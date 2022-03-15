Московско-Курская железная дорога, 1885 год

Автор:
15 марта 2022 22:13
Эти фотографии Московско-Курской железной дороги были раскрашены в конце XIX века в одной московской типографии.
Поехали!
1.
Пассажирская станция в Москве (Курский вокзал).
2.
Железнодорожный мост через Яузу на 2-й версте.
3.
Станция Москва-Товарная.
4.
У станции Москва-Курская. Сейчас на этом месте эстакада Третьего транспортного кольца.
12.
Город Серпухов. Таким его видели пассажиры проходящих поездов.
13.
Мост через овраг вблизи Серпухова.
14.
Полустанок Свинская. В советское время был переименован на более благозвучное название – Приокский.
16.
Вид на станцию Тула со стороны Курска.
17.
Паровозное депо на станции Тула.
18.
Паровозная сборная мастерская на станции Тула.
20.
Путепровод на 189 версте.
21.
Добыча песка в карьере на 194-й версте.
22.
Мост через реку Плаву близ станции Сергиево.
24.
Полустанок Самозвановка.
27.
Типовая дорожная казарма Московско-Курской ж.д.
28.
Мост через реку Оптуху.
29.
Город Орел. Вид от станции.
30.
Окрестности Орла. Пересечение Московско-Курской и Орлово-Грязской ж.д.
Источник:
АНТИФИШКИ
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