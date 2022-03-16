Истории о странных отношениях: втроем, с самолетом, с возвратом

Отношения – серьезная штука. Порой случайная встреча может привести к большому счастью, а порой – к большому разочарованию. Но иногда случаются и курьезные ситуации, о которых непосредственным участникам вспоминать неловко, а иногда и вовсе стыдно. Зато всем остальным – смешно. Рассказываем о таких случаях.
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В США молодой человек очень долго окучивал даму. Он водил ее на несколько свиданий, и поначалу все, казалось бы, идет хорошо. Пара в итоге ходила на встречи регулярно, но девушка кое-что о себе скрывала.
Дело в том, что молодой человек оказался нетерпим к чужим детям. Более того, он это сказал сразу. Он не собирался становиться родителем для чужого ребенка, и в принципе, тут его можно понять.
Но девушка, то ли действительно влюбившись, то ли просто позарившись на видного жениха, решила умолчать, что у нее уже есть ребенок. Да и рассказывать она о цветке жизни тоже, судя по всему, не планировала, поэтому пара провстречалась несколько месяцев.
Но все вскрылось внезапно. Парень однажды зашел на страницу пассии в соцсетях, и увидел фото мамы и малыша. А после задал «любимой» вопрос в лоб. Ей пришлось сознаться. И все это было бы банально историей расставания, если бы не одно «но».
Молодой человек оказался не лыком шит, и попросил девушку вернуть деньги за свидание. В частности, он попросил вернуть деньги за недавно купленный билет на концерт. Так что врать – нехорошо. Особенно когда хотите построить серьезные отношения.
Любовь на крыле
Другая, еще более странная ситуация, произошла не так давно в Европе. Девушка по имени Сара рассталась со своим молодым человеком, и в итоге пустилась во все тяжкие.
А что делают женщины, когда хотят успокоить нервы? Правильно, идут на шоппинг. И заодно покупают кучу бесполезного барахла. Так получилось и с нашей героиней. В итоге она купила модель самолета за 600 евро.
Казалось бы, купила и купила, и что с того? Но по словам Сандры, между ней и моделью завертелась связь. Настолько глубокая, что девушка состоит с самолетом в отношениях.
Теперь Сандра даже не думает о том, чтобы вернуться к человеческим свиданиям. А о том, как она проводит время с новым возлюбленным, она не рассказывает. Оставляем, так сказать, полет для вашей фантазии.
Мечта холостяка
А этот случай скорее забавный и даже в какой-то степени милый.
Житель африканского Конго Лувизо исполнил мечту холостяка: женился на тройняшках (Натали, Наташа и Надежда). И притом, сестер никто не заставлял за него выходить замуж.
Все случилось, когда парень начал встречаться с одной из сестер. В итоге девушка решила проверить, заметит ли он, если они будут чередоваться. Он не заметил, но оказался настолько обаятельным, что влюбил в себя всех троих.
Одна из сестер сказала, что хочет, чтобы он женился сразу на всех. Почему? А чтобы не разлучаться с любимыми сестрами. А ревности она вообще не испытывает.
Стоит отметить, что в Конго разрешено многоженство, но родители жениха оказались прогрессивными ребятами (или просто христианами), и в итоге отказались присутствовать на свадьбе. А вот родители невест вполне себе не препятствовали браку.
Так что вот он, настоящий султан с тремя женами. Теща, правда, всего одна, так что карта выпала парню идеальная.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось26
Зульфия мой халат гладит у доски
Шьет Гюли, а Фатьма штопает носки
Три жены красота, что не говори
Но с другой стороны тещи тоже три.
Ага не заметил он, не смешите мои тапочки. Красавчик.
Всё он заметил:) и не один раз:)
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разведенки с прицепом - Фас!