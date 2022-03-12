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Могучий Урал и его жители в эпоху Российской империи

Могучий Урал и его жители в эпоху Российской империи (14 фото)

Автор:
12 марта 2022 22:05
Метки: Россия   история   люди   фотографии   
404
14
Фотографии из архива Государственного исторического музея Южного Урала.
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   фотографии   
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4  комментария
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63
Антошка 9 часов назад
Отличный пост! Ранее ни одной фотографии не видел.
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goshan_hmc Полчаса назад
Спаибо! Но мало... Урал большой... Южный, Средний, Северный и Полярный!
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7k
piton13 6 часов назад
Это не мог быть фотограф Проскурин-Горский?
У него кроме цветных фотографий было много ч/б фото. А эмигрировал он 1918 году.
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