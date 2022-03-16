Истории о странных отношениях: втроем, с самолетом, с возвратом

В США молодой человек очень долго окучивал даму. Он водил ее на несколько свиданий, и поначалу все, казалось бы, идет хорошо. Пара в итоге ходила на встречи регулярно, но девушка кое-что о себе скрывала.

Дело в том, что молодой человек оказался нетерпим к чужим детям. Более того, он это сказал сразу. Он не собирался становиться родителем для чужого ребенка, и в принципе, тут его можно понять.

Но девушка, то ли действительно влюбившись, то ли просто позарившись на видного жениха, решила умолчать, что у нее уже есть ребенок. Да и рассказывать она о цветке жизни тоже, судя по всему, не планировала, поэтому пара провстречалась несколько месяцев.

Но все вскрылось внезапно. Парень однажды зашел на страницу пассии в соцсетях, и увидел фото мамы и малыша. А после задал «любимой» вопрос в лоб. Ей пришлось сознаться. И все это было бы банально историей расставания, если бы не одно «но».

Молодой человек оказался не лыком шит, и попросил девушку вернуть деньги за свидание. В частности, он попросил вернуть деньги за недавно купленный билет на концерт. Так что врать – нехорошо. Особенно когда хотите построить серьезные отношения.

Любовь на крыле