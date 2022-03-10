FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11736 постов • 1300 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
История советского Хатико

История советского Хатико (5 фото)

Автор:
10 марта 2022 11:40
Сообщество : Животные
Метки: животные   история   ожидание   пес   собака   фото   хатико   
62
5

Знаменитый японский пес Хатико почти 10 лет ждал своего умершего хозяина на вокзале. В СССР тоже был свой «Хатико».

1974 год. Москва. Аэропорт Внуково. Идет посадка пассажиров на самолет Ил-18, направляющийся в Норильск. Один из пассажиров у трапа о чем-то долго и бурно спорит с бортпроводником, а в это время рядом с ним на поводке мечется его немецкая овчарка.

Видно, что разговор идет совсем не так, как надеялся пассажир. В конце концов, сильно расстроенный, он отходит от бортпроводника, наклоняется к своей собаке и снимает ошейник. Овчарка, решив, что ее выпустили погулять, начинает радостно бегать по взлетно-посадочной полосе.

Она совершенно не замечает, как ее хозяин поднимается на борт, трап убирают, дверь закрывают, и самолет готовится к взлету. Наконец опомнившись, ошарашенная собака кидается вдогонку ускоряющемуся Ил-18 и потом долго смотрит ему вслед, пока тот окончательно не скрывается из виду. Так началась история, тронувшая сердца миллионов советских людей.


Брошенный друг

×
×

Как позже выяснилось, у хозяина не было ветеринарной справки на животное и он просто бросил его в аэропорту. На два года Внуково стал для собаки постоянным прибежищем.

Обустроившись в районе стоянки самолетов, немецкая овчарка ежедневно прибегала на взлетно-посадочную полосу. Запомнив форму Ил-18, она бросалась к каждому прилетающему самолету этой модели, ожидая, что именно на нем наконец-то вернулся самый дорогой для нее человек.

Вскоре на метавшуюся собаку обратили внимание летчики и сотрудники аэропорта. Сначала ее пытались поймать, но безуспешно. Осторожная овчарка никому не мешала, и в нарушение всех правил персонал Внуково взял ее под свою опеку.

Собаку подкармливали, хотя близко ни к кому она не подходила. Пытаясь выяснить кличку животного, перебирали разные варианты. Овчарка стала реагировать на Альму и Алму, и в итоге ее окрестили Пальмой.

Собака ежедневно и упорно, несмотря ни на снег, ни на дождь выслеживала самолеты Ил-18. Кто-то из техников вспомнил о сцене разбирательств ее хозяина с бортпроводником у трапа самолета, но подробностей выяснить не удалось.

В конце концов один из летчиков Вячеслав Валентей отправился с историей удивительной овчарки в редакцию «Комсомольской правды». «Если бы не Валентей, никто не узнал бы о Пальме», — вспоминал журналист и фотограф Юрий Рост.

Рост отправился во Внуково, чтобы лично познакомиться с необычным псом. «Теперь все мы ее подкармливаем», — рассказывал ему сотрудник аэропорта: «Но она из рук не берет и близко никого не подпускает. Кроме Володина, техника. С ним вроде дружба, но и к нему идти не хочет. Боится, наверное, самолет пропустить».


Новый дом

Вскоре в «Комсомольской правде» вышла заметка о Пальме под названием «Два года ждет», в которой содержался призыв к оставившему собаку хозяину: «Может быть, эту заметку прочтет человек, когда-то улетевший в "Ил-18" и, вероятно, решивший, что та, которую он по несчастью оставил, уже забыла его. Пусть этот человек срочно возьмет отпуск, достанет денег и летит в Москву».

История Пальмы всколыхнула всю страну. В редакцию стали поступать тысячи писем, в которых люди выражали желание забрать столь преданного и верного пса себе.

Нашелся и хозяин собаки, улетевший работать на Север. В письме он оправдывался, что «проблемы навалились, закрутился, забыл». Однако никакого желания и намерения возвращаться мужчина не высказал. Не упомянул он и настоящей клички овчарки, которая так и осталась Пальмой.

Собаке стали искать нового хозяина, и в итоге остановились на кандидатуре киевлянки Веры Котляревской, доценте педагогического института и праправнучке известного украинского поэта Ивана Котляревского. Она основательно подошла к делу приручения боязливой овчарки.

Взяв отпуск на месяц, Вера поселилась во Внуково. Ежедневно навещая собаку, она вскоре смогла завоевать ее доверие.

В конце концов у Котляревской получилось дать Пальме снотворное. На следующий день к своему большому удивлению овчарка проснулась в незнакомой квартире в столице Советской Украины.

Пальма не проявила никакой агрессии и паники. «Очень уравновешенная собака, с устойчивой нервной системой и стойкой привычкой к человеку и дому. Дома подошла к спящей дочке, полизала щеку и осторожно взяла зубами за ушко», — отмечала Котляревская в своем дневнике. Тем не менее, она все время пыталась сбежать, поэтому балкон и окна пришлось все время держать закрытыми.

Лишь спустя полгода Пальма успокоилась и окончательно приняла новый дом и новую хозяйку, которой подарила всю свою любовь и преданность.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   история   ожидание   пес   собака   фото   хатико   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Mowgley 20 минут назад
Каким резиновым изделием надо быть, чтобы вот так просто взять и кинуть собаку.. отстегнуть поводок и уйти.. ((
Ведь ты для собаки - весь мир, в котором она живет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса Огромное очарование крупных собак пропорционально их размеру! Огромное очарование крупных собак пропорционально их размеру! Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Бездомный пес 5 раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога Бездомный пес 5 раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1275560



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
До и после цветочка - Дарите женщинам цветы!
0
23
До и после цветочка - Дарите женщинам цветы!
Набирающие популярность в сообществах
Качественная реплика ультраредкого Ferrari 288 GTO ищет нового владельца
0
1
Качественная реплика ультраредкого Ferrari 288 GTO ищет нового владельца
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
2
10
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно
Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Stonks
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
5
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#СССР#история#автомир#Украина#интересное#санкции#дети#Приколы
#Юмор#животные#факты#Россия#забавно#ватермарк#дтп#8 марта#еда#авто аварии
#интересно#люди#подборка#автомобили#кино#фотографии#сарказм#аварии#комментарии#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться