Эта гармония голосов поразит вас

301
1
1
Многоголосие девушек из ансамбля "Белое злато" очаровывает, да и сами девушки - настоящие красавицы!
Такие девушки сейчас редкость!
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния»
- Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
- Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х
- Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта
- Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра»
25
Понравилось25
Новости партнёров