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Самоирония 100 LV: люди, которые научились смеяться над собой

Самоирония 100 LV: люди, которые научились смеяться над собой (15 фото)

Автор:
05 марта 2022 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   ироня   люди   подборка   прикол   самоирония   смех   
7827
15

Чувство юмора очень сильно помогает справляться с жизненными трудностями, которые поджидают нас на каждом шагу. Кто-то начинает себя жалеть, а кто-то умеет посмеяться над собой и идти дальше!

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Метки: Юмор   интересное   ироня   люди   подборка   прикол   самоирония   смех   

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3  комментария
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Botanik Vulgaris 2 часа назад
Есть мастер шиномонтажа, Леонид. Прекрасный специалист и хороший человек. Из недостатков: один глаз стеклянный. Приезжая прошу как правило: " прокол есть да и пожалуйста проверь что как, . "
В ответ: " нет проблем, сщас глянем, одним глазком".
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Bayker 6 минут назад
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Дмитрий Час назад
Самоирония это хорошо. А помноженная на оптимизм, вдвойне хорошо.
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