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38 примеров дизайна, заслуживающего похвалы

38 примеров дизайна, заслуживающего похвалы (39 фото)

Автор:
11 марта 2022 14:32
Сообщество : Картинка дня
Метки: гениальное просто   гениальные решения   дизайн   дизайнерская идея   дизайнерские идеи   умно   умный дизайн   
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Дизайн, усложняющий жизнь, мы уже не раз видели. Для разнообразия давайте посмотрим на приятные вещи. В этой подборке — только интересные и умные дизайнерские решения, граничащие с гениальностью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гениальное просто   гениальные решения   дизайн   дизайнерская идея   дизайнерские идеи   умно   умный дизайн   
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1  комментарий
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Invertor 52 минуты назад
Норм. Хотя бывает и так:
Опять фишки глючат.
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