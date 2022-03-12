Эксперты не советуют торопиться с открытием карт UnionPay

Как сообщают «Известия», решение МПС Mastercard и Visa ограничить работу с клиентами из РФ привело к ажиотажному спросу на карточки китайской платежной системы UnionPay. После сообщения японской платежной системы JCB о приостановке операций в нашей стране для россиян карты UnionPay остались единственным «окном в Европу».
Банковские учреждения не ждали такого спроса, поэтому некоторые из них предлагали своим клиентам обратиться за картами после праздников, а другие – ввели высокую комиссию за срочное изготовление «пластика».
По словам участников рынка, технических проблем с распространением на территории РФ карт платежной системы UnionPay нет. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что банки не были готовы к такому ажиотажу, особенно в выходные дни.
Как известно, эмитенты планируют определенные объемы выдач, исходя из повседневного спроса. Однако эти планы были нарушены заявлениями Mastercard и Visa. Постепенно объемы выпуска будут наращиваться, в том числе за счет прихода в сегмент новых крупных игроков. Но на все это требуется время.
Сначала банкам необходимо решить вопрос с участием в UnionPay. Проще будет тем финучреждениям, у которых есть эквайринг. Для остальных участников рынка вопрос членства в китайской платежной системе может затянуться.
На сегодняшний день 11 российских банковских учреждений имеют право эмитировать карты на базе платежной системы UnionPay (Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», «Восточный», «Приморье», «Солидарность», ВБРР, Промсвязьбанк, Примсоцбанк, Почта Банк, «Зенит»). Некоторые из них приступили к выпуску кобейджинговых карт «Мир – UnionPay».
В частности, Промсвязьбанк выдает карты UnionPay своим зарплатным клиентам. А в приложении Почта Банка можно выпустить виртуальную карту китайской платежной системы. Владельцы карт UnionPay могут снимать наличные в банкоматах МКБ и оплачивать покупки в торгово-сервисных предприятиях, в которых установлены POS-терминалы этого банка. Эквайринг карт китайской платежной системы осуществляет также «Русский Стандарт».
Начать эмиссию карт UnionPay планируют в Альфа-Банке, Сбере, Тинькофф Банке, ВТБ, Экспобанке, МКБ, Банке Хоум Кредит. Стоит отметить, что сроки запуска будут зависеть от возможностей китайской платежной системы, поскольку сейчас она получает множество запросов от российских кредитных организаций.
В то же время эксперты советуют не торопиться с оформлением карточек UnionPay и не переплачивать за срочность. Тарифы на выпуск и обслуживание карт китайской платежной системы будут снижаться по мере увеличения числа банков, эмитирующих карты UnionPay. Кроме того, не будет взиматься комиссия за срочное изготовление «пластика».
Имеющиеся на руках у россиян карты Visa и Mastercard продолжают работать на территории нашей страны. Клиентам не нужно обращаться в отделение и перевыпускать свою карточку. Когда срок действия «пластика» будет подходить к концу, банк-эмитент выпустит новую карточку на базе российской ПС «Мир». Стоит отметить, что многие кредитные организации уже продлили срок действия выданных гражданам карт.
Карты Unionpay — что это, какие банки выдают →
Источник: https://newkredit.ru/
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да еще и бесплатно!!! Это даже выгоднее им по деньгам.
Я плачу картой МИР по всей стране уже 6 лет и никаких проблем не испытывал.
Ни разу.
Тем более Али Экспресс принимает карты МИР.
её на сайте банка ещё надо найти, в некоторых случаях поругаться с банком, почему нет свободного выпуска и т.д.
кроме того, по миру мало "плюшек" к сожалению
Тут, как с сотовым обсосами, только захочешь уйти от них с номером к другому, оближут с ног до головы
Как пример - уже месяц при покупке на Озон дается 10 % кэшбека.
да и зачем торопится?