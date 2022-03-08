FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Психология 402 поста • 236 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Психология  
Сам себе опора и поддержка: советы, как справиться одному в непростое время

Сам себе опора и поддержка: советы, как справиться одному в непростое время (7 фото)

Автор:
08 марта 2022 21:24
Сообщество : Психология
Метки: депрессия   изменения   интересно   психология   стресс   факты   
1466
7

Для начала давайте проясним ситуацию. В этой статье не будут раскрываться секреты успешного успеха или чертежи машины времени, чтобы купить доллар по 30.

Речь пойдет о психологических трудностях, которые могут негативно сказаться и на самочувствии человека. Многие сейчас потеряны, а некоторые и вовсе находятся вдалеке от близких из-за чего не могут рассчитывать на поддержку и опору. Да, если бы даже и был кто-то рядом, многие люди сейчас находятся в состоянии неопределённости и шока.

×
×

В такое время пора понять, что единственный человек, на которого можно опереться в этой жизни, это ты сам.

Прежде всего, нужно понять и принять свои чувства. Копить в себе эмоции - не самый лучший выбор, даже если вы брутальный и сильный мужик с бородой до пояса.

В прямом смысле этого слова задайте себе вопрос: "Что я чувствую прямо сейчас?" Ответьте на него в письменной или устной форме, чтобы визуализировать это всё. Сделав "портрет" своего эмоционального состояния стоит задуматься над причинами, которые привели вас к этим чувствам. Возможно, этот метод поможет вам выстроить стратегию по выходу из психологического кризиса.

Выражение "Мы все дети, пока живы наши родители" звучит красиво, а если продолжить мысль, то все мы когда-то были детьми и где-то внутри нас есть этот маленький ребёнок. Не даром ведь многие психологические проблемы связаны с детством.

Специалисты утверждают, что внутренний ребёнок каждого человека отвечает за эмоциональную рефлексию на события. То есть чтобы справиться с захлёстывающими вас эмоциями, вам следует сесть за стол переговоров именно с внутренним ребёнком.

Ваш разговор скорее всего будет выглядеть как попытка успокоить устроившего истерику маленького себя. Как это сделать? Упрёками и приказами тут вряд ли можно справиться. Даже если на некоторое время вы сможете угомонить непоседу, то в следующий раз истерика, а следовательно психологический кризис, будет более серьёзным.

А вот попытка выслушать и поддержать маленького себя - куда эффективнее кнута. Естественно, не стоит впадать в крайности и жалеть себя, опустив руки. Так можно и сразу в яму залезать. Может быть ощущение самоподдержки позволит вам поднять голову и вырваться из психологической ямы.

Людям свойственно в большинстве своём акцентировать внимание на негативе. Очень сложно исправить эту модель восприятия мира, но можно постараться. Для этого вам понадобится любой чистый листок бумаги и ручка. Составьте список. Списки бывают разных форматов и смысловых значений, в том числе и при самопознании, в данном конкретном случае речь идет о списке "силы".

Выпишите на листок бумаги то, что делает вас счастливым. Не ограничивайте себя какими-то рамками. Не пытайтесь его стандартизировать. Просто пишите всё, что вам нравится и радует вас.

В дальнейшем, этот листок бумаги может сыграть неплохую услугу для вас. Даже описывая то, что приносит вам радость, ваше самочувствие и настроение улучшится.

Как говорил герой одного американского ситкома: В мире нет столько ромашкового чая, чтобы успокоить ярость в моей груди. Если не смотрели, советуем. довольно нетривиальный юмор и комедия ситуации, а вишенкой на торте один из главных героев - Шелдон Купер, у которого есть множество заскоков.

Так вот, у Шелдона был свой напиток на каждый вид его эмоционального состояния. Ученые советуют заварить себе чая в сложном эмоциональном состоянии. Во-первых, рутинная работа, позволит испытать чувство контроля, пусть и даже над кипятком и чайной чашкой. Во-вторых, горячая жидкость улучшает кровообращение и другие внутренние процессы, что положительно сказывается на уровне стресса. В-третьих, чай - лёгкое успокоительное. О видах и способах приготовления можно написать отдельный пост, поэтому делайте чай так, как вам нравится.

Как давно вы себя баловали? И сейчас речь идёт не о шикарной пирушке для желудка, а именно о том, как давно вы дарили себе подарки. Многие из нас не любят получать подарки из-за того, что эта мишура и неловкость. Но самому себе же можно сделать подарок. И уж точно вы никогда не прогадаете с ним. Вы же знаете себя хорошо. Сделайте себе приятное, поднимите настроение и может быть ваше самочувствие улучшится.

А как справляетесь вы с эмоциональными ямами, кризисами и трудностями в жизни?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: депрессия   изменения   интересно   психология   стресс   факты   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Сколько получает девушка, работающая на королевской яхте (5 фото) Сколько получает девушка, работающая на королевской яхте (5 фото) Ванные комнаты: 500 лет истории Ванные комнаты: 500 лет истории Фрустрация: как человека «разрушают» разочарования и неудачи Фрустрация: как человека «разрушают» разочарования и неудачи Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Эмпатия в психологии: что это простыми словами Эмпатия в психологии: что это простыми словами 10 признаков инфантилизма 10 признаков инфантилизма
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24572



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и почему-то не тужат
2
48
Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и почему-то не тужат
Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото)
Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
4
25

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#прикол#Россия#Украина#кино#дтп#новости#смешно#Ynews
#интересно#люди#история#ватермарк#картинки#страна#комментарии#позитив#санкции#природа
#факты#животные#подборка#фотографии#Приколы#аварии#космос#сарказм#авто аварии#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться