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Необычные и крутые вещи, которые можно сделать своими руками

Необычные и крутые вещи, которые можно сделать своими руками (18 фото)

Автор:
09 марта 2022 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   забавно   крутые вещи   мир   своими руками   удивительно   фото   
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Если вы любите делать что-то своими руками, то вам наверняка никогда не бывает скучно — только и успевай что-то изобретать, подбирать нужные материалы и пускать в ход всё, что найдётся под рукой!

Причём, когда виды стандартного рукоделия заканчиваются, всегда можно взяться за что-то необычное — вязание зонтиков, лепку скульптур из снега, роспись камней… На что ещё способны творческие люди? Давайте смотреть!


Я сделал кофейный столик, который светится в темноте

×
×

Связала крючком зонтик от солнца

Только что закончил подставку для цветов: в ней растение подсвечивается

Картина исключительно из ниток и гвоздиков

Мне нравится «рисовать» с помощью печатной машинки

Обычно я делаю лодки из кедровых досок, но…

В этот раз в ход пошло прозрачное стекловолокно.



Огромная снежная скульптура тираннозавра

Я придумываю керамических зверьков для цветочных горшков

Делаю декор из эпоксидной смолы

Голова Барби-манекена + краска = кашпо

Из песка тоже получаются отличные скульптуры

Я вручную раскрашиваю камушки и превращаю их в «еду»


Я оставляю их в парке в своём районе, здорово смотреть, как кто-то их находит и удивляется!


Портрет моего кота из витражного стекла

Я сделал большого Щелкунчика, который может расколоть кокосовый орех

Копии собачек из вяленой шерсти

Кто-то вырезал изображение совы в старом засохшем дереве

А этот потрет создан из проводов

Источник:

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Метки: в мире   вещи   забавно   крутые вещи   мир   своими руками   удивительно   фото   

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