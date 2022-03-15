"Хиросима и Нагасаки против Чернобыля: почему в японских городах есть жизнь, а Припять остается заброшенной?"

Помимо этого стоит отметить, что взрыв произошёл над поверхностью земли, что снизило уровень заражения почвы, а радиоактивные осадки несут лишь временную угрозу, поскольку опасность от радиации снижается каждые 7 часов. Из-за этого уже через 2 года последствия от катастрофы практически исчезли.

Чернобыльская авария вышла страшнее по серьезности, ведь там разорвалось 190 тонн ядерного топлива. Кроме того, в зоне катастрофы находились радиоактивные отходы, что привело к попаданию таких веществ в атмосферу как цезий, плутоний и др. Их опасность вызвана затяжным периодом полураспада, который может продлиться до нескольких столетий.

При этом радиация не уничтожила всю жизнь вокруг. Несмотря на отсутствие людей, зараженные территории заполнили растения и животные, хоть и с генетическими мутациями. Стоит отметить, что это организмы с поврежденной ДНК и сбоем в работе клеток, но не звери с двумя головами и шестью копытами.