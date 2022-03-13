Стратегия Жукова, которую до сих пор изучают в НАТО и Пентагоне

Воля Ставки, всего советского народа и талант наших полководцев помогли одержать победу в той страшной войне. На даже на этом фоне особенно выделяется Георгий Константинович Жуков.
Жуков предпочитал такую стратегию: подавлять противника массированным артиллерийским и пулемётным огнём, затем пробивать оборону специально обученными штурмовыми группами, а уже после - занимать и удерживать позиции обычными батальонами.
К тому же Жуков нашел слабое место у нацистов - танки. Как ни странно, их слабость была в мобильности. Из-за этого они часто отрывалась от пехотных частей, порой на 100 и более километров. И Георгий Константинович предложил атаковать такие танковые группы. Так была проведена Смоленская операция и она помогла затормозить движение немцев к Москве.
Но одной из самых удачных, называют Берлинскую операцию. Столица Третьего Рейха была защищена сплошным укрепрайоном, длиной в 70 километров. Жуков продумал как использовать инженерную инфраструктуру, зоны отдыха и как форсировать водные преграды. Еще добавил окружение и отсёк гарнизон Берлина от основных сил. И взял мощнейший укрепрайон всего за 10 дней. Следом за ним пал и Берлин. Операция была тщательно спланирована и продумана до мелочей - не случайно её и сегодня изучают в НАТО и Пентагоне как образец блестящей стратегии. Жуков был и остаётся героем.
Но в в 1990-х, на него полился поток грязи. По жестокости его приравняли чуть ли не к Гитлеру, а его навыки, умения и опыт свели к нулю. Давайте развеем несколько таких мифов.
Жуков брал числом, а не умением
Это бред. Есть десятки документов где он прямо приказывает беречь солдат: «Прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта; прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом; наступать только по оврагам, лесам…». А в тяжелейших боях под Москвой он командовал Западным фронтом, общие потери в войсках составили 13,5%. Не похоже на «мясника».
Жуков заявлял: «Ничего, бабы еще нарожают!»
Георгий Константинович якобы сказал это в беседе с Эйзенхауэром. Чушь - сам Эйзенхауэр ни разу не подтвердил это ни в одном интервью и даже в мемуарах.
Жуков вывозил целые эшелоны добра из побеждённой Германии
Он получал столько денег, что мог легко купить любую вещь. Ему не надо было ничего «воровать» и вывозить.
Несколько фактов о Жукове:
Его рост был 164 см - обычный для того времени.
Каждое утро обливался холодной водой, даже зимой.
Никогда не водил автомобиль
Не боялся спорить даже со Сталиным.
До конца жизни пил крепкий кофе.
Был «антикризисным» полководцем - его отправляли на самые сложные участки фронта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если бы Жуков вывозил эшелоны добра из Германии, ему можно было бы только руку пожать, пусть спасибо скажу, что Берлин с лица земли не стёрли.