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Хиросима и Нагасаки против Чернобыля: почему в японских городах есть жизнь, а Припять остается заброшенной?

Хиросима и Нагасаки против Чернобыля: почему в японских городах есть жизнь, а Припять остается заброшенной? (9 фото)

Автор:
15 марта 2022 22:11
Сообщество : Истории
Метки: Хиросима и Нагасаки   Чернобыль   атомные бомбы   до и после   ядерная катастрофа   
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В 1945 году Япония столкнулась с первой для себя радиоактивной катастрофой, когда на Хиросиму и Нагасаки сбросили атомные бомбы. Однако сегодня там проживает свыше 1,6 млн человек.

Через 41 год после атомной бомбардировки Японии на Чернобыльской АЭС произошла страшная авария. Территория вокруг станции остается заброшенной и сей день. Почему же Япония смогла вернуть жизнь, тогда как Припять по сей день остается пустующей?

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В августе 1945 года с разницей в три дня на Хиросиму и Нагасаки были сброшены бомбы «Малыш» и «Толстяк», взорвавшиеся на высоте 500 метров от земли и уничтожившие в общей сложности 105 тыс. человек разом. Ещё 350 тыс. человек, получивших радиационное заражение, погибли за последующие 5 лет.

При этом уже в 1949 году японское правительство приступило к восстановлению городов, которые отстроили за 11 лет.

Советская же катастрофа, как известно, произошла по причине взрыва реактора, из-за чего вокруг образовалась обширная зона отчуждения. Сегодня это место представляет собой биосферный заповедник, на территории которого трудится до 2 тыс. человек. Также в рядом расположенные деревни добровольно вернулись около 200 крестьян, занимающихся земледелием.

Такая разница в восстановлении ознаменована тем, что сброшенные на японские города бомбы уступают по мощности современному оружию. Несмотря на то, что «Малыш» содержал 64 кг обогащенного урана, в реакцию вступило лишь 700 г вещества. Оставшийся объем уран утратил высокую радиоактивность.

Помимо этого стоит отметить, что взрыв произошёл над поверхностью земли, что снизило уровень заражения почвы, а радиоактивные осадки несут лишь временную угрозу, поскольку опасность от радиации снижается каждые 7 часов. Из-за этого уже через 2 года последствия от катастрофы практически исчезли.


Чернобыльская авария вышла страшнее по серьезности, ведь там разорвалось 190 тонн ядерного топлива. Кроме того, в зоне катастрофы находились радиоактивные отходы, что привело к попаданию таких веществ в атмосферу как цезий, плутоний и др. Их опасность вызвана затяжным периодом полураспада, который может продлиться до нескольких столетий.


При этом радиация не уничтожила всю жизнь вокруг. Несмотря на отсутствие людей, зараженные территории заполнили растения и животные, хоть и с генетическими мутациями. Стоит отметить, что это организмы с поврежденной ДНК и сбоем в работе клеток, но не звери с двумя головами и шестью копытами.

Сильнее всего изменениям подвергся знаменитый Рыжий лес, однако и он спустя 35 лет стал возвращаться к первоначальному цвету. Рождаемость у животных сегодня крайне высока, поскольку никто не мешает этому процессу. При этом часть из них рождается с дефектами и погибает из-за невозможности нормально функционировать, как и при естественных мутациях.

Но появляются на свет и здоровые организмы. По сути это настоящая природная лотерея, на которую человек вряд ли готов пойти. Именно поэтому Чернобыльская АЭС в отличие от Хиросимы и Нагасаки ещё долго будет оставаться пустующей зоной отчуждения.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хиросима и Нагасаки   Чернобыль   атомные бомбы   до и после   ядерная катастрофа   
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8  комментариев
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2k
Дмитрий 57 минут назад
"ведь там разорвалось 190 тонн ядерного топлива".

А я думал там был не ядерный взрыв.
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13k
ss 16 минут назад
"Хиросима и Нагасаки против Чернобыля: почему в японских городах есть жизнь, а Припять остается заброшенной?"
-
Места у них мало. Поэтому так и получилось.
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27k
Батончик с маком 37 минут назад
Просто бомбы были с демократической начинкой. 105000 аж сразу сдохли от такой такой дозы, а 350000 ещё 5 лет кайфовали и излучали демократию так, что на много поколений хватит.
Видимо так япошки это понимают.
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478
Марат Ульданов 37 минут назад
Автор, пожалуйста, дай основу такому
"Чернобыльская авария вышла страшнее по серьезности, ведь там разорвалось 190 тонн ядерного топлива. Кроме того, в зоне катастрофы находились радиоактивные отходы, что привело к попаданию таких веществ в атмосферу как цезий, плутоний и др. Их опасность вызвана затяжным периодом полураспада...."
Мдя, 700 грамм или 190 000 000 грамм, тут даже комментировать не нужно.
Да, кстати от куда там взрыв то? Атомный? Может историю изучаешь?
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48k
Albert GER Час назад
автор хочет нас успокоить???
японцы там живут то шо у них тупо нет места где еще жить.
судя по их шоу - там уже 99% заражены какойто неведомой мозговой куйнёй.
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