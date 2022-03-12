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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5592 поста • 713 подписчиков подписаться
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил на улицах города раздавал бесплатную пиццу

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил на улицах города раздавал бесплатную пиццу (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2022 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шакил О`Нил   Юмор   видео   дети   добро   знаменитости   майкл джордан   пицца   
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Когда Шакил дает пиццу, ты должен есть пиццу и неважно хочешь ты этого или нет.

Я лучше, чем Майкл Джордан))

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Шакил О`Нил   Юмор   видео   дети   добро   знаменитости   майкл джордан   пицца   
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6  комментариев
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548
Киса Кацман Полчаса назад
А кто это вообще?
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2k
Sergius SPb 8 минут назад
А чего не в черном квартале? Белые стали жить хуже?
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1k
докладчик в угол Полчаса назад
Спасибо что не писдюли раздавал!
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9k
MakDag 48 минут назад
Раздавать бензин актуальнее.
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