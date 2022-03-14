Макдачная на Чертановской улице закрывается и с ней торопятся «попрощаться» сотни людей. У дверей огромные очереди, а посетители всё прибывают.

Один из таких фанатов фастфуда приехал туда на «Ягуаре» вместе с дочерьми и нагло попытался пролезть к окну для автомобилистов без очереди. Перед ним оказался водитель на «Киа» - он тоже приехал прехватить гамбургер вместе с женой и сыном.

Сначала они поругались, потом жена водилы на «Киа» обдала наглеца из перцового баллончика. Такого он не стерпел - побежал к своей машине, вытащил из багажника топор и ринулся в бой.

Он расколошматил у «Киа» лобовое, поранил осколками ребёнка.