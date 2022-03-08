Сам себе опора и поддержка: советы, как справиться одному в непростое время

В такое время пора понять, что единственный человек, на которого можно опереться в этой жизни, это ты сам.

Прежде всего, нужно понять и принять свои чувства. Копить в себе эмоции - не самый лучший выбор, даже если вы брутальный и сильный мужик с бородой до пояса.

В прямом смысле этого слова задайте себе вопрос: "Что я чувствую прямо сейчас?" Ответьте на него в письменной или устной форме, чтобы визуализировать это всё. Сделав "портрет" своего эмоционального состояния стоит задуматься над причинами, которые привели вас к этим чувствам. Возможно, этот метод поможет вам выстроить стратегию по выходу из психологического кризиса.