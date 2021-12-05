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20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора

20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора (21 фото)

Автор:
05 декабря 2021 12:55
Сообщество : Юмор
Метки: Неурядицы   бывает   не повезло   неудачи   плохой день   проблемы   фейлы   эпик фейл   
3396
21
Иногда с самого утра всё идет не так, как нужно. Кофеварка ломается, яичница подгорает, машина не заводится... этот ряд вы легко продолжите сами. Случаются бытовые проблемы и посерьезнее, и тогда люди просто идут в интернет, чтобы поделиться своими переживаниями. Кто-то посмеется, кто-то посочувствует и поддержит. Ведь их опыт - полезное напоминание о том, что что бы ни случилось, бывает и хуже.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Неурядицы   бывает   не повезло   неудачи   плохой день   проблемы   фейлы   эпик фейл   
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Паша Эмильевич 2 часа назад
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Hazanoff 9 минут назад
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Александр Сучков 58 минут назад
"Пытался открутить лампочку"- это не обычная лампа накаливания с вакуумом и спиралью внутри. Внутри- более маленькая лампа, которая раньше была почти везде, где сейчас светодиоды, фары к примеру. Так что в данном случае лампа подлежит починке с помощью клея для стекла...
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lekha-fil 2 часа назад
15-я: за час успел ударить правую дверь и угробить двигатель? А не п*здишь ли часом?
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котегRUS 2 часа назад
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