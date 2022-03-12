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Эксперты не советуют торопиться с открытием карт UnionPay

Эксперты не советуют торопиться с открытием карт UnionPay (1 фото)

Автор:
12 марта 2022 09:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: UnionPay   Visa и MasterСard   mastercard   newkredit.ru   visa   банки   мир   новости   
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Как сообщают «Известия», решение МПС Mastercard и Visa ограничить работу с клиентами из РФ привело к ажиотажному спросу на карточки китайской платежной системы UnionPay. После сообщения японской платежной системы JCB о приостановке операций в нашей стране для россиян карты UnionPay остались единственным «окном в Европу».

Банковские учреждения не ждали такого спроса, поэтому некоторые из них предлагали своим клиентам обратиться за картами после праздников, а другие – ввели высокую комиссию за срочное изготовление «пластика».

По словам участников рынка, технических проблем с распространением на территории РФ карт платежной системы UnionPay нет. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что банки не были готовы к такому ажиотажу, особенно в выходные дни.

Как известно, эмитенты планируют определенные объемы выдач, исходя из повседневного спроса. Однако эти планы были нарушены заявлениями Mastercard и Visa. Постепенно объемы выпуска будут наращиваться, в том числе за счет прихода в сегмент новых крупных игроков. Но на все это требуется время.

Сначала банкам необходимо решить вопрос с участием в UnionPay. Проще будет тем финучреждениям, у которых есть эквайринг. Для остальных участников рынка вопрос членства в китайской платежной системе может затянуться.

На сегодняшний день 11 российских банковских учреждений имеют право эмитировать карты на базе платежной системы UnionPay (Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», «Восточный», «Приморье», «Солидарность», ВБРР, Промсвязьбанк, Примсоцбанк, Почта Банк, «Зенит»). Некоторые из них приступили к выпуску кобейджинговых карт «Мир – UnionPay».

В частности, Промсвязьбанк выдает карты UnionPay своим зарплатным клиентам. А в приложении Почта Банка можно выпустить виртуальную карту китайской платежной системы. Владельцы карт UnionPay могут снимать наличные в банкоматах МКБ и оплачивать покупки в торгово-сервисных предприятиях, в которых установлены POS-терминалы этого банка. Эквайринг карт китайской платежной системы осуществляет также «Русский Стандарт».

Начать эмиссию карт UnionPay планируют в Альфа-Банке, Сбере, Тинькофф Банке, ВТБ, Экспобанке, МКБ, Банке Хоум Кредит. Стоит отметить, что сроки запуска будут зависеть от возможностей китайской платежной системы, поскольку сейчас она получает множество запросов от российских кредитных организаций.

В то же время эксперты советуют не торопиться с оформлением карточек UnionPay и не переплачивать за срочность. Тарифы на выпуск и обслуживание карт китайской платежной системы будут снижаться по мере увеличения числа банков, эмитирующих карты UnionPay. Кроме того, не будет взиматься комиссия за срочное изготовление «пластика».

Имеющиеся на руках у россиян карты Visa и Mastercard продолжают работать на территории нашей страны. Клиентам не нужно обращаться в отделение и перевыпускать свою карточку. Когда срок действия «пластика» будет подходить к концу, банк-эмитент выпустит новую карточку на базе российской ПС «Мир». Стоит отметить, что многие кредитные организации уже продлили срок действия выданных гражданам карт.

Карты Unionpay — что это, какие банки выдают →



Источник:  https://newkredit.ru/

Источник:

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Метки: UnionPay   Visa и MasterСard   mastercard   newkredit.ru   visa   банки   мир   новости   
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28  комментариев
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37k
Александр 3 часа назад
Наоборот, нужно брать все, кроме визы и мастера и не возвращаться к ним НИКОГДА!
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1k
poбт 9 минут назад
90% мест за бугром где шароё*бятся россияне принимают "мир"
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5k
Mixalych 3 часа назад
Игроманам заблокировали возможность донатить через визу и мастеркард. Донатят через юнион. Так же, оказывается, есть и другие платформы для игр, а не только эпл и гугл. Так что западники идут в опу со своими санкциями. Найти еще замену ютубу, да и вообще всему сервису гугла и не вспоминать эту шарашкину контору.
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7k
Trenzel2003 3 часа назад
Они нам санкции, а мы к ним отдыхать. Ну идиоты! Я бы на месте наших "патриотов" не в гейропу сейчас ехал бы и не в турцию, а дома бы отдохнул. В Крыму, или что даже лучше на Алтае. А то в европе можно помимо прочего 3,14здюлей получить, только за то, что ты Русский. Пусть паразиты из гейропы годик без нашей щедрости поживут. А потом, они сами приползут к нам и попросят что бы к ним ездили. Согласятся даже обслуживать нас, за наши Рубли.
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19k
albedo 3 часа назад
Такое впечетление что большинство россиян по нескольку раз в год ездят в дальнее зарубежье. (Сарказм)
Я плачу картой МИР по всей стране уже 6 лет и никаких проблем не испытывал.
Ни разу.
Тем более Али Экспресс принимает карты МИР.
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1k
Сергей 3 часа назад
скажем прямо, наши банки и не очень-то заинтересованы с выпуском карт Мир,
её на сайте банка ещё надо найти, в некоторых случаях поругаться с банком, почему нет свободного выпуска и т.д.
кроме того, по миру мало "плюшек" к сожалению
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−8
Sergey Tukshinkin 4 часа назад
Даже коллега блин ломанулся за unionpay. При этом в жизни не был заграницей и ни разу не платил в интернете. А мне серваки в Европе оплачивать ежемесячно. Хорошо договорился с другом - выпустит для меня карту в казахстане на свое имя. А то платить 10к за выпуск и 5к ежегодно вот вообще не улыбает.
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7
bbtr 4 часа назад
говорят же двухсистемные карточки выпустят - Мир-UnionPay?

да и зачем торопится?
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