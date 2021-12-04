FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 224 поста • 34 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Что не так с этими помидорами?

Что не так с этими помидорами? (8 фото)

Автор:
04 декабря 2021 10:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   пиуре   познавательно   природа   удивителньо   фото   
393
8

Их обваляли в песке? Зачем? Так, что ли, вкуснее? А почему вид у них какой-то несвежий? Они подвяленные? Ладно, рассказываю.

Это Винья-дель-Мар, город на тихоокеанском побережье Чили. Пляж. Видите камни в полосе прибоя?

×
×

А если присмотреться к камням, видно, что на них что-то есть, какие-то наросты. Водоросли или мидии...

Но это ни то, ни другое. Это удивительные животные, которых местные жители называют «пиуре», а официальное латинское название этих существ – pyura chilensis. Вот как они выглядит вблизи:

Эти очень древние (на сотни миллионов лет старше первых моллюсков) животные присасываются к камням или морскому дну в зоне прилива и пропускают сквозь себя воду, питаясь микроскопическими водорослями.

Выглядят пиуре, как камни или кораллы. Но если разрезать «камень» ножом, внутри обнаруживается ярко-красная начинка. Вот почему их назвали pyura chilensis – в переводе с латыни «кровавый камень»:

На самом деле оболочка пиуре не минеральная. Она состоит не из карбоната кальция, как раковины моллюсков, а из туницина –органического вещества, близкого по составу к клетчатке растений. Это единственный случай, когда в организме животных встречается растительная клетчатка!

Местные жители пиуре собирают, извлекают из тунициновой оболочки...

(дело это непростое, требует осторожности и определённой сноровки, можно и нож сломать, и руку порезать – будет тебе «кровавый камень»!)

а потом... Догадайтесь. Ну, конечно едят:

Уплетают прямо в сыром виде, приправляя луком, зеленью и лимонным соком:

Мнения европейцев насчёт вкусовых достоинств морского деликатеса расходятся. Одни говорят, что вкусно, а другие утверждают, что больше всего пиуре похоже на мыло с запахом водорослей. А вы не пробовали?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: интересно   пиуре   познавательно   природа   удивителньо   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Corvus Corax Полчаса назад
"их назвали pyura chilensis – в переводе с латыни «кровавый камень»"
И камень, и кровь на латыни совсем иначе. Пиура - от местного названия. Хилензис - чилийская.
Пиура чилийская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Dominus 14 минут назад
Человек не свинья, все съест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ego sum qui sum 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver Полчаса назад
Пробовал. На любителя.Помидоры,особенно "Бычье сердце" вкуснее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Viktor Час назад
Одни уже мышей летучих натрескались!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото) Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото) Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Удивительное место, где два океана соприкасаются, но не смешиваются между собой Удивительное место, где два океана соприкасаются, но не смешиваются между собой 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков Паук Дарвина: его паутина остановит даже выстрел танка Паук Дарвина: его паутина остановит даже выстрел танка
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1248340



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой
1
228
Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
0
52
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
0
28
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
Териберка. Жизнь после «Левиафана»
0
7
Териберка. Жизнь после «Левиафана»
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#факты#Ynews#приколы#еда#авто аварии#в мире#автомобили
#фото#ватермарк#подборка#люди#интересное#СССР#картинки#Россия#фильм#фотографии
#интересно#животные#кино#Разное#дтп#аварии#новости#Москва#Рецепт#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться