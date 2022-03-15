"Хиросима и Нагасаки против Чернобыля: почему в японских городах есть жизнь, а Припять остается заброшенной?"

В 1945 году Япония столкнулась с первой для себя радиоактивной катастрофой, когда на Хиросиму и Нагасаки сбросили атомные бомбы. Однако сегодня там проживает свыше 1,6 млн человек.
Через 41 год после атомной бомбардировки Японии на Чернобыльской АЭС произошла страшная авария. Территория вокруг станции остается заброшенной и сей день. Почему же Япония смогла вернуть жизнь, тогда как Припять по сей день остается пустующей?
В августе 1945 года с разницей в три дня на Хиросиму и Нагасаки были сброшены бомбы «Малыш» и «Толстяк», взорвавшиеся на высоте 500 метров от земли и уничтожившие в общей сложности 105 тыс. человек разом. Ещё 350 тыс. человек, получивших радиационное заражение, погибли за последующие 5 лет.
При этом уже в 1949 году японское правительство приступило к восстановлению городов, которые отстроили за 11 лет.
Советская же катастрофа, как известно, произошла по причине взрыва реактора, из-за чего вокруг образовалась обширная зона отчуждения. Сегодня это место представляет собой биосферный заповедник, на территории которого трудится до 2 тыс. человек. Также в рядом расположенные деревни добровольно вернулись около 200 крестьян, занимающихся земледелием.
Такая разница в восстановлении ознаменована тем, что сброшенные на японские города бомбы уступают по мощности современному оружию. Несмотря на то, что «Малыш» содержал 64 кг обогащенного урана, в реакцию вступило лишь 700 г вещества. Оставшийся объем уран утратил высокую радиоактивность.
Помимо этого стоит отметить, что взрыв произошёл над поверхностью земли, что снизило уровень заражения почвы, а радиоактивные осадки несут лишь временную угрозу, поскольку опасность от радиации снижается каждые 7 часов. Из-за этого уже через 2 года последствия от катастрофы практически исчезли.
Чернобыльская авария вышла страшнее по серьезности, ведь там разорвалось 190 тонн ядерного топлива. Кроме того, в зоне катастрофы находились радиоактивные отходы, что привело к попаданию таких веществ в атмосферу как цезий, плутоний и др. Их опасность вызвана затяжным периодом полураспада, который может продлиться до нескольких столетий.
При этом радиация не уничтожила всю жизнь вокруг. Несмотря на отсутствие людей, зараженные территории заполнили растения и животные, хоть и с генетическими мутациями. Стоит отметить, что это организмы с поврежденной ДНК и сбоем в работе клеток, но не звери с двумя головами и шестью копытами.
Сильнее всего изменениям подвергся знаменитый Рыжий лес, однако и он спустя 35 лет стал возвращаться к первоначальному цвету. Рождаемость у животных сегодня крайне высока, поскольку никто не мешает этому процессу. При этом часть из них рождается с дефектами и погибает из-за невозможности нормально функционировать, как и при естественных мутациях.
Но появляются на свет и здоровые организмы. По сути это настоящая природная лотерея, на которую человек вряд ли готов пойти. Именно поэтому Чернобыльская АЭС в отличие от Хиросимы и Нагасаки ещё долго будет оставаться пустующей зоной отчуждения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось27
А я думал там был не ядерный взрыв.
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Места у них мало. Поэтому так и получилось.
Видимо так япошки это понимают.
"Чернобыльская авария вышла страшнее по серьезности, ведь там разорвалось 190 тонн ядерного топлива. Кроме того, в зоне катастрофы находились радиоактивные отходы, что привело к попаданию таких веществ в атмосферу как цезий, плутоний и др. Их опасность вызвана затяжным периодом полураспада...."
Мдя, 700 грамм или 190 000 000 грамм, тут даже комментировать не нужно.
Да, кстати от куда там взрыв то? Атомный? Может историю изучаешь?
японцы там живут то шо у них тупо нет места где еще жить.
судя по их шоу - там уже 99% заражены какойто неведомой мозговой куйнёй.