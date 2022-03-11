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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
11 марта 2022 18:38
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1697
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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14  комментариев
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13k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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Титаник.
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Мойша 5 минут назад
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Мойша 9 минут назад
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Мойша 14 минут назад
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Утонет нигер. Слишком тощий.
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31k
Мойша 20 минут назад
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Таки для многих блогеров такие новости плохие. Но есть и хорошая новость - МакДональдс не уходит из России.
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31k
Мойша Полчаса назад
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И что так иронизируете? Вы попробуйте квас с хреном. Вкус.... Э-эх!
Вареники из бересты кушайте сами, не подавитесь.
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17k
homerchik 51 минуту назад
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13k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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При теперешнем развитии хирургии может быть "изюминка-писюнинка" и при шикарном персике. Да и девушка может быть не девушкой
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
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Традиционно - кучера...
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580
Шурман 2 часа назад
С некоторых поржал реально :) жена про шубу поржала :)))))
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