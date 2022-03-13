Стратегия Жукова, которую до сих пор изучают в НАТО и Пентагоне

Но в в 1990-х, на него полился поток грязи. По жестокости его приравняли чуть ли не к Гитлеру, а его навыки, умения и опыт свели к нулю. Давайте развеем несколько таких мифов.

Жуков брал числом, а не умением

Это бред. Есть десятки документов где он прямо приказывает беречь солдат: «Прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта; прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом; наступать только по оврагам, лесам…». А в тяжелейших боях под Москвой он командовал Западным фронтом, общие потери в войсках составили 13,5%. Не похоже на «мясника».

Жуков заявлял: «Ничего, бабы еще нарожают!»

Георгий Константинович якобы сказал это в беседе с Эйзенхауэром. Чушь - сам Эйзенхауэр ни разу не подтвердил это ни в одном интервью и даже в мемуарах.

Жуков вывозил целые эшелоны добра из побеждённой Германии

Он получал столько денег, что мог легко купить любую вещь. Ему не надо было ничего «воровать» и вывозить.