20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора

Иногда с самого утра всё идет не так, как нужно. Кофеварка ломается, яичница подгорает, машина не заводится... этот ряд вы легко продолжите сами. Случаются бытовые проблемы и посерьезнее, и тогда люди просто идут в интернет, чтобы поделиться своими переживаниями. Кто-то посмеется, кто-то посочувствует и поддержит. Ведь их опыт - полезное напоминание о том, что что бы ни случилось, бывает и хуже.

0

1. "Я упала с лошади, и меня поймал "прыгающий кактус". Спасибо, дружище" 0 Источник:

×

×

2. "Сейчас у нас в Великобритании немного ветрено. Зашел в переулок за моим домом и увидел вот такую картину. Бедные соседи!" 0 Источник:

3. "Тот случай, когда вы фотографируете тигровую акулу, и она уплывает с вашим оборудованием" 0 Источник:

4. "Мало того, что в этом году я провожу каникулы одна, потому что все мои родственники в другом штате. Мало того, что всего пару дней назад мы расстались с бойфрендом и мне хреново. Так я еще умудрилась сжечь пиццу" 0 Источник:

5. "Долго не мог понять, почему у меня не работают мышь и клавиатура…" 0 Источник:

6. "Мои сашими пришли не одни. Они привели с собой друзей" 0 Источник:

7. "Клиентка оставила дерьмовые чаевые, в буквальном смысле" 0 Источник:

8. "Забрал сегодня на почте свой винил, выпущенный ограниченным тиражом!" 0 Источник:

9. "Вышел из магазина и увидел тетку с голубыми волосами рядом со своей машиной. Она решила, что это хорошее место, чтобы пописать. Даже отпечаток ее задницы остался!" 0 Источник:

10. "Потратилась на банку какого-то крутого меда и уронила ее, снимая крышку" 0 Источник:

11. "Я успел сделать один глоток" 0 Источник:

12. "Хотела сфотографировать, как весело играет моя собака... вместо этого получила фотографию того, как она рожает теннисный мяч" 0 Источник:

13. "Забыл вилку дома. Пришлось импровизировать" 0 Источник:

14. "Пытался открутить лампочку" 0 Источник:

15. "Я купил эту машину час назад, и двигатель заглох, и из него пошло масло" 0 Источник:

16. "Ремонтник устроил пожар в моей комнате, пытаясь устранить утечку" 0 Источник:

17. "Доставка FedEx в моем районе работает из рук вон плохо. Сегодня кто-то нашел в овраге 300-400 посылок" 0 Источник:

18. "Просто чтобы вы знали, труба такого размера и Toyota RAV4 несовместимы" 0 Источник:

19. "Полагаю, кто-то решил обменять свой молоток на мою спортивную сумку" 0 Источник: