Как снайпер Роза Шанина стала «невидимым ужасом Восточной Пруссии»

Ни один рассказ о советских женщинах-снайперах не обходится без упоминания Розы Шаниной. Записав на свой счет 59 фашистов, она навечно внесла себя в книгу памяти Великой Отечественной войны.
Родилась Роза в 1924 году в деревне Едьма Вологодской губернии. Кроме нее в многодетной семье Шаниных было еще три брата.
На момент начала Великой Отечественной войны все трое ушли на фронт. Никто из них домой не вернулся.
После того как в начале 1942 года женщины получили возможность воевать вместе с мужчинами, Роза в июне 1943 года была призвана в армию и сразу попала в Центральную женскую школу снайперской подготовки.
Свой первый результативный выстрел по врагу Роза Шанина сделала 5 апреля 1944 года.
Из дневника Розы Шаниной:
Ослабли ноги, соскользнула в траншею, не помня себя: «Человека убила, человека…» Встревоженные подруги, подбежав ко мне, успокаивали: «Ты ж фашиста прикончила!
После чего Роза уже хладнокровно, без чувства боли и сожаления стала методично убивать немцев. Особенно ей удавалась стрельба по движущимся мишеням дуплетом, т.е. двумя один за другим сделанными выстрелами.
За что вся пресса окрестила Розу «невидимым ужасом Восточной Пруссии».
18 апреля 1944 года Роза была награждена орденом Слава III степени за героизм, проявленный в боях за деревню Козьи горы Смоленской области. Тогда под шквальным огнем противника она уничтожила 13 фашистов.
Но успехами в снайперском деле служба Розы Шаниной не ограничивалась. В одном из боев Роза взяла в плен трех здоровенных вражеских солдат. За что была награждена орденом Слава II степени.
Напомню, что на тот момент ей было всего двадцать лет.
27 января 1945 года старший сержант Шанина была ранена осколком снаряда в грудь. 28 января ее не стало. Умирая на руках медсестры, она сказала: что сожалеет о том, что сделала так мало.
Молодая, красивая, полная сил девушка, ей бы детей еще рожать и рожать, отдала свою жизнь за свободу и независимость нашей родины.
Роза Шанина была похоронена в местечке Райхау, ныне поселок Черепаново Правдинского района Калининградской области.
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Авторский пост
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