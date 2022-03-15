10 книжных магазинов и библиотек, ломающих стереотипы о самих себе

Представьте себе библиотеку. Скорее всего, у вас в голове создался образ старинного здания с большим количеством книжных полок и со скрипящим полом. В библиотеке, как известно, нужно вести себя тихо и не мешать читать остальным. С книжными магазинами та же история, ведь они так напоминают библиотеки. Оказывается, далеко не все книжные магазины мира соглашаются принимать стереотипы на свой счет. Некоторые из них отличаются и своим внешним видом, и внутренними порядками.

City Lights Bookstore

Эта библиотека-магазин в Сан-Франциско соответствует самому стереотипному образу, который возникает в голове при упоминании библиотеки.