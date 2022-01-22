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Проверка нервов на прочность: жуткие и пугающие мультфильмы детства

Проверка нервов на прочность: жуткие и пугающие мультфильмы детства (16 фото)

Автор:
22 января 2022 15:56
Метки: Мультфильмы СССР   детство   мульт-персонажи   мультики   мультфильмы   страшные мультфильмы   
1378
16

Наверняка у каждого имеется в арсенале история, как в детстве после просмотра какого-нибудь фильма было страшно засыпать. Однако пугал не только кинематограф. Есть немало мультфильмов, рассчитанных на самых маленьких, которые могли пробить на холодный пот.

Сейчас это уже не кажется страшным, однако в годы выхода они пощекотали немало детских нервишек.


И начнём со старенького «Аленького цветочка». Многим запомнилось чудовище, которое со страшным стоном говорило: «Обманула ты меня, Настенька-а!».

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Есть и те, у кого неподдельный ужас вызывал роботизированный заяц из «Ну, погоди!». Жуткая железная морда с красными глазами, бесконечно повторявшая одну и ту же фразу, лишила сна не одного ребенка.

«Потец» отражает всю депрессивность 90-х своей мрачной рисовкой. А ведь мультфильм крутился в сетке вещания с «Веселой каруселью».

Ээх из «Ух ты, говорящая рыба!» мало того, что говорил жутким голосом, так ещё и постоянно менял свой облик, то отращивая хобот или копыта, то вращая свою голову на 360 градусов. Неудивительно, что далеко не каждый ребенок досматривал мультфильм до конца.

В «Халифе-Аисте» пугал не только жуткий колдун, но и метаморфозы, вызванные его порошком. Непонятно, какими должны были выглядеть животные по задумке мультипликаторов, но к концу просмотра возникало чувство безысходности. Добавляет это ощущение и меланхоличная гамма цветов.

«Кентервильское привидение» должно было вызывать веселье. Ведь довольно смешно наблюдать за неудачником в мире привидений. Сейчас, возможно, так и есть, но в детстве светящийся силуэт, вечно звенящий цепями, напугал многих детей.

Кота Леопольда любили все, ведь он постоянно учил «жить дружно», но до выхода эпизода «Месть кота Леопольда». Именно в нём он выпил «Озверин» и конкретно слетел с катушек. Такие метаморфозы вызывали страх не только у вечно вредящих мышей.

Несмотря на то, что «Два клена» рассказывает о силе материнской любви, способной победить зло, всё внимание явно забирает реально страшная Баба Яга, оперирующая прикладными приемами традиционного маньяка.

Мультфильмы про запорожских казаков созданы по рассказам Николая Гоголя. Поэтому неудивительно, что в части «Как казаки на свадьбе гуляли» столько мистики и нечисти, пугающей детей. Хотя, конечно, до «Вия» им далеко!

«Рассеянный Джованни» сложно назвать страшным, но у многих вызывали неприятные ощущения, когда соседи приносили то ухо, то ногу, то голову рассеянного мальчика. Понятно, что мальчик кукольный, только понимал это в детстве далеко не каждый.

«Его жена курица»  вызывает вопросы одним только названием. Что уж говорить о картинке с сине-неживыми персонажами в декорациях повседневности советской квартиры. Здесь в пору только взрослым  искать метафоричные смыслы.

«Большой Тылль» рассказывает историю о сказочном великане, борющемся со злом. Вот только сам он нагоняет не меньшей жути. Ведь мультфильм в красных тонах с безумными персонажами как-то отвлекает от доброй сказки. Спасибо за проверку нервной системы эстонским аниматорам.

Кто-нибудь задумывался о том, что сказки про муми-троллей – ни разу не детское произведение? Таким вышел и мультик «Муми-тролль и комета».

Во-первых, из-за Морры (она, к слову, пугала внешним видом больше всех), ворующей позитив и ставшей настоящим символом одиночества. А, во-вторых, у кого-то вызывали страх и сами странные муми-тролли.

Стоит отметить, что это далеко не весь перечень мультфильмов, проверивших нервную систему на прочность. Многие боялись и «Ежика в тумане». Однако закончить хотелось бы тем, что вызывало слезы практически у всех детей, а именно заставкой «Телекомпания ВИД».

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Метки: Мультфильмы СССР   детство   мульт-персонажи   мультики   мультфильмы   страшные мультфильмы   
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17  комментариев
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12k
Александр Час назад
Никакой жути не нагоняли эти мультики.
Автор паникер и пустомеля.
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5k
a_komolow 21 минуту назад
ТС просто паникёр и не жил в те времена!
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13k
Вася 23 минуты назад
я этих боялся

Ссылка coub.com
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9k
Сергей Полчаса назад
Как мы выжили, в этом апокалипсисе ужаса?
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6k
hairov 40 минут назад
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52k
alertol 51 минуту назад
Большой Тылль это просто какой-то психоделический ужастик, тем кто осмелился назвать это детским мультфильмом срок бы впаять...
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56k
Похабыч 52 минуты назад
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90k
сапер Водичка 57 минут назад
До сих пор жутко нервничаю от этого мульта !
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1k
Andreaqa Час назад
Спасибо, но больше пугало другое: хотя Оно и доброе вроде. ИсТЧО одно, где за девчонкой, якобы, гоняется шестирукая уйня. По описанию не нашел.. но на первое--даже музыку иногда во сне слышу.
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Ээх из «Ух ты, говорящая рыба!» В том диалоге еще и голая дама присутствует. Тоже страшно.
Ссылка youtu.be
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6k
kleyman Час назад
Видимо я с детства был йобнутым. Ничего из перечисленного не нагоняло ни какой жути. А на заставке "ВИД" я наоборот старался сесть поближе, чтоб все же рассмотреть, как эта голова устроена.
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