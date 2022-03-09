Необычные и крутые вещи, которые можно сделать своими руками

Если вы любите делать что-то своими руками, то вам наверняка никогда не бывает скучно — только и успевай что-то изобретать, подбирать нужные материалы и пускать в ход всё, что найдётся под рукой!
Причём, когда виды стандартного рукоделия заканчиваются, всегда можно взяться за что-то необычное — вязание зонтиков, лепку скульптур из снега, роспись камней… На что ещё способны творческие люди? Давайте смотреть!
Я сделал кофейный столик, который светится в темноте
Связала крючком зонтик от солнца
Только что закончил подставку для цветов: в ней растение подсвечивается
Картина исключительно из ниток и гвоздиков
Мне нравится «рисовать» с помощью печатной машинки
Обычно я делаю лодки из кедровых досок, но…
В этот раз в ход пошло прозрачное стекловолокно.
Огромная снежная скульптура тираннозавра
Я придумываю керамических зверьков для цветочных горшков
Делаю декор из эпоксидной смолы
Голова Барби-манекена + краска = кашпо
Из песка тоже получаются отличные скульптуры
Я вручную раскрашиваю камушки и превращаю их в «еду»
Я оставляю их в парке в своём районе, здорово смотреть, как кто-то их находит и удивляется!
Портрет моего кота из витражного стекла
Я сделал большого Щелкунчика, который может расколоть кокосовый орех
Копии собачек из вяленой шерсти
Кто-то вырезал изображение совы в старом засохшем дереве
А этот потрет создан из проводов
Источник:
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