Самоирония 100 LV: люди, которые научились смеяться над собой

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Чувство юмора очень сильно помогает справляться с жизненными трудностями, которые поджидают нас на каждом шагу. Кто-то начинает себя жалеть, а кто-то умеет посмеяться над собой и идти дальше!
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Кто-то мог расстроиться, что теперь надо мыть пол, но этот человек пошёл по пути самоиронии
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Метки: Юмор интересное ироня люди подборка прикол самоирония смех
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В ответ: " нет проблем, сщас глянем, одним глазком".