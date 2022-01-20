Великолепная семёрка фактов обо всём на свете

Истории про американскую ненависть, шведский креатив, немецкие знакомства, врачебные шутки и кое-что ещё.
Кинолюбители знают, как наши прокатчики коверкают названия зарубежных фильмов. Например, комедия Тайки Вайтити "Что мы делаем в тени" превратилась у нас в "Реальных упырей". Но прокатчик он и в России, и во Франции, и в Швеции прокатчик. Ему нет дела до режиссёрского замысла, ему надо сделать так, чтобы зритель по одному названию всё о фильме понял. Так, "Один дома" во французском прокате превратился в "Мама, я опоздал на самолёт", а "Один дома 2" - "Мама, я снова опоздал на самолёт". В таком коверканьи названия виноват успех комедии "Дорогая, я уменьшил детей" (1989). Остальные серии "Одного дома" французы называли в таком же стиле - "Мама, я позабочусь о плохих парнях", "Мама, я один против всех".
Похожая судьба постигла почти все фильмы Мела Брукса в Швеции. Его кинодебют изначально назывался "Весна для Гитлера", но продюсер запретил поминать фюрера на афишах. Поэтому в Штатах фильм назывался "Продюсеры". Один шведский критик, знакомый Брукса, получил у режиссёра разрешение на использование оригинального названия. Благодаря успеху картины вот так выглядит фильмография Брукса в Швеции: "Весна для тёщи" (не поверите, но это "12 стульев"), "Весна для шерифа" (Сверкающие сёдла), "Весна для Франкенштейна" (Молодой Франкенштейн), "Весна для немого кино" (Немое кино), "Весна для сумасшедших" (Страх высоты), "Весна для всемирной истории. Часть1" (Всемирная история. Часть 1), "Весна для Гамлета" (Быть или не быть), "Весна для космоса" (Космобольцы). Наверное, шведы думают, что у Брукса так себе с фантазией.
В Германии есть единственное дерево в мире, имеющее свой почтовый адрес. Этому дереву уже больше 500 лет и каждый день в почтовый ящик, то есть в дупло дуба, почтальон доставляет несколько десятков писем, отправленных из разных концов мира. В конце XIX века дуб прославила девушка Минна и ее возлюбленный Вильгельм, прятавшие в дубе любовные записки в обход родительскому запрету. Через год "дубовой" переписки, родители благословили союз Минны и Вильгельма, и в июне 1891 года под кроной дуба состоялась первая свадьба. Слух об истории любви со счастливым концом разлетелся по окрестностям и дерево прозвали Дубом Новобрачных (Bräutigamseiche). Дуб стали почитать как лучшую в округе сваху и пустили слух, что если в полнолуние девушка молча трижды обойдет вокруг дерева, думая о возлюбленном, то скоро она выйдет замуж. В наши дни вокруг знаменитого дуба мало кто кружит ночью, однако поток писем не убывает. По негласному правилу, желающий найти любовь всей жизни может прочитать все письма из дуба, но ответить можно только на одно. Говорят, что количество крепких браков, заключенных благодаря Дубу Новобрачных, исчисляется сотнями. Вот так в XXI веке обычный дуб составил конкуренцию сайтам знакомств. Адрес чудо-дерева - Dodau 99, 23701 Eutin, Германия.
Автопортрет Элизабет Виже-Лебрён, любимой художницы Марии-Антуанетты, на парижской выставке в 1787 году произвёл неоднозначное впечатление. Посмотрите на картину. На взгляд современного человека в ней нет ничего особенного. А на взгляд французских аристократов конца 18 века Лебрён на портрете слишком много себе позволила. Она улыбается! Эта роскошь была доступна лишь простолюдинам и детям. В приличном обществе, тем более на портретах, улыбаться было не принято. Попробуйте вспомнить хоть один портрет какого-нибудь известного деятеля, где он бы показывал зубы.
Широко не улыбались ещё и потому, что мало у кого были здоровые зубы. Особенно у знати, имеющей доступ к пирожным, которые так любила королева-покровительница Виже-Лебрён. И если на портрете хорошие зубы ещё можно было подрисовать, то на балу такой фокус провернуть уже не получилось бы. Когда в 19 веке появилась фотография, люди тоже долго не рисковали улыбаться перед камерой, подражая серьёзным персонажам картин.
Психолог Дэвид Розенхан в 1973 году решил потроллить коллег и провёл эксперимент "Психически здоровые на месте сумасшедших". Учёный хотел показать, что отличить психически больного от здорового сложно. В рамках эксперимента сам профессор и 7 его товарищей обратились в больницу с жалобой на слуховые галлюцинации. Якобы голос, звучащий у них в голове, шепчет слова “пропасть”, “падение”, “пустота”. Доктора сделали умные лица, поставили диагноз шизофрения или депрессивный психоз и отправили псевдобольных на лечение.
Дальше по договоренности "психи" внезапно почувствовали себя лучше, а голоса исчезли, о чем они и сообщили лечащим врачам. Врачи не поверили, и лечение продолжилось. От 19 до 52 дней совершенно здоровые люди провели в психушке, пока доктора не убедились в том, что лечить нечего. Любопытно, что настоящие психи сразу раскусили экспериментаторов. Выписали Розенхана и друзей с диагнозом шизофрения в ремиссии. Потом эксперимент повторили ещё в 12 больницах с другими людьми. Результаты не изменились.
После публикации результатов эксперимента многие психиатры стали утверждать, что их так просто проведёшь, а один главврач попросил Розенхана прислать ему симулянтов без предупреждения. За три следующих месяца врачи той клиники выявили 19 мнимых больных из 193 поступивших пациентов. И только этот главврач хотел похвастаться своим профессионализмом, как оказалось, что это была вторая часть эксперимента, и никаких симулянтов Розенхан не отправлял.
В интервью в честь выхода альбома Revolver Джон Леннон произнёс такую фразу: "Уже сейчас Beatles любят больше, чем Христа. Я не знаю, что исчезнет раньше - рок-н-ролл или христианство". Англичан такое сравнение не задело, и статья прошла незамеченной. Но через полгода, перед поездкой группы на гастроли в США интервью перепечатали в американском журнале. Американцев интервью разозлило. Религиозные жители южных штатов устраивали митинги, где уничтожали пластинки группы и фото битлов. Виниловые диски, на которые в СССР в то время можно было выменять все что угодно, превращали на местных лесопилках в труху или давили кадиллаками. Религиозные фанатики проводили факельные шествия, в финале которых записи культовых песен сжигали на костре. На радио битлов запретили, а особо активные христиане собирали подписи за запрет рока и The Beatles по всей стране, угрожали растерзать четверку, если они сунутся в США. Почтовый ящик Леннона был завален письмами с угрозами разной степени жестокости. Гастроли отменять не стали, группа приехала в Штаты. На пресс-конференцию Джон нехотя извинился. Формально скандал на этом закончился, но гастроли обернулись провалом: в каких-то городах едва набиралась половина зала, ну а в некоторые штаты сунуться не рискнули.
Есть легенда, что в техасском городке радиостанция устроила публичное сожжение пластинок группы, а на следующий день в здание станции будто бы ударила молния, всё оборудование сгорело, а диктор попал в больницу.
Обычно телепередачи и сериалы закрывают по причине низких рейтингов. Но однажды шоу закрыли по причине небывалого успеха. Случилось это в Штатах на заре телевидения. Передача называлась The Admiral Broadway Revue, и выходила она с января по июнь 1949 года. Это был вполне стандартный для того времени телеконцерт, выходивший вечером по пятницам в прямом эфире (возможность транслировать передачи в записи появилась лишь в середине 1950-х). Звездой шоу был комик Сид Сизар. Задача шоу - повышение спроса на телевизоры. Но The Admiral Broadway Revue генерировал такой спрос, что фирма-спонсор никак не могла его удовлетворить. Компания производила максимум 100 телевизоров в день, столько же и продавала, а через пару месяцев после выхода фирменного шоу в эфир заказы на ТВ возросли до 5000 в день! Было принято решение закрыть самую популярную передачу, а весь рекламный бюджет пустить на строительство новых фабрик. Вот это успех так успех.
Известно, что жена Льва Толстого Софья Андреевна переписывала трудно читаемые каракули великого писателя, готовила ему вегетарианские разносолы и вела хозяйство Ясной Поляны. Однако Софья Андреевна была ещё и талантливой писательницей. Более того, сам Толстой плагиатил у жены. Летом 1862 года 17-летняя Софья Андреевна Берс написала повесть "Наташа", в сентябре того же года она вышла замуж и стала Толстой. Историк литературы Павел Басинский в биографии Толстого писал, что ЛН позаимствовал для "Войны и мира" историю семьи Ростовых из "Наташи". Повесть опубликована не была и до наших дней не сохранилась. Некоторые исследователи творчества ЛН считают, что и к женским образам в некоторых романах классика тоже приложила руку его жена. То есть она не только переписывала рукописи, а дописывала их. О литературном таланте СА можно также судить по двум дошедших до нас повестям ("Чья вина?", "Песня без слов") и сборнику повестей для детей.
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