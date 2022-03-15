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10 книжных магазинов и библиотек, ломающих стереотипы о самих себе

10 книжных магазинов и библиотек, ломающих стереотипы о самих себе (11 фото)

Автор:
15 марта 2022 11:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   библиотека   в мире   дизайн и креатив   книги   книжный магазин   фото   
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Предлагаю вашему вниманию 10 самых непохожих на библиотеки библиотек и книжных магазинов.

Представьте себе библиотеку. Скорее всего, у вас в голове создался образ старинного здания с большим количеством книжных полок и со скрипящим полом. В библиотеке, как известно, нужно вести себя тихо и не мешать читать остальным. С книжными магазинами та же история, ведь они так напоминают библиотеки. Оказывается, далеко не все книжные магазины мира соглашаются принимать стереотипы на свой счет. Некоторые из них отличаются и своим внешним видом, и внутренними порядками.


City Lights Bookstore

Эта библиотека-магазин в Сан-Франциско соответствует самому стереотипному образу, который возникает в голове при упоминании библиотеки.

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Word on the Water

Странный книжный магазин находится в Лондоне. Его главная странность заключается в том, что находится он на воде и представляет собой что-то вроде книжной баржи.

The Livraria Cultura

На полу этого книжного магазина в Сан-Паулу можно сыграть в шахматы.

El Ateneo Grand Splendid

На стеллажах этого магазина в Буэнос-Айресе находятся только самые лучшие книги мира. Роскошное убранство здания больше напоминает театр или богатый особняк.

Librairie Ptyx

Этот книжный в Брюсселе напоминает первую страницу любой газеты. Он миниатюрный, но по-своему уникальный.

The Last Bookstore

Порой название говорит само за себя. Этот книжный действительно последний в своем роде. В деловом центре Лос-Анджелеса становится все больше и больше офисов и бизнес-центров.

Librairie Avant-Garde

Эта библиотека-магазин в китайском городе Нанкин напоминает тайное убежище. Она будто бы специально была замаскирована от людей, чтобы найти ее могли только избранные.

Dickson Street Bookshop

Можно ли перепутать книжный магазин и кафе? Оказывается, можно. Это заведение находится в американском штате Арканзас, и продают здесь книги, а не хот-доги.

Books Actually

Забавное название вызывает некоторые вопросы. «Действительно, книги» — так оно звучит в переводе на русский. Видимо, посетители магазина в Сингапуре надоели сотрудникам вопросами о том, действительно, ли это книги на полках.

Brattle Book Shop

Этот книжный магазин замаскирован в неприметном переулке на одной из улиц Бостона. Найти его смогут только знающие люди.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: архитектура   библиотека   в мире   дизайн и креатив   книги   книжный магазин   фото   
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