Как снайпер Роза Шанина стала «невидимым ужасом Восточной Пруссии»

Родилась Роза в 1924 году в деревне Едьма Вологодской губернии. Кроме нее в многодетной семье Шаниных было еще три брата.

На момент начала Великой Отечественной войны все трое ушли на фронт. Никто из них домой не вернулся.

После того как в начале 1942 года женщины получили возможность воевать вместе с мужчинами, Роза в июне 1943 года была призвана в армию и сразу попала в Центральную женскую школу снайперской подготовки.

Свой первый результативный выстрел по врагу Роза Шанина сделала 5 апреля 1944 года.

Из дневника Розы Шаниной:

Ослабли ноги, соскользнула в траншею, не помня себя: «Человека убила, человека…» Встревоженные подруги, подбежав ко мне, успокаивали: «Ты ж фашиста прикончила!

После чего Роза уже хладнокровно, без чувства боли и сожаления стала методично убивать немцев. Особенно ей удавалась стрельба по движущимся мишеням дуплетом, т.е. двумя один за другим сделанными выстрелами.

За что вся пресса окрестила Розу «невидимым ужасом Восточной Пруссии».

18 апреля 1944 года Роза была награждена орденом Слава III степени за героизм, проявленный в боях за деревню Козьи горы Смоленской области. Тогда под шквальным огнем противника она уничтожила 13 фашистов.