20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора

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Иногда с самого утра всё идет не так, как нужно. Кофеварка ломается, яичница подгорает, машина не заводится... этот ряд вы легко продолжите сами. Случаются бытовые проблемы и посерьезнее, и тогда люди просто идут в интернет, чтобы поделиться своими переживаниями. Кто-то посмеется, кто-то посочувствует и поддержит. Ведь их опыт - полезное напоминание о том, что что бы ни случилось, бывает и хуже.
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2. "Сейчас у нас в Великобритании немного ветрено. Зашел в переулок за моим домом и увидел вот такую картину. Бедные соседи!"
3. "Тот случай, когда вы фотографируете тигровую акулу, и она уплывает с вашим оборудованием"
4. "Мало того, что в этом году я провожу каникулы одна, потому что все мои родственники в другом штате. Мало того, что всего пару дней назад мы расстались с бойфрендом и мне хреново. Так я еще умудрилась сжечь пиццу"
9. "Вышел из магазина и увидел тетку с голубыми волосами рядом со своей машиной. Она решила, что это хорошее место, чтобы пописать. Даже отпечаток ее задницы остался!"
12. "Хотела сфотографировать, как весело играет моя собака... вместо этого получила фотографию того, как она рожает теннисный мяч"
17. "Доставка FedEx в моем районе работает из рук вон плохо. Сегодня кто-то нашел в овраге 300-400 посылок"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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