Что не так с этими помидорами?

А если присмотреться к камням, видно, что на них что-то есть, какие-то наросты. Водоросли или мидии...

Но это ни то, ни другое. Это удивительные животные, которых местные жители называют «пиуре», а официальное латинское название этих существ – pyura chilensis. Вот как они выглядит вблизи: