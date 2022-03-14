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Водитель на Jaguar напал с&nbsp; топором на машину с детьми в очереди в McDonald's

Водитель на Jaguar напал с топором на машину с детьми в очереди в McDonald's (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 19:54
Сообщество : Криминал
Метки: Jaguar   Kia   бургер   водитель   лобовое   макдональдс   топор   фри   
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Любитель бургеров и картошки фри разбил стекло и чуть не покалечил ребёнка.

Макдачная на Чертановской улице закрывается и с ней торопятся «попрощаться» сотни людей. У дверей огромные очереди, а посетители всё прибывают.

Один из таких фанатов фастфуда приехал туда на «Ягуаре» вместе с дочерьми и нагло попытался пролезть к окну для автомобилистов без очереди. Перед ним оказался водитель на «Киа» - он тоже приехал прехватить гамбургер вместе с женой и сыном.

Сначала они поругались, потом жена водилы на «Киа» обдала наглеца из перцового баллончика. Такого он не стерпел - побежал к своей машине, вытащил из багажника топор и ринулся в бой.

Он расколошматил у «Киа» лобовое, поранил осколками ребёнка.

Потом всех детей пришлось везти в больницу: девочки надышались перцовкой, а мальчику надо было обработать порезы.

А в конфликте сейчас разбираются силовики. Не исключено, что отчаянному «ягуарщику» светит реальный тюремный срок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Jaguar   Kia   бургер   водитель   лобовое   макдональдс   топор   фри   
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31  комментарий
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1k
Евгений Час назад
Люди, одумайтесь!
Как будто наступает конец света! Зачем вам эта шняга??? Их лучшей антирекламой стал Лука Сафронов, приковавший себя к дверям заведения
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20k
KOSTELLO Минуту назад
«Не исключено, что отчаянному «ягуарщику» светит реальный тюремный срок.»

Я не утверждаю, но тут по-моему ст. 162 ч.1 как с куста
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1k
Григорий Водениктов 5 минут назад
может он из питера? я всегда говорил что эти булки с огурцами до хорошего не доведут
честное слово, людям самим не стрёмно или этот мир не спасти уже? это же обычная булка, обычная картошка....
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30k
Fat Lynx 44 минуты назад
Ну прям ооочень короткое видео! Ни машины, ни детей, ни ягуара... одни команчи в несвойственной себе манере, то бишь пешком!
Даже на интересный конкурс не тянет!
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3k
Умница-красавица 46 минут назад
Ипучая жареная подошва из макдака безусловно стоила всего этого ада. Хороши обе стороны!
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15k
Мария Коненкова Час назад
А как вам этот?
Ссылка youtu.be
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266
Никита Мария Коненкова 46 минут назад
Даааа, папочка сгорает от стыда, наверное...
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6k
Борис Карабанов Час назад
Скрепные идеалы попёрли наружу, как на дрожжах. С одной стороны ,"элита" рванула в разные стороны ха рубеж, а с другой стороны, народ "опора власти" пробрал соль, спички, крупу, сахар в магазинах, глубоко, видимо, веруя в скорое окончание военной операции. Стыдоба.
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17k
Александр Сучков Час назад
любители макдака- дэбилы!
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19k
albedo Час назад
В Европе и США Макдональдс - закусочная для нищих слоев населения.
А тут на Ягуаре!!!!
Офигеть - все таки сколь не зарабатывай человек - все равно нувориш быдлом останется.
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12k
Александр Час назад
Больные люди, им не в мак надо очередь занимать, а в дурку.
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18k
babuby Час назад
Не, конечно-же не прав был Серебряков! Такого у нас быть не может!
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1k
Леонид Час назад
Пля это кем надо быть что бы устраивать кипишь такого масштаба в очереди за хреновой жратвой, всё таки люди мельчают. Я пытался попробовать " еду" из мака 1 раз в жизни , 1 раз откусил толи гамбургер, то ли чизбургер, долго плевался.
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27k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
на кол, пса
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
урода на нары!
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August

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