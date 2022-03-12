Эксперты не советуют торопиться с открытием карт UnionPay

Банковские учреждения не ждали такого спроса, поэтому некоторые из них предлагали своим клиентам обратиться за картами после праздников, а другие – ввели высокую комиссию за срочное изготовление «пластика».





По словам участников рынка, технических проблем с распространением на территории РФ карт платежной системы UnionPay нет. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что банки не были готовы к такому ажиотажу, особенно в выходные дни.





Как известно, эмитенты планируют определенные объемы выдач, исходя из повседневного спроса. Однако эти планы были нарушены заявлениями Mastercard и Visa. Постепенно объемы выпуска будут наращиваться, в том числе за счет прихода в сегмент новых крупных игроков. Но на все это требуется время.





Сначала банкам необходимо решить вопрос с участием в UnionPay. Проще будет тем финучреждениям, у которых есть эквайринг. Для остальных участников рынка вопрос членства в китайской платежной системе может затянуться.





На сегодняшний день 11 российских банковских учреждений имеют право эмитировать карты на базе платежной системы UnionPay (Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», «Восточный», «Приморье», «Солидарность», ВБРР, Промсвязьбанк, Примсоцбанк, Почта Банк, «Зенит»). Некоторые из них приступили к выпуску кобейджинговых карт «Мир – UnionPay».

В частности, Промсвязьбанк выдает карты UnionPay своим зарплатным клиентам. А в приложении Почта Банка можно выпустить виртуальную карту китайской платежной системы. Владельцы карт UnionPay могут снимать наличные в банкоматах МКБ и оплачивать покупки в торгово-сервисных предприятиях, в которых установлены POS-терминалы этого банка. Эквайринг карт китайской платежной системы осуществляет также «Русский Стандарт».

Начать эмиссию карт UnionPay планируют в Альфа-Банке, Сбере, Тинькофф Банке, ВТБ, Экспобанке, МКБ, Банке Хоум Кредит. Стоит отметить, что сроки запуска будут зависеть от возможностей китайской платежной системы, поскольку сейчас она получает множество запросов от российских кредитных организаций.





В то же время эксперты советуют не торопиться с оформлением карточек UnionPay и не переплачивать за срочность. Тарифы на выпуск и обслуживание карт китайской платежной системы будут снижаться по мере увеличения числа банков, эмитирующих карты UnionPay. Кроме того, не будет взиматься комиссия за срочное изготовление «пластика».





Имеющиеся на руках у россиян карты Visa и Mastercard продолжают работать на территории нашей страны. Клиентам не нужно обращаться в отделение и перевыпускать свою карточку. Когда срок действия «пластика» будет подходить к концу, банк-эмитент выпустит новую карточку на базе российской ПС «Мир». Стоит отметить, что многие кредитные организации уже продлили срок действия выданных гражданам карт.

Карты Unionpay — что это, какие банки выдают →





Источник: https://newkredit.ru/