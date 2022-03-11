38 примеров дизайна, заслуживающего похвалы

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Дизайн, усложняющий жизнь, мы уже не раз видели. Для разнообразия давайте посмотрим на приятные вещи. В этой подборке — только интересные и умные дизайнерские решения, граничащие с гениальностью.
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3. Стойка для велосипедов рядом со стоматологией выглядит так, будто её выдавили из тюбика зубной пасты
5. Одноразовая миска, сделанная из 3 прессованных листьев, скреплённых между собой небольшой бамбуковой палочкой
12. Ручка, сделанная из переработанных пластиковых бутылок, отбрасывает тень в виде бутылки
14. Борьба с мусором с помощью спортивного азарта — баскетбольные кольца над мусорными баками
19. В этом ресторане тени показывают, какой туалет предназначен для мужчин, а какой — для женщин
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Опять фишки глючат.