Проверка нервов на прочность: жуткие и пугающие мультфильмы детства

Сейчас это уже не кажется страшным, однако в годы выхода они пощекотали немало детских нервишек.

И начнём со старенького «Аленького цветочка». Многим запомнилось чудовище, которое со страшным стоном говорило: «Обманула ты меня, Настенька-а!».