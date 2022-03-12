FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество СССР 205 постов • 123 подписчика подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Как снайпер Роза Шанина стала «невидимым ужасом Восточной Пруссии»

Как снайпер Роза Шанина стала «невидимым ужасом Восточной Пруссии» (2 фото)

Автор:
12 марта 2022 07:38
Сообщество : СССР
Метки: Великая Отечественная война   Снайпер   роза шанина   
468
2

Ни один рассказ о советских женщинах-снайперах не обходится без упоминания Розы Шаниной. Записав на свой счет 59 фашистов, она навечно внесла себя в книгу памяти Великой Отечественной войны.

Родилась Роза в 1924 году в деревне Едьма Вологодской губернии. Кроме нее в многодетной семье Шаниных было еще три брата.

На момент начала Великой Отечественной войны все трое ушли на фронт. Никто из них домой не вернулся.

После того как в начале 1942 года женщины получили возможность воевать вместе с мужчинами, Роза в июне 1943 года была призвана в армию и сразу попала в Центральную женскую школу снайперской подготовки.

Свой первый результативный выстрел по врагу Роза Шанина сделала 5 апреля 1944 года.

Из дневника Розы Шаниной:

Ослабли ноги, соскользнула в траншею, не помня себя: «Человека убила, человека…» Встревоженные подруги, подбежав ко мне, успокаивали: «Ты ж фашиста прикончила!

После чего Роза уже хладнокровно, без чувства боли и сожаления стала методично убивать немцев. Особенно ей удавалась стрельба по движущимся мишеням дуплетом, т.е. двумя один за другим сделанными выстрелами.


За что вся пресса окрестила Розу «невидимым ужасом Восточной Пруссии».

18 апреля 1944 года Роза была награждена орденом Слава III степени за героизм, проявленный в боях за деревню Козьи горы Смоленской области. Тогда под шквальным огнем противника она уничтожила 13 фашистов.


Но успехами в снайперском деле служба Розы Шаниной не ограничивалась. В одном из боев Роза взяла в плен трех здоровенных вражеских солдат. За что была награждена орденом Слава II степени.

Напомню, что на тот момент ей было всего двадцать лет.


27 января 1945 года старший сержант Шанина была ранена осколком снаряда в грудь. 28 января ее не стало. Умирая на руках медсестры, она сказала: что сожалеет о том, что сделала так мало.


Молодая, красивая, полная сил девушка, ей бы детей еще рожать и рожать, отдала свою жизнь за свободу и независимость нашей родины.


Роза Шанина была похоронена в местечке Райхау, ныне поселок Черепаново Правдинского района Калининградской области.


ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК

Авторский пост

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: Великая Отечественная война   Снайпер   роза шанина   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20
Notan 49 минут назад
Какая скотина минусанула?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис 45 минут назад
Двадцать-двадцать один год девочке было... Вот уж действительно жить бы и жить ей ещё. Проклятые войны и ублюдки, их устроившие, сколько достойных людей от этого погибло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе Бельгийский Рембо бросил вызов армии и локдауну Бельгийский Рембо бросил вызов армии и локдауну На Кубани грабитель обманул 101-летнего ветерана, украв последние копейки На Кубани грабитель обманул 101-летнего ветерана, украв последние копейки "Леди Смерть" Людмила Павличенко "Леди Смерть" Людмила Павличенко В «карьере смерти» в Сальске нашли останки десятков маленьких детей В «карьере смерти» в Сальске нашли останки десятков маленьких детей
Следопыт

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2356



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Синий кит: Наша планета не видела более крупного существа. Какое бытие у левиафана весом в 150 тонн?
5
34
Синий кит: Наша планета не видела более крупного существа. Какое бытие у левиафана...
Набирающие популярность в сообществах
Как санкции изменят сегмент модной одежды: чего ждать российским брендам
1
24
Как санкции изменят сегмент модной одежды: чего ждать российским брендам
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 10 марта
0
0
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 10 марта
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дорогое удовольствие
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
8
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ватермарк#интересное#подборка#в мире#забавно#СССР#картинки#Жизнь
#Юмор#интересно#факты#Россия#Приколы#Украина#кино#собака#фотографии#аварии
#люди#прикол#история#мир#США#автомобили#милота#дтп#автомир#дети

На что жалуетесь?

Вернуться