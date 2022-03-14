FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 852 поста • 350 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал 
Эта гармония голосов поразит вас

Эта гармония голосов поразит вас (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 09:55
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Белое злато   Группа Beloe zlato   Девушка   Музыка   видео   красота   песня   
301
1
1

Многоголосие девушек из ансамбля "Белое злато" очаровывает, да и сами девушки - настоящие красавицы!

Такие девушки сейчас редкость!


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Белое злато   Группа Beloe zlato   Девушка   Музыка   видео   красота   песня   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
531
Киса Кацман 51 минуту назад
Бузова поинтересней поёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
kleyman Полчаса назад
Если злато белое, то чего они все коричневые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752
Игорь Проскуряков 45 минут назад
И правда не плохо!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра» Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра» История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния» История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния» Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

775576



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Как около Москвы хотели вырыть море
5
46
Как около Москвы хотели вырыть море
Набирающие популярность в сообществах
Кадры из заброшенного аквариума, которые напоминают съёмки фильма ужасов
4
5
Кадры из заброшенного аквариума, которые напоминают съёмки фильма ужасов
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Сорок лет под санкциями: как живут простые люди в Иране (5 фото)
Сорок лет под санкциями: как живут простые люди в Иране (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кто-то ещё верит в подобное?
0
0

Лучшие демотиваторы
А помнишь как ты меня гонял? Так я это...
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Россия#картинки#подборка#животные#война#Китай#шоу бизнес#фейл
#Юмор#факты#СССР#комментарии#прикол#сарказм#в мире#нато#санкции#конфликт
#история#интересно#Украина#фотографии#еда#США#страна#Приколы#познавательно#спецоперация Z

На что жалуетесь?

Вернуться