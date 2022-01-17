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Демотиваторы: с улыбкой и юмором

Демотиваторы: с улыбкой и юмором (20 фото)

Автор:
17 января 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
576
20
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Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
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20  комментариев
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1k
Antarno 36 минут назад
Комментарий к фото
В спам! Не читая
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236
!ГЕНнадий 8 секунд назад
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Характер-характер - жрать меньше надо....
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!ГЕНнадий Минуту назад
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-Там коллекторы ушли?
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!ГЕНнадий 2 минуты назад
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Непьющий на тусовке....
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!ГЕНнадий 3 минуты назад
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Машина залетела?...
Надо было реже с ней тра.......
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236
!ГЕНнадий 4 минуты назад
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ПрокоЛОЛ переднее левое? Давай меняй...
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!ГЕНнадий 5 минут назад
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это не рассада - это засада...
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!ГЕНнадий 6 минут назад
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-Меее, Мерин надо было покупать...
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!ГЕНнадий 7 минут назад
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Консервативно...
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!ГЕНнадий 7 минут назад
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-Так, где у вас бисер?..
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!ГЕНнадий 8 минут назад
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В 9й роте был гнутый ствол...
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!ГЕНнадий 9 минут назад
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-Я могу вам сказать одно... Ой подождите пролетает спутник Пип-Пип-Пип...
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23k
SerGProS 9 минут назад
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За проё.6 автомата дают что-то такое, но тут ситуация интересней.

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!ГЕНнадий 11 минут назад
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Это пока не требование, а просто недовольство...
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!ГЕНнадий 12 минут назад
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-Сэм, оставь колонну, нам надо лёд в коктейль наколоть...
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!ГЕНнадий 13 минут назад
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Вот такие москвичи таксами пол-города загадили...
(кстати, такса уже не трэнд)
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!ГЕНнадий 15 минут назад
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"Цвет настроенья - рыжий..."
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9k
Самка Хорька 47 минут назад
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Он бы лучше переживал о том, что если это всё коротнёт - его мочалка мгновенно вспыхнет))
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9k
Самка Хорька 49 минут назад
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Экая сладкая мордаха! (а котолюбители и яжематери пусть сами решают, кого я так назвала)
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