Великолепная семёрка фактов обо всём на свете

Кинолюбители знают, как наши прокатчики коверкают названия зарубежных фильмов. Например, комедия Тайки Вайтити "Что мы делаем в тени" превратилась у нас в "Реальных упырей". Но прокатчик он и в России, и во Франции, и в Швеции прокатчик. Ему нет дела до режиссёрского замысла, ему надо сделать так, чтобы зритель по одному названию всё о фильме понял. Так, "Один дома" во французском прокате превратился в "Мама, я опоздал на самолёт", а "Один дома 2" - "Мама, я снова опоздал на самолёт". В таком коверканьи названия виноват успех комедии "Дорогая, я уменьшил детей" (1989). Остальные серии "Одного дома" французы называли в таком же стиле - "Мама, я позабочусь о плохих парнях", "Мама, я один против всех".



Похожая судьба постигла почти все фильмы Мела Брукса в Швеции. Его кинодебют изначально назывался "Весна для Гитлера", но продюсер запретил поминать фюрера на афишах. Поэтому в Штатах фильм назывался "Продюсеры". Один шведский критик, знакомый Брукса, получил у режиссёра разрешение на использование оригинального названия. Благодаря успеху картины вот так выглядит фильмография Брукса в Швеции: "Весна для тёщи" (не поверите, но это "12 стульев"), "Весна для шерифа" (Сверкающие сёдла), "Весна для Франкенштейна" (Молодой Франкенштейн), "Весна для немого кино" (Немое кино), "Весна для сумасшедших" (Страх высоты), "Весна для всемирной истории. Часть1" (Всемирная история. Часть 1), "Весна для Гамлета" (Быть или не быть), "Весна для космоса" (Космобольцы). Наверное, шведы думают, что у Брукса так себе с фантазией.