FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Гарнизонные истории 36 постов • 36 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Гарнизонные истории 
Когда все ещё были живы. Перчик

Когда все ещё были живы. Перчик (1 фото)

Автор:
12 марта 2022 20:13
Сообщество : Гарнизонные истории
Метки: Детство в СССР   гарнизон   гарнизонные истории   детство   перчик   про детство   
529
1

Когда мы переехали из полуподвала штаба ПВО Московского Округа, что в Чернышах в Кунцево, в нормальную квартиру, то ….

В квартире появился свет, т.е. большие окна, в которые и проникало собственно много дневного света. А раз окна, то и подоконники. И подоконники эти стали превращаться во что? Правильно! В место, где очень быстро поселились горшки. А в горшках и зацвело и заколосилось.

В одном из таких горшков рос перец.

Папа мой очень любил небольшие такие и очень жгучие стручки. Помню, он совершенно спокойно мог заедать щи этим самым перцем. Спокойно откусывая от стручков. Перец этот привозился из отпусков, с юга. Присылался, в основном с оказиями, папиными друзьями.

Вот и появился, просто не мог не появиться, в доме горшок с потомком одного из таких стручков. Небольшой зелёный куст с…, когда вызревали, ярко – красными, глянцево – блестящими, плодами. Перчики эти были хоть и небольшого размера, но такие красивые. Такие аппетитные. Такие … прямо растакие.

А мне категорически запрещалось даже прикасаться к такой красоте. И ведь я видел – с каким удовольствием папа эти перчики откусывал и причмокивал. Скажете справедливо? …? Вот и я решил бороться за справедливость.

Довольно долго вынашивался план. Как подобраться и как улучить момент, когда никто не увидит. И что вы думаете? Вычислил-таки я такое время, когда мама отвлеклась, старшие были в школе, а папа на службе.

Стащил из кухни табурет, пододвинул его к окошку, взгромоздился на подоконник. Полюбовался на этот красивый – прекрасивый стручочек. Нет, он, конечно, не один был на кустике, но я уже давно присмотрел именно этот. Самый крупный и жирненький. Потом, открутив его от веточки, я ведь ещё догадался повернуть горшок, чтобы пустая веточка не так бросалась в глаза. И как я его не грохнул – то… сам не знаю. Горшок большой был.

Ну, одним словом, слез я с подоконника, забился в свой «шалаш», он у меня был оборудован под большим круглым столом. И вот там-то я и … ГРЫЗАНУЛ стручочек!!!!!

Рассказать, что дальше было?

Я ведь небольшой ещё был. Даже скорее маленький. Я ведь не понимал – ПОЧЕМУ???!!! Почему такой маленький и красивый, такой желанный и с таким трудом плод оказался ТАКИМ!!!??? Во рту горело, нет, не горело, а как было, потом сказано «драло» так, что у меня просто потемнело в глазах. Ситуацию усугубило то, что я ещё пытался тереть губы и десны, а злосчастный перчик был зажат у меня в руке. И глаза я потёр. Ведь слёзы же….

Не помню я, как меня спасали. Помню, что моим главным требованием было «вырвать с корнем эту…»!!!

Но обида на эту подлую жгучесть такого красивого плода осталась до сих пор. Наверное, я, поэтому острое не очень люблю. До сих пор.

Авторский пост

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Гарнизонные истории"
Метки: Детство в СССР   гарнизон   гарнизонные истории   детство   перчик   про детство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Макарыч 3 часа назад
А потому что надо было слушаться. Сказали не трогать - значит не трогать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
27k
Владимир 14 минут назад
Я один раз хрена свежетертого занюхал. Прям "в упор".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Александр 2 часа назад
У меня сестра младшая так попалась
.И предупреждал я её, и объяснял я ей всё по честному, а она просто перец сладкий очень любила.... пока на себе не проверила ни кому не верила
это называется "горький опыт", а вот этот бубнёж про "... воспитании - запреты без объяснений - формируется зависимое поведение...." - куча умных и бесполезных сотрясений воздуха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Александр Ivan Час назад
только так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Проверка нервов на прочность: жуткие и пугающие мультфильмы детства Проверка нервов на прочность: жуткие и пугающие мультфильмы детства Значки, которые "копили" советские дети Значки, которые "копили" советские дети Как выглядели культовые музыканты в детстве? Как выглядели культовые музыканты в детстве? 14 крышесносных прозвищ из детства и не только, которые прицепились к людям как банный лист 14 крышесносных прозвищ из детства и не только, которые прицепились к людям как банный лист Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки
Ivan
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16163



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Синий кит: Наша планета не видела более крупного существа. Какое бытие у левиафана весом в 150 тонн?
5
34
Синий кит: Наша планета не видела более крупного существа. Какое бытие у левиафана...
Набирающие популярность в сообществах
Зачем во многих телефонах несъёмные аккумуляторы
0
21
Зачем во многих телефонах несъёмные аккумуляторы
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Надеюсь она не поняла прикола
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
8
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Россия#ватермарк#подборка#автомобили#США#забавно#комментарии#сарказм
#Юмор#животные#факты#интересное#Приколы#картинки#в мире#автомир#новости#СССР
#люди#интересно#мир#история#Украина#милота#дтп#аварии#позитив#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться