История советского Хатико

1974 год. Москва. Аэропорт Внуково. Идет посадка пассажиров на самолет Ил-18, направляющийся в Норильск. Один из пассажиров у трапа о чем-то долго и бурно спорит с бортпроводником, а в это время рядом с ним на поводке мечется его немецкая овчарка.

Видно, что разговор идет совсем не так, как надеялся пассажир. В конце концов, сильно расстроенный, он отходит от бортпроводника, наклоняется к своей собаке и снимает ошейник. Овчарка, решив, что ее выпустили погулять, начинает радостно бегать по взлетно-посадочной полосе.

Она совершенно не замечает, как ее хозяин поднимается на борт, трап убирают, дверь закрывают, и самолет готовится к взлету. Наконец опомнившись, ошарашенная собака кидается вдогонку ускоряющемуся Ил-18 и потом долго смотрит ему вслед, пока тот окончательно не скрывается из виду. Так началась история, тронувшая сердца миллионов советских людей.

Брошенный друг