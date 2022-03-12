Легендарный баскетболист Шакил О'Нил на улицах города раздавал бесплатную пиццу

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Когда Шакил дает пиццу, ты должен есть пиццу и неважно хочешь ты этого или нет.
Я лучше, чем Майкл Джордан))
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А ещё он четырёхкратный чемпион NBA, самый ценный игрок NBA 2000 год. 1200 проведённых игр за 20 лет спорта.
А ещё он снимается в кино и озвучивает мультфильмы.
А ещё он навеки поселился в интернете в качестве мема.
https://i.gifer.com/origin/72/726b4b809c442e725149c33a30e00beb_w200.gif