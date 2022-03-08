Сам себе опора и поддержка: советы, как справиться одному в непростое время

Для начала давайте проясним ситуацию. В этой статье не будут раскрываться секреты успешного успеха или чертежи машины времени, чтобы купить доллар по 30.
Речь пойдет о психологических трудностях, которые могут негативно сказаться и на самочувствии человека. Многие сейчас потеряны, а некоторые и вовсе находятся вдалеке от близких из-за чего не могут рассчитывать на поддержку и опору. Да, если бы даже и был кто-то рядом, многие люди сейчас находятся в состоянии неопределённости и шока.
В такое время пора понять, что единственный человек, на которого можно опереться в этой жизни, это ты сам.
Прежде всего, нужно понять и принять свои чувства. Копить в себе эмоции - не самый лучший выбор, даже если вы брутальный и сильный мужик с бородой до пояса.
В прямом смысле этого слова задайте себе вопрос: "Что я чувствую прямо сейчас?" Ответьте на него в письменной или устной форме, чтобы визуализировать это всё. Сделав "портрет" своего эмоционального состояния стоит задуматься над причинами, которые привели вас к этим чувствам. Возможно, этот метод поможет вам выстроить стратегию по выходу из психологического кризиса.
Выражение "Мы все дети, пока живы наши родители" звучит красиво, а если продолжить мысль, то все мы когда-то были детьми и где-то внутри нас есть этот маленький ребёнок. Не даром ведь многие психологические проблемы связаны с детством.
Специалисты утверждают, что внутренний ребёнок каждого человека отвечает за эмоциональную рефлексию на события. То есть чтобы справиться с захлёстывающими вас эмоциями, вам следует сесть за стол переговоров именно с внутренним ребёнком.
Ваш разговор скорее всего будет выглядеть как попытка успокоить устроившего истерику маленького себя. Как это сделать? Упрёками и приказами тут вряд ли можно справиться. Даже если на некоторое время вы сможете угомонить непоседу, то в следующий раз истерика, а следовательно психологический кризис, будет более серьёзным.
А вот попытка выслушать и поддержать маленького себя - куда эффективнее кнута. Естественно, не стоит впадать в крайности и жалеть себя, опустив руки. Так можно и сразу в яму залезать. Может быть ощущение самоподдержки позволит вам поднять голову и вырваться из психологической ямы.
Людям свойственно в большинстве своём акцентировать внимание на негативе. Очень сложно исправить эту модель восприятия мира, но можно постараться. Для этого вам понадобится любой чистый листок бумаги и ручка. Составьте список. Списки бывают разных форматов и смысловых значений, в том числе и при самопознании, в данном конкретном случае речь идет о списке "силы".
Выпишите на листок бумаги то, что делает вас счастливым. Не ограничивайте себя какими-то рамками. Не пытайтесь его стандартизировать. Просто пишите всё, что вам нравится и радует вас.
В дальнейшем, этот листок бумаги может сыграть неплохую услугу для вас. Даже описывая то, что приносит вам радость, ваше самочувствие и настроение улучшится.
Как говорил герой одного американского ситкома: В мире нет столько ромашкового чая, чтобы успокоить ярость в моей груди. Если не смотрели, советуем. довольно нетривиальный юмор и комедия ситуации, а вишенкой на торте один из главных героев - Шелдон Купер, у которого есть множество заскоков.
Так вот, у Шелдона был свой напиток на каждый вид его эмоционального состояния. Ученые советуют заварить себе чая в сложном эмоциональном состоянии. Во-первых, рутинная работа, позволит испытать чувство контроля, пусть и даже над кипятком и чайной чашкой. Во-вторых, горячая жидкость улучшает кровообращение и другие внутренние процессы, что положительно сказывается на уровне стресса. В-третьих, чай - лёгкое успокоительное. О видах и способах приготовления можно написать отдельный пост, поэтому делайте чай так, как вам нравится.
Как давно вы себя баловали? И сейчас речь идёт не о шикарной пирушке для желудка, а именно о том, как давно вы дарили себе подарки. Многие из нас не любят получать подарки из-за того, что эта мишура и неловкость. Но самому себе же можно сделать подарок. И уж точно вы никогда не прогадаете с ним. Вы же знаете себя хорошо. Сделайте себе приятное, поднимите настроение и может быть ваше самочувствие улучшится.
А как справляетесь вы с эмоциональными ямами, кризисами и трудностями в жизни?
Источник:
- Эмпатия в психологии: что это простыми словами
- Фрустрация: как человека «разрушают» разочарования и неудачи
- Ванные комнаты: 500 лет истории
- Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны
- 10 признаков инфантилизма
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось26