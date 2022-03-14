Любитель бургеров и картошки фри разбил стекло и чуть не покалечил ребёнка.
Макдачная на Чертановской улице закрывается и с ней торопятся «попрощаться» сотни людей. У дверей огромные очереди, а посетители всё прибывают.
Один из таких фанатов фастфуда приехал туда на «Ягуаре» вместе с дочерьми и нагло попытался пролезть к окну для автомобилистов без очереди. Перед ним оказался водитель на «Киа» - он тоже приехал прехватить гамбургер вместе с женой и сыном.
Сначала они поругались, потом жена водилы на «Киа» обдала наглеца из перцового баллончика. Такого он не стерпел - побежал к своей машине, вытащил из багажника топор и ринулся в бой.
Он расколошматил у «Киа» лобовое, поранил осколками ребёнка.
Потом всех детей пришлось везти в больницу: девочки надышались перцовкой, а мальчику надо было обработать порезы.
А в конфликте сейчас разбираются силовики. Не исключено, что отчаянному «ягуарщику» светит реальный тюремный срок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я не утверждаю, но тут по-моему ст. 162 ч.1 как с куста
Даже на интересный конкурс не тянет!
А тут на Ягуаре!!!!
Офигеть - все таки сколь не зарабатывай человек - все равно нувориш быдлом останется.