Что не так с этими помидорами?

Их обваляли в песке? Зачем? Так, что ли, вкуснее? А почему вид у них какой-то несвежий? Они подвяленные? Ладно, рассказываю.
Это Винья-дель-Мар, город на тихоокеанском побережье Чили. Пляж. Видите камни в полосе прибоя?
А если присмотреться к камням, видно, что на них что-то есть, какие-то наросты. Водоросли или мидии...
Но это ни то, ни другое. Это удивительные животные, которых местные жители называют «пиуре», а официальное латинское название этих существ – pyura chilensis. Вот как они выглядит вблизи:
Эти очень древние (на сотни миллионов лет старше первых моллюсков) животные присасываются к камням или морскому дну в зоне прилива и пропускают сквозь себя воду, питаясь микроскопическими водорослями.
Выглядят пиуре, как камни или кораллы. Но если разрезать «камень» ножом, внутри обнаруживается ярко-красная начинка. Вот почему их назвали pyura chilensis – в переводе с латыни «кровавый камень»:
На самом деле оболочка пиуре не минеральная. Она состоит не из карбоната кальция, как раковины моллюсков, а из туницина –органического вещества, близкого по составу к клетчатке растений. Это единственный случай, когда в организме животных встречается растительная клетчатка!
Местные жители пиуре собирают, извлекают из тунициновой оболочки...
(дело это непростое, требует осторожности и определённой сноровки, можно и нож сломать, и руку порезать – будет тебе «кровавый камень»!)
а потом... Догадайтесь. Ну, конечно едят:
Уплетают прямо в сыром виде, приправляя луком, зеленью и лимонным соком:
Мнения европейцев насчёт вкусовых достоинств морского деликатеса расходятся. Одни говорят, что вкусно, а другие утверждают, что больше всего пиуре похоже на мыло с запахом водорослей. А вы не пробовали?
Источник:
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И камень, и кровь на латыни совсем иначе. Пиура - от местного названия. Хилензис - чилийская.
Пиура чилийская.