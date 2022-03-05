Самоирония 100 LV: люди, которые научились смеяться над собой

«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает (5 фото)

Наивная простота: улыбательный пост о детском саде

Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью

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И всё же он резиновый... Пост о жизни в России

Куда же все так пристально смотрят? Зависти сильной пост