Отечественная война   авиация ВОВ   военная авиация   война   вторая мировая война   
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Горожанин 36 минут назад
Бог миловал увидеть Герою предательскую перестройку. Низкий поклон защитнику Отечества.
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