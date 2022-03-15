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Московско-Курская железная дорога, 1885 год

Московско-Курская железная дорога, 1885 год (31 фото)

Автор:
15 марта 2022 22:13
Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
222
31
Эти фотографии Московско-Курской железной дороги были раскрашены в конце XIX века в одной московской типографии.
Поехали!
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Источник:

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Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
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3  комментария
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101
Антошка 7 часов назад
Прям дико захотелось в те времена попасть. Теплота какя-то от фото идёт.
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2k
Pill 5 часов назад
Мечтаю побывать в Прохорве. Что-то не сходится
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39k
Франц Лефорт 7 часов назад
Спасибо за труд, и хорошее настроение!
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