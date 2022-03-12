Могучий Урал и его жители в эпоху Российской империи

404
14
Фотографии из архива Государственного исторического музея Южного Урала.
×
×
3.
Управляющие заводом Г. И. Ковальский и Рыдзюнский в кругу семьи. Неизвестный автор, 1891 - 1909 год, Уфимская губ., Златоустовский у., г. Катав-Ивановск
5.
Семья священнослужителя. Фотоателье Н. П. Межова, 1900 - 1903 год, Оренбургская губ., Челябинский у., г. Миасс
6.
Ходули. Константин Теплоухов с детьми. Неизвестный автор, 1905 - 1917 год, Оренбургская губ., Челябинский у., г. Челябинск
7.
Земская школа. Урок ведет Серафима Александровна Мышкина. Неизвестный автор, 1908 - 1912 год, Уфимская губ., Златоустовский у., г. Сатка
8.
Угол улиц Уфимской (ныне Кирова) и Скобелева (ныне Коммуны). Магазин Валеева. Неизвестный автор, 1912 год, Оренбургская губ., Челябинский у., г. Челябинск
9.
«Чиним сами». Константин Теплоухов с сыновьями Александром (слева) и Владимиром (справа) делают токарный станок. Константин Теплоухов, Оренбургская губ., Челябинский у., г. Челябинск
10.
Дама прикалывает значок участника праздника одному из горожан. Неизвестный автор, 1912 год, Оренбургская губ., Челябинский у., г. Челябинск
12.
Сбор пожертвований воинам. Снимок у Петропавловской церкви. Неизвестный автор, 1915 год, Оренбургская губ., Челябинский у., г. Миасс
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Метки: Россия история люди фотографии
25
Понравилось25
Новости партнёров
У него кроме цветных фотографий было много ч/б фото. А эмигрировал он 1918 году.